Шлейф "божий одуванчик": окрашивание коротких волос, которое дико старит

Короткие волосы станут самым большим трендом 2020 после того, как откроются салоны красоты. По крайней мере, сейчас складывается именно такое впечатление – отросшие волосы, которые потеряли свою форму, надоели многим.

Кроме того, уже собрались целые полчища любительниц коротких стрижек, которые ждут с нетерпением, когда наконец их шевелюра снова станет такой же потрясающей, как до карантина.

Честно говоря, короткая стрижка – это смелый шаг, но как только женщина его успешно преодолевает, появляется желание экспериментировать еще и еще. И вот тут возникает соблазн покрасить волосы в яркий цвет. Конечно, некоторые стилисты открыто говорят, что короткие стрижки наиболее эффектно смотрятся на окрашенных волосах, и чем ярче цвет волос, тем лучше.

Только тут уместно было бы добавить, что главное, чтобы цвет гармонично подходил женщине.

Что потом получается? Все просто, женщина красит волосы в красный или малиновый цвет, а потом удивляется, почему она визуально постарела или превратилась в "мадам" родом из 90-х.

Кстати, о 90-х. В 2020 в моду вернулось окрашивание волос в стиле "лихих" - крупное мелирование "лентами" опять в тренде. Но это вовсе не означает, что можно взять фольгу или шапочку, выбрать несколько локонов, и осветлить их.

А теперь опять о коротких волосах. Короткие стрижки – наиболее чувствительны к цвету волос, поэтому прежде, чем приступать к окрашиванию, подумайте о том, как это будет выглядеть со стороны – нет, не что о вас подумают другие, а сколько лишних лет вы прибавите или как лично вы будете себя чувствовать.

Правило – семь раз отмерь, одни отрежь – это и об окрашивании коротких волос. И не слушайте тех "доброжелателей" и подруг, которые скажут вам, что короткие волосы быстро отрастут, так почему бы и не попробовать.

Главред собрал фотогалерею самых неудачных вариантов окрашивания коротких волос – это ошибки, которые допускать не желательно, если вы действительно не хотите расстроиться, и потом из горя, что вам на голове сделали, вы вообще будете избегать окрашивания волос, а также здоровых и порой таких нужных экспериментов.

Окрашивание коротких волос, которое дико старит

Блики безумно старят

Во-первых, колорирование волос дико старит, поэтому если не хотите сразу добавить +10 лет, а то и больше – откажитесь от ярких разноцветных бликов на волосах. Во-вторых, мода 2020 практически указала на дверь балаяжу - популярной в последние годы технике окрашивания волос. Да, определенный эффект у такого окрашивания есть – объем волос, но зачем вам цвет волос, который превращает вас в старушку?!

Окрашивание на короткие волосы, которое старит / Instagram

Нет яркому окрашиванию

Голова, в принципе, все стерпит, - и зеленые волосы, и синие, и малиновые. Но это, если говорить простыми словами, прикольно, когда вам 15-20 лет, вы только что окончили школу, лицо сияет, глаза горят, и вы идете покорять мир. Если вам немного за 30, то кроме сочувствия в глазах окружающих вы, наверное, увидите непонимание. Зачем такие дешевые трюки? Когда мы становимся чуть старше, нас ценят за кое-что другое, например, чувство стиля, умение держаться и так далее — это тема отдельного разговора. Кроме того, цветные волосы делают лицо усталым – вот так сразу на вам "минус 5 бессонных ночей".

Окрашивание на короткие волосы, которое старит / Instagram

Слишком темный и слишком светлый цвет

Впадать в крайности тоже не нужно. Запомните: слишком темные волосы, да еще и короткие – это самое худшее, что вы моете сделать. Темные волосы всегда делают женщин старше. Именно поэтому многие девочки-подростки, которые хотят казаться старше, красят волосы в черный цвет. А вам это зачем?

Окрашивание на короткие волосы, которое старит / Instagram

А с белыми волосами ситуация другая: если вы ошиблись с оттенком, то рискуете стать сразу бабушкой, которая всего лишь пытается моложаво выглядеть. У "блонда" много оттенков – настолько много, что самому сложно определиться с выбором. Да и в салонах красоты бывает в наличии краски только определенных оттенков, потом приходится придумывать для себя 1001 оправдание, почему этот цвет волос – это нормально.

Окрашивание на короткие волосы, которое старит / Instagram

Читайте такжеМодные короткие стрижки для круглого лица 2020 - фотоНапомним, ранее сообщалось, модные волосы 2020 – это однотонные, яркие, лаконичные цвета. Красный, рыжий, черный, шоколадный, блонд в чистом виде – все это без примеси других красок стало модной тенденцией, за которую все, кто сегодня на карантине, говорят моде 2020 "спасибо", так как такой вариант окрашивания вполне можно сделать в домашних условиях.