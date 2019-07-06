Главные новости 6 июля: важные кадровые решения Зеленского и возможный убийца Шеремета

6 июля 2019, 15:54

Главред собрал самые важные новости Украины и мира за сегодня, 6 июля.

Новости Украины и мира за 6 июля 2019 — Владимир Зеленский принял важные кадровые решения
Владимир Зеленский принял важные кадровые решения / president.gov.ua

В субботу, 6 июля, cтало известно, что президент Владимир Зеленский своими указами назначил глав Львовской и Закарпатской областных государственных администраций.

Еще появилась информация, что бывший генпрокурор Виктор Шокин рассказал о возможном заказчике убийства журналиста Павла Шеремета.

Сообщалось, что глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук пожаловалась на "уничтожение" органа, а специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер указал на ключ к миру в Украине.

Кроме того, был уничтожен "командир разведки" банды самопровозглашенной "ДНР" Оплот.

Главред собрал главные новости Украины и мира за 6 июля.

Важные кадровые решения Зеленского

Президент назначил главой Львовской ОГА Маркияна Мальского. Позже стало известно, что украинский лидер решил назначить на пост главы Закарпатской ОГА Игоря Бондаренко.

Возможный убийца Шеремета

Шокин сказал, что человек, которого он считает заказчиком убийства Шеремета, сейчас занимает довольно высокий пост. По его словам, скорее всего, между делом об убийстве Шеремета и делом об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе есть связь.

"Уничтожение" ЦИК

Глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук пожаловалась, что в рамках парламентской избирательной кампании 2019 (выборы в Верховную Раду запланированы на 21 июля) судебная система решила уничтожать ЦИК.

Слипачук утверждала, что на Центризбирком прямо давят представители органов власти в рекомендательном характере.

Ключ к миру в Украине

Волкер отреагировал на 5-ю годовщину со дня освобождения Славянска и Краматорска Донецкой области от боевиков, которая отмечалась в пятницу, 5 июля.

Дипломат отметил, что годовщина является четким напоминанием о том, что ключом к миру в украинском государстве является вывод войск Российской Федерации.

Уничтожение "командира разведки" банды "ДНР" Оплот

Офицер Вооруженных Сил Украины Анатолий Штефан (позывной — "Штирлиц") сообщил, что на Донбассе был уничтожен "командир разведки" так называемой "5 отдельной мотострелковой бригады" Оплот самопровозглашенной "ДНР" Евгений Новиков ("Скиф"). По его данным, "Скиф" уничтожен в четверг, 4 июля.

В паблике сторонников боевиков "Мемориал героев ДНР/ЛНР" в запрещенной в Украине соцсети Вконтакте говорится, что Новикова ликвидировали на передовой под захваченным Докучаевском Донецкой области.

/ Скриншот с vk.com/memorial_dnr

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