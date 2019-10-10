Диетолог назвала "заменители" сладостей

Сладости можно заменить рядом натуральных продуктов, сообщила диетолог / 1zoom.ru

"Заменителями" сладостей являются натуральные продукты, в которых содержится больше всего глюкозы - свекла, острый перец чили, сладкий болгарский перец, репчатый лук, цветная капуста и кукуруза.

Сухофрукты, цукаты и зефир не так сильно "бьют" по фигуре, как кусок торта, приводят слова врача-диетолога Елены Толоконниковой Аргументы и Факты.

Эксперт отметила, что нельзя злоупотреблять сладостями, однако из-за нехватки сахара также возможны негативные последствия.

"…У людей, которые не едят сладкое, существенно повышается риск заболевания артритом и тромбозом. Уже научно доказано, что полное исключение сахара приводит к заболеваниям печени и селезенки, ухудшению работы головного мозга", - добавила диетолог.

Врач предупредила, что люди, которые отказались от сахара, более склонны к депрессиям, с возрастом у них возникают проблемы с памятью.

Читайте такжеДиетолог предупредила, о чем свидетельствует постоянная тяга к сладкому"…Если есть слишком много пирожных и булочек, - это приведет к преждевременному старению кожи, ожирению, ухудшению состояния зубов и костей, заболеваниям сердечно-сосудистой системы. Но съесть небольшой кусочек шоколадки после обеда даже полезно…", - подчеркнула эксперт.

Ранее диетолог Оксана Скиталинская сообщила, что изготовленный сахар в любом количестве наносит вред здоровью человека. Эксперт утверждает, что в рационе людей, которые питаются правильно, не должно быть магазинного сахара.