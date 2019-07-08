"Черная полоса" для Рады: астролог предупредила о проблемах с внеочередными выборами

Астролог предупредила о проблемах с выборами Рады/ Rsute

Внеочередные парламентские выборы в Украине назначены на 21 июля во время ретроградного Меркурия, который продлиться с 8 июля по 1 августа.

По словам астролога международной категории, астропсихолога Елены Осипенко, это может стать причиной проблемы с подсчетом голосов.

"Кроме того, вновь избранным депутатам Верховной Рады будет непросто выполнить обещания, которые они дали в ходе предвыборной кампании. Но все же не разочаровать избирателей они смогут — если проявят настойчивость", - подчеркнула она в комментарии Фактам.

Читайте такжеОт гнева до секса: астрологи назвали отпетых скандалисток среди знаков Зодиака

Она добавила, что до 1 августа продлится неблагоприятный период для всяческих новых дел. Но со 2 августа, начнется положительная полоса, которая продлится до 30 октября. Причем, самыми хорошими будут недели растущей луны: со 2 августа по 15 августа. Поэтому первые заседания парламента уместно провести в начале августа.

До 30 октября будет еще два периода растущей луны: с 30 августа по 14 сентября и с 28 сентября по 14 октября.

Напомним, ранее астролог посоветовал Украине перенести столицу.