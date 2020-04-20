Как похудеть после праздников – несмотря на карантин и стрессы

Как похудеть без диет в домашних условиях на карантине - инструкция / 1zoom.ru

Тревога во время карантина провоцирует стресс и вынуждает людей больше есть. Добавляют лишние сантиметры на талию и праздничные лакомства. Сначала мы хорошенько разговелись на Пасху – а впереди еще и майские праздники 2020.

Чтобы на карантине не заедать стресс сладеньким и жирненьким – психолог Леся Лейн советуют найти себе хобби. Пусть даже новое увлечение не будет требовать выходить за пределы квартиры.

Отвлекает от еды и способствует похудению также и медитация.

Из других советов – перекусывать огурцами (их калорийность – всего 15 ккал на 100 г) или научиться получать от еды в первую очередь эстетическое удовольствие.

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Как похудеть на карантине – легкие правила

1. Питаться строго по графике и отдавать предпочтение здоровым продуктам.

75-80% продуктов на тарелке должны составлять овощи, подчеркивает врач-диетолог Оксана Скиталинская. Всё остальное – белок и цельнозерновые продукты (каши и хлеб).

2. Отказаться от копченостей, жареных и сладких блюд.

3. Без спорта держать себя в руках получится вряд ли. Даже обычная зарядка – уже пойдет на пользу организму.

Ранее Главред писал про похудение на карантине: названы самые опасные диеты. Если неправильно худеть, можно увеличить свои шансы на заражение китайским вирусом.

Также диетолог Алена Юдина рассказала, как правильно питаться во время карантина, чтобы поддержать иммунную систему.