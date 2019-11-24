Названы 12 популярных продуктов, которые реально лечат болезни

Названы продукты, которыми можно заменить лекарства / 1zoom.ru

Не все болезни следует лечить медикаментами, убеждены медики. Ведь часто лечим одно. А калечим другое. Для того, чтобы не заболеть еще больше, врачи назвали продукты, которые способны улучшить самочувствие человека.

В частности, речь идет о желудочно-кишечных заболеваниях, проблемах с печенью, атеросклерозе. По словам врача с многолетним стажем Франциски Рубин, само питание может служить своего рода лекарством, если знать и соблюдать некоторые правила.

При этом медик обратила внимание на 10 волшебных продуктов, которые способны не только

"Любой, кто хочет предотвратить болезни или быстро их вылечить, всегда должен иметь все эти продукты дома"., - заявила Рубин.

Овес

Овес, по словам врача, универсальное средство при различных проблемах со здоровьем. Он хорош для предотвращения рака прямой кишки, снижает уровень холестерина, нормализует вес и кровяное давление, успокаивает иммунную систему. Кроме того, чай из овса обладает расслабляющим эффектом. Также положительно он проявит себя и при некоторых кожных заболеваниях.

Мед

Когда болит горло, или диагностирован бронзит, самое время включить в борьбу мед. Более того, врач подчеркнула, что мед обладает противовоспалительным действием и даже является дезинфицирующим средством, что позволяет использовать его для лечения ран.

Имбирь

Имбирь отлично влияет на пищеварительную систему. Кроме того, подчеркнула меди, ибирь способствует циркуляции крови, благодаря ему снижается уровень холестерина, тем самым предотвращая сердечные приступы и инсульты.

Картофель

Особое внимание, по мнению врача, заслуживает картофель, ведь корнеплод обладает противовоспалительными и гипотензивными свойствами. С ним организм получает важные белки и минералы, которые им легко усваиваются. Более того, если мучает изжога – отличным "лекарством" станет сок картофеля.

Капуста

Капуста - хорошее противовоспалительное средство и помогает предотвращать рак. При этом медик уточнила, что капуста еще очень полезна при проблемах со зрением, в частности, является хорошей профилактикой от дегенерации желтого пятна. Прикладывание же капустных листьев к проблемным местам помогает облегчить симптомы артроза суставов.

Куркума

Такая специя, как куркума, являет отличным средством, работающим против всех воспалений в организме, а также предотвращает рак. Полезна она и при проблемах с кожей, например, акне.

Льняное масло

Отдельно врач выделила масла, отметив, что каждое из них помогает при разных болезнях. Так, льняное масло полезно при артрите, тыквенное – при проблемах с простатой, тимьян – при бронхите.

Соль

Также к важным продуктам медик причислила соль, отметив при этом ее сильный дезинфицирующий эффект. В частности, при болезнях горла очень полезно полоскание соленой водой. Поможет она и при заболеваниях суставов.

Лимон

Если болит голова, поможет лимон. Кроме того, лимон является антиоксидантом и обладает бактерицидным действием. Положительно влияет лимон и на кожу.

Чеснок и лук

Лук и чеснок также помогают защищать сосуды и укрепляют иммунную систему. Чеснок является отличным профилактическим средством против атеросклероза, а также обладает противовоспалительным эффектом. Лук же защитит сосуды и поможет справиться с циститом, пишут СМИ.

Но это еще не все. Небольшой бонус от Главреда – еще два продукта, которые творят чудеса.

Рыба

Две порции жирной рыбы в неделю способны продлить жизнь на несколько лет, доказали ученые. Эфект достигается за счет содержания в рыбе омега-3 жирных кислот. Они более чем на треть снижают риск смерти от сердечных заболеваний.

Кофе

Ученые доказали, что натуральный кофе позитивно влияет на женскую и мужскую репродуктивную функцию, снижает риск развития диабета и рака предстательной и молочной желез. Но чтобы был лечебный эффект, соблюдай дозировку – не более 2–3 чашек в день.

Читайте такжеБудете удивлены: эти популярные овощи в вареном виде опасны для здоровьяНапомним, ранее сообщалось, что водку и другие крепкие алкогольные напитки - коньяк, абсент, текилу, кальвадос - ни в коем случае нельзя закусывать маринованными огурцами и подобными продуктами. Виной всему уксус, который содержится в маринадах.

По словам медиков, уксус и алкоголь – гремучая смесь, которая способна вызвать раздражение слизистых оболочек желудочно-кишечного тракта.