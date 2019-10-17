Диетолог назвала самые полезные сухофрукты

Диетолог советует выбирать не слишком "красивые" сухофрукты / Фото suhofrukti.ub.ua

О пользе сухофруктов известно очень давно – еще в древности "сушка" не раз спасала мореплавателей в долгих путешествиях. Да и сейчас сухофрукты пользуются популярностью, ведь в них содержится иногда даже больше полезных веществ, чем в свежих фруктах.

Сухофруты: в чем польза

Сушеные фрукты богаты антиоксидантами, антоцианами, полифенолами, магнием, калием. Они тормозят старение и оздоравливают сердечно-сосудистую систему. Также сухофрукты могут помочь в борьбе с раком и нарушениями обмена веществ. Кроме того, сушеные фрукты имеют низкий гликемический индекс и могут играть важную роль в предотвращении нарушения обмена веществ.

Несмотря на всю полезность врач-диетолог Елена Соломатина рекомендует употреблять сухофрукты в умеренных количествах, так как в них содержится значительно больше сахара - особенно это касается изюма. По ее словам, сушеный чернослив имеет слабительный эффект, курага - мочегонный. Яблоки содержат много калия. Инжир стабилизирует биопроцессы в щелочной направленности.

Соломатина уточнила, что самыми полезными сухофруктами являются чернослив и черный изюм.

Сухофрукты: как выбрать

Диетолог советует выбирать не слишком "красивые" сухофрукты. Выглядят они как в рекламе, однако могут быть обработаны сернистым газом, парафином или маслом. Поэтому лучше съесть более бледные и "засушенные", а не "сочные" сухофрукты. Главное, чтобы на них не было плесени.

Эксперт советует перед употреблением помыть сухофрукты водой. Потом их можно добавить в кашу, творог. А вот заливать сухофрукты кипятком или варить из них компот не рекомендуется, так как это разрушит большую часть витаминов.

Напомним, ранее эксперты рассказали, как правильно есть овсянку. Кроме того, диетолог назвала полезные продукты, которые снижают артериальное давление.