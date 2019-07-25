Матвиенко вспомнила о демократии и назвала выборы в Раду не отвечавшими международным нормам

Валентина Матвиенко оценила выборы в Раду

Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко прокомментировала состоявшиеся в Украине внеочередные парламентские выборы.

По ее мнению, прошедшее волеизъявление в Украине не соответствовало международным демократическим нормам.

При этом Матвиенко обратила внимание на то, что "миллионы украинских граждан из "ДНР" и "ЛНР", находящихся в России, были лишены права голосовать".

"С точки зрения транспарентности нельзя сказать, что выборы в Верховную Раду соответствовали всем демократическим нормам", - добавила она во время пресс-конференции, транслировавшейся в Facebook Совфеда.

Спикер СФ также считает, что парламентские выборы в Украине, как и президентские, свидетельствуют о том, что украинцы отвергают политику предыдущей власти.

Читайте также"Решать военным путем": у Жириновского сорвало "крышу" после выборов в Украине"Украина сегодня – самое бедное государство в Европе, разоренная экономика, миллионы людей на заработках за рубежом, грубейшее нарушение прав граждан, развязанная гражданская война и развернутая русофобская кампания", - добавила Матвиенко.

Напомним, ранее Государственный департамент США поздравил Украину и ее граждан с мирным проведением выборов в парламент 2019 и подчеркнул приверженность украинцев идеалам демократии.