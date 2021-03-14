Модные ошибки, которые допускают с юбками все женщины

В юбке главное – чтобы она гармонично подходила вам / Instagram

Юбки все женщины воспринимают по-разному. Для одних — это потрясающий элемент гардероба, без которого сложно представить жизнь, другие к ним равнодушны, а третьи - обожают их под настроение и носят их только в исключительных ситуациях. Но юбки – очень привередливы, поэтому даже самая модная юбка может испортить образ и доставить немало хлопот.

Если вы сейчас стоите на пороге покупки новой юбки 2021, то в нашем материале В моде обворожительные юбки миди с асимметричным разрезом спереди можете узнать об актуальных трендах.

Хотя в юбке главное – чтобы она гармонично подходила вам: к типу фигуры, росту, а также красиво сочеталась с другими элементами ансамбля. Более того, даже цвет юбки имеет значение, потому что для более формальной ситуации лучше выбирать нейтральные тона, а для встречи в семейном кругу можно себе позволить играть с более энергичными тонами и яркими цветами.

Мы сегодня расскажем вам о некоторых ошибках, которые допускают многие женщины, даже не осознавая этого. Вот некоторые из ошибок, которые делают многие женщины, не осознавая этого. В результате они выглядят старше, полнее или совершенно безвкусно.

Модные ошибки, которые мы допускаем с юбками

Ваша юбка не соответствует типу фигуры

Запомните: юбку в первую очередь нужно выбирать по типу фигуры. Не гонитесь только за трендами, ведь модные юбки могут подчеркнуть то, что вам хотелось бы скрыть. Если у вас красивые изгибы, то юбка-карандаш их отлично подчеркнет. Если вы невысокого роста и худощавы, то можете выбрать юбку А-силуэта: она немного расширяется и создает иллюзию изгибов. Женщина с типом фигуры груша, то есть с широкими бедрами, но тонкой талией, может с успехом использовать более тонкие юбки, которые немного прикроют ее изгибы. А все те, у кого тип фигуры "яблоко", должны ориентироваться на юбки с завышенной талией.

Вы не обращаете внимание на ткань

Чтобы ваше тело выглядело превосходно, а вы чувствовали себя уверенно и комфортно в юбке, выбирайте изделие из плотной ткани. Если вы худощавы и любите длинные юбки, ориентируйтесь на модели, пошитые из тонкого хлопка, вискозы или муслина. Женщинам с фигурой яблока или груши подойдут ткани из денима, плотного атласа или даже фланели.

Читайте такжеКостюмы с юбкой невероятной красоты ждут нас в сезоне весна-лето 2021В целом длинные юбки выглядят лучше, если они сделаны из легкой и тонкой ткани, тогда как мини-юбки могут быть из более плотной ткани, даже из кожи, которая также выглядит очень чувственно.

Юбки из кожи выглядят чувственно / Instagram

Вы не умеете подбирать обувь под юбку

Чтобы хорошо выглядеть в юбке, необходимо надеть правильную обувь. При этом необходимо учитывать: цвет, фасон, материалы и особенно высоту каблука обуви. Кроме того, соблюдайте правила роста и длины. В частности, если вы носите длинную юбку, лучше всего носить высокие каблуки. С другой стороны, если вы предпочитаете мини-юбки и платья, уравновесьте образ, надев туфли на плоской подошве.

Вы выбираете неуместный верх

К каждой юбке нужен особый подход. Например, мини-юбки идеально сочетаются с рубашками на пуговицах или толстовками. Если ваша слабость – расклешенные юбки, то лучше всего сочетать их с простым объемным топом. А вот те, кто обожает прямые юбки, должны комбинировать их с толстовками оверсайз.

Вы не знаете, какая длина юбки вам подходит

Конечно, многие юбки – уже классика. И они актуальны независимо от того, что диктует Мода. Но чтобы в юбке вы выглядели красиво, запомните простое правило: если ваш рост меньше 1,60 м, то идеальная длина юбки для вас – до середины бедра или чуть выше колена, так как это удлинит вашу фигуру. Если у вас длинные ноги, то смело носите короткие юбки, но ни в коем случае не до середины бедра, так как будете выглядеть вульгарно.