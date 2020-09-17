Глупые ошибки, которые ужасно портят наши ногти

Ногти очень чувствительны и реагируют даже на погоду / Instagram

Руки всегда в центре нашего внимание. И как же мы сильно расстраиваемся, когда они не соответствуют нашему внутреннему идеалу. Нет, мы не обязательно стремимся иметь руки, как на фотографиях маникюра в модных журналах. Но нам важно, чтобы они выглядели красиво.

А ногти – это своего рода "лицо" наших рук – и то, в каком они состоянии, имеет большое значение. Да, можно пойти в салон красоты, нарастить ногти мечты, и на какое-то время решить проблему с ногтями и успокоиться. Но не все наращивают ногти, тем более что в последнее время в тренде свои натуральные ногти. Кроме того, если вы заметили, даже дизайн ногтей стал более лаконичным – удачный и стильный оттенок лака способен на чудеса и никакие росписи, наклейки и камушки им не нужны.

Для того, чтобы ногти не разочаровывали, и не вызывали чувства раздражения, важно не допускать определенные ошибки, которые, возможно, ежедневно портят ногти абсолютно без надобности.

Отметим, ногти на самом деле очень чувствительны, и реагируют даже на погодные изменения. Например, когда воздух становится холодным и сухим, наши ногти также становятся более сухими и легче ломаются. Но можно защитить ногти от погодных "атак" - для этого нужна дополнительная влага, благодаря которой ногти остаются гибкими и прочными.

Мы собрали для вас самые распространенные и глупые ошибки, которые мешают нам на пути к рукам мечты.

Ошибки на ногтях, которых следует избегать

Вы моете руки и потом не мажете их кремом

Знайте, обычная вода высушивает ногти, кутикулы и кожу. Но во время пандемии вряд ли можно избавиться от частого мытья рук. Поэтому после каждого мытья рук нужно всегда смазывать их кремом. Таким образом ногти тоже увлажняются. В идеале следует смазывать руки как можно скорее после мытья. Крем для рук оседает на ногтях, как пленка на коже, и задерживает влагу.

Вы используете неправильное мыло

Если мыло, которым вы моете руки, имеет более высокое значение рН, чем кожа, то вы должны понимать, что оно лишает кутикулы и ногтей собственных природных защитных масел. Выберите увлажняющее мыло со значением pH, близким к 5 (собственное значение pH кожи). Также можно использовать для мытья рук гель для душа – он хорошо увлажняет руки.

Вы моете посуду без перчаток

Уход за ногтями в домашних условиях – это еще и отказ от своих привычек. Есть много женщин, которые моют посуду без перчаток. Но моющие средства также имеют высокое значение рН. Они разработаны так, чтобы эффективно растворять жир и грязь, и могут сильно раздражать и обезвоживать кутикулы и ногти. Поэтому если хотите иметь красивые ногти и руки, то всегда носите защитные перчатки.

Вы не используете масло для ногтей

В любом магазине косметики продают специальное масло для ногтей. Его нужно использоваться минимум раз в день, а если позволяет ситуация, то как можно чаще, ведь оно делает ногти более крепкими. Это проверенное средство для ухода за ногтями дома. Только помните: масло следует наносить на кутикулы, ногти и под кончики ногтей.

Вы не умеете красить ногти

Многие женщины так спешат сделать маникюр дома, что пропускают базовый слой и переходят непосредственно к лаку для ногтей. Но так нельзя делать! Основной слой защищает ноготь и позволяет лаку правильно высохнуть - он будет держаться дольше. А чем дольше держится лак, тем реже нужно использовать средство для снятия лака, которое тоже влияет на ногти. Также базовый слой защищает лак для ногтей от преждевременного "стирания".

Нужно правильно красить ногти / Instagram

Вы не носите перчатки на открытом воздухе, когда холодно

Некоторые женщины не носят перчатки даже зимой – причин может быть масса, и у каждой своя. Тем не менее, холодный, сухой воздух и сильный ветер обезвоживает руки и ногти. Поверьте, холод – это не та ситуация, где нужно демонстрировать свое мужество и закаленность. А перчатки или рукавицы – отличная и недорогая страховка от сломанных ногтей в морозную погоду.

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