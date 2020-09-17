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Глупые ошибки, которые ужасно портят наши ногти

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

17 сентября 2020, 03:59

Многие женщины так спешат сделать маникюр, что пропускают базовый слой и переходят непосредственно к лаку для ногтей. Но так нельзя делать!

Ногти очень чувствительны и реагируют даже на погоду / Instagram

Руки всегда в центре нашего внимание. И как же мы сильно расстраиваемся, когда они не соответствуют нашему внутреннему идеалу. Нет, мы не обязательно стремимся иметь руки, как на фотографиях маникюра в модных журналах. Но нам важно, чтобы они выглядели красиво.

А ногти – это своего рода "лицо" наших рук – и то, в каком они состоянии, имеет большое значение. Да, можно пойти в салон красоты, нарастить ногти мечты, и на какое-то время решить проблему с ногтями и успокоиться. Но не все наращивают ногти, тем более что в последнее время в тренде свои натуральные ногти. Кроме того, если вы заметили, даже дизайн ногтей стал более лаконичным – удачный и стильный оттенок лака способен на чудеса и никакие росписи, наклейки и камушки им не нужны.

Для того, чтобы ногти не разочаровывали, и не вызывали чувства раздражения, важно не допускать определенные ошибки, которые, возможно, ежедневно портят ногти абсолютно без надобности.

Отметим, ногти на самом деле очень чувствительны, и реагируют даже на погодные изменения. Например, когда воздух становится холодным и сухим, наши ногти также становятся более сухими и легче ломаются. Но можно защитить ногти от погодных "атак" - для этого нужна дополнительная влага, благодаря которой ногти остаются гибкими и прочными.

Мы собрали для вас самые распространенные и глупые ошибки, которые мешают нам на пути к рукам мечты.

Ошибки на ногтях, которых следует избегать

Вы моете руки и потом не мажете их кремом

Знайте, обычная вода высушивает ногти, кутикулы и кожу. Но во время пандемии вряд ли можно избавиться от частого мытья рук. Поэтому после каждого мытья рук нужно всегда смазывать их кремом. Таким образом ногти тоже увлажняются. В идеале следует смазывать руки как можно скорее после мытья. Крем для рук оседает на ногтях, как пленка на коже, и задерживает влагу.

Вы используете неправильное мыло

Если мыло, которым вы моете руки, имеет более высокое значение рН, чем кожа, то вы должны понимать, что оно лишает кутикулы и ногтей собственных природных защитных масел. Выберите увлажняющее мыло со значением pH, близким к 5 (собственное значение pH кожи). Также можно использовать для мытья рук гель для душа – он хорошо увлажняет руки.

Вы моете посуду без перчаток

Уход за ногтями в домашних условиях – это еще и отказ от своих привычек. Есть много женщин, которые моют посуду без перчаток. Но моющие средства также имеют высокое значение рН. Они разработаны так, чтобы эффективно растворять жир и грязь, и могут сильно раздражать и обезвоживать кутикулы и ногти. Поэтому если хотите иметь красивые ногти и руки, то всегда носите защитные перчатки.

Вы не используете масло для ногтей

В любом магазине косметики продают специальное масло для ногтей. Его нужно использоваться минимум раз в день, а если позволяет ситуация, то как можно чаще, ведь оно делает ногти более крепкими. Это проверенное средство для ухода за ногтями дома. Только помните: масло следует наносить на кутикулы, ногти и под кончики ногтей.

Вы не умеете красить ногти

Многие женщины так спешат сделать маникюр дома, что пропускают базовый слой и переходят непосредственно к лаку для ногтей. Но так нельзя делать! Основной слой защищает ноготь и позволяет лаку правильно высохнуть - он будет держаться дольше. А чем дольше держится лак, тем реже нужно использовать средство для снятия лака, которое тоже влияет на ногти. Также базовый слой защищает лак для ногтей от преждевременного "стирания".

Маникюр на 1 сентября
Нужно правильно красить ногти / Instagram

Вы не носите перчатки на открытом воздухе, когда холодно

Некоторые женщины не носят перчатки даже зимой – причин может быть масса, и у каждой своя. Тем не менее, холодный, сухой воздух и сильный ветер обезвоживает руки и ногти. Поверьте, холод – это не та ситуация, где нужно демонстрировать свое мужество и закаленность. А перчатки или рукавицы – отличная и недорогая страховка от сломанных ногтей в морозную погоду.

Красивый маникюр – о чем сообщалось ранее:

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