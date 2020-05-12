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Маки на ногтях – модный красный маникюр с маками и разные руки: фото

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

12 мая 2020, 05:18

Эти цветы всегда о сильных переживаниях, и они никого не оставляют равнодушными.

  • Маки на ногтях 2020 Instagram
  • Маки на ногтях 2020 Instagram
  • Маки на ногтях 2020 Instagram
  • Маки на ногтях 2020 Instagram
  • Маки на ногтях 2020 Instagram
  • Маки на ногтях 2020 Instagram
  • Маки на ногтях 2020 Instagram
  • Маки на ногтях 2020 Instagram
  • Маки на ногтях 2020 Instagram
  • Маки на ногтях 2020 Instagram
  • Маки на ногтях 2020 Instagram
  • Маки на ногтях 2020 Instagram
  • Маки на ногтях 2020 Instagram
  • Маки на ногтях 2020 Instagram
  • Маки на ногтях 2020 Instagram
  • Маки на ногтях 2020 Instagram
  • Маки на ногтях 2020 Instagram
  • Маки на ногтях 2020 Instagram
  • Маки на ногтях 2020 Instagram

Маки на ногтях – это яркий сезонный маникюр, и время его настало. Цветы небывалой красоты, которые ослепляют горячим красным цветом, маки цветут, когда весна переходит в лето – именно в этот период маникюр с маками как никогда уместен.

Маки у каждого вызывают свои ассоциации и имеют свое особенное значение. А еще они рождают воспоминания о лете, дальней поездке, детстве, проведенном в селе, о бабушках у метро, которые продают полевые букеты, или о мелких, но сильных цветках, которые пробиваются сквозь городской асфальт.

Эти цветы всегда о сильных переживаниях, и они никого не оставляют равнодушными. Их любят за то, что они цветут на воле – теплые, фантастические, дикие и нежные одновременно.

Конечно, маки бывают разных цветов, но больше всего поклонниц у красных – они чаще всего фигурируют на ногтях.

Главред собрал самые модные варианты маникюра с маками 2020 – посмотрите обязательно нашу фотогалерею, ведь там роскошные и ваши любимые маки!

Модный маникюр 2020 с маками

Красный маникюр с маками

Самая популярная идея дизайна ногтей – это красные ногти, и красные маки на одном или двух ноготках. Чтобы нарисовать маки, нужно один или два ногтя покрасить нюдовым лаком, прозрачным или белым – для контраста. Кстати, о новшестве: уже уходит в небытие идея рисовать все на безымянном пальце – попробуйте создать маки на указательном и среднем пальце – будет выглядеть эффектно.

Белый маникюр с маками

Оригинальный вариант – покрасить все ногти белым лаком, и на некоторых из них нарисовать маки. Тут главное не повторяться, а нарисовать разные маки – в таком случае вы можете даже на всех ногтях нарисовать мак. Золотая середина – это не более 3-5 цветков. Кстати, если вы не умеете рисовать цветы, то в продаже есть специальные наклейки для ногтей.

Маникюр разные руки с маками

Покрасьте ногти на одной руке белым лаком, на второй – красным, и на белых ногтях рисуйте маки. Маникюр разные руки сейчас в тренде, поэтому вы получите любимые цветы на ногтях и модный маникюр. И не только белыми и красными могут быть руки: если маки сделаете розовыми, то одна рука белая, а другая розовая. Пробуйте разные сочетания цветов, кроме того, маки тоже могут быть не только красными или розовыми – в природе бывают белые, желтые, фиолетовые и голубые.

Французский маникюр с маками

Красный или белый френч можно украсить маками – тут главное не переусердствовать, поэтому рисуйте маки на одном ногте. Можете также сделать лунный маникюр красного цвета – лунки оставьте прозрачными, и на одном-двух ногтях нарисуйте маки.

Читайте такжеЛетний маникюр: в моде маникюр сухоцветы и облака на ногтях - фотоНапомним, ранее сообщалось, морские волны должны были появиться на ногтях – яркие воспоминания о путешествиях, а также мечты о морях и океанах стали общими, ведь они пока недоступны из-за пандемии. Волны – это самый нежный маникюр на короткие ногти.

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