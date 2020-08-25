Легкие прически на 1 сентября: самые модные прически в школу - фото

К 1 сентября мы обычно готовимся так, как к Новому году. В первый день осени мы хотим выглядеть красиво и неповторимо. И это не потому, что мы слишком много значения придаем дню, когда начинается учеба. Просто даже в воздухе ощущается невидимая грань, которая навсегда оставляет лето в прошлом, а открывает для нас двери в новый этап пашей жизни.

А прическа в этих "предпраздничных приготовлениях" на первом месте. Первоклассницы, ученицы старших классов, учителя и многие мамы не жалеют времени и усилий на то, чтобы превратить волосы в маленький шедевр, который вдохновит, подбодрит и подарит ощущение неотразимости.

Но прическа в школу даже в такой важный день не должна быть слишком кричащей. Важно соответствовать модным трендам и после умелых рук мастера или собственного "колдовства" при помощи расчески и фена не потерять себя и быть стильной.

Вы должны знать, что в этом году прически пережили своего рода революцию, то есть кардинально изменились.

Мы собрали для вас фотогалерею модных причесок 2020 на осень, которые будут уместны 1 сентября – обязательно посмотрите, вполне возможно, один из этих образов вам понравится, и вы захотите его повторить.

Модные прически в школу 2020

Лучшие прически на 1 сентября первоклашке

На это важное для ребенка событие постарайтесь сделать действительно красивую прическу – девочка должна чувствовать себя уверенно. Кроме того, важно, чтобы волосы не мешали, не падали в глаза и не раздражали. Самым идеальным вариантом прически для первоклашки станут косы.

Прически на 1 сентября / Instagram

Если вы не умеете плести косы, то в Сети найдете много видео, которые помогут вам заплести косу любой сложности: французскую косу, водопад или рыбий хвост. Украсьте прическу интересными резинками или бантами, и ваше чадо будет в восторге.

Прически на 1 сентября / Instagram

Красивые прически на 1 сентября 11 класс

Выпускницы очень трепетно подходят к выбору причесок – многие хотят выглядеть в первый день школы трогательно. С этой задаче лучше всего справятся косы бохо - свободный пучок кос на одной стороне головы, который переходит в основную косу. Коса в стиле бохо – одна из самых красивых и стильных, она делает образ романтичным и в то же время современным. О том, как заплести косу в стиле бохо, можете почитать в материале Главреда.

Прически на 1 сентября / Instagram

Для тех, кто стремиться быть центром вселенной и жаждет обратить на себя внимание всего класса, советуем яркие прически с канекалоном – накладными цветными прядями. Заплетите незаурядную косу - и все взгляды будут обращены на вас.

Легкие прически в школу на длинные волосы

Если у вас длинные волосы, то можете на 1 сентября собрать их в хвост. Отметим, в этом году прямиком из 90-х эти легкие прически вернулись в моду, а вместе с ними и манера укладывать волосы. Если хотите визуально вытянуть лицо, сделайте высокий хвост. Но подкручивать волосы не желательно – лучше их вытянуть.

Также обратите внимание на низкий хвост, который очень любят модели, при этом не забудьте сделать четкий пробор по центру или боковой.

Прически на 1 сентября / Instagram

А если вам хочется немного легкости, то сделайте мальвинку – сверху волосы собираете в хвостик, а нижняя часть кокетливо свисает. Это очень практичная и простая прическа, которая вам обязательно понравится.

Модные прически 2020 на 1 сентября для средних волос

Если у вас волосы средней длины, то вы тоже можете заплести косу или завязать хвостик. Для вас также находкой станет мальвинка. Но чтобы ваша прическа выглядела эффектно, вооружитесь модными аксессуарами. Сейчас в моде зажимы с бабочками, которые были безумно популярны в 90-х. Таким образом, вы можете просто красиво вытянуть волосы и украсить их бабочками.

Читайте такжеСтрижки до плеч 2020 – самые модные омолаживающие прически: фотоТакже можете закрутить булочки – лучше всего сделайте две булочки с распущенными волосами. Эта прическа похожа на мальвинку, но если мальвинка добавит вашему образу нежности, то булочки – дерзости.

Прически на 1 сентября / Instagram

Стильные прически 2020 осень – главные тренды

Если вы хотите показать, что вы следите за модой и новинками, тогда ни в коем случае не создавайте кудри или волны. В моду на осень-зиму 2020-2021 вернулись прямые волосы. Ровный срез – это то, на что следует ориентироваться. И даже если у вас каре или стрижка боб, забудьте на некоторое время о плойке и бигуди: все, что вам понадобится осенью, это утюжок, который поможет создать безупречные прямые волосы.