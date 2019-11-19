Как снег на голову: названа самая опасная закуска под водку и коньяк

Стало известно, чем нельзя закусывать водку / из открытых источников

В преддверии праздников стало известно, что водку и другие крепкие алкогольные напитки - коньяк, абсент, текилу, кальваоос - ни в коем случае нельзя закусывать маринованными огурцами и подобными продуктами.

Виной всему уксус, который содержится в маринадах.

По словам медиков, уксус и алкоголь – гремучая смесь, которая способна вызвать раздражение слизистых оболочек желудочно-кишечного тракта.

Маринованные огурцы – нет!

"Маринады раздражают слизистые и могут провоцировать воспаления в сочетании со спиртным. Плюс, через раздраженную слизистую происходит более активное всасывание алкоголя в кровь. Такой же эффект, кстати, вызывают и острые блюда", — заявил гастроэнтеролог Сергей Вялов, переедают Аргументы и Факты.

Так вот, медик настаивает, что если закусывать водку и коньяк маринованными огурцами, то можно спровоцировать развитие гастрита, эрозии и язвы желудка.

При этом, в первую очередь, опасность грозит тем, у кого уже были диагностированы воспаления желудочно-кишечного тракта.

Квашеная капуста – да!

В то же время отличной закуской под крепкий алкоголь является квашеная капуста, настаивает врач.

Квашеная капуска, уточнил гастроэнтеролог, содержит метил-метионин-сульфоний (или метионин), который не только защищает желудок от развития язвы, но и способен оказывать заживляющее воздействие на слизистые оболочки ЖКТ.

Кроме того, в качестве закуски для крепкого спиртного неплохо применять салаты на основе любой зелени. А от продуктов с содержанием уксуса следует держаться подальше.

И еще: чтобы водка "не ударила в голову", то есть, чтобы не опьянеть, нужно не закусывать выпивку, а запивать ею закуску, то есть прожевать бутерброд, салат, ту же квашенную капусту, а вдогонку "опрокинуть" бокал. Только так пища будет препятствовать всасыванию алкоголя.

Красный перец - тоже нет!

Также водку не рекомендуется закусывать обжигающими блюдами с красным перцем и другими жгучими специями.

Заедая остреньким, вы опьянеете очень быстро, а вдобавок можете получить ожог пищевода и слизистой желудка.

При этом горчица, хрен, лук, чеснок обычно воспринимаются без неприятных последствий, но они увеличивают период выведения алкоголя из организма, что вредно для сердца и печени.

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