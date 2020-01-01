Сколько хранится оливье, шуба и холодец – неожиданный ответ

Сколько хранится оливье, шуба и холодец / Фото Instagram

Оливье, селедка под шубой и холодец – традиционные блюда новогоднего стола.

Многие любят доедать их на следующий день после Нового года – настоявшимися и хорошо пропитавшимися. На самом деле это опасно для здоровья.

Для начала она уточнила, что и шубу, и оливье (и остальные салаты) заправлять майонезом, сметаной или иным соусом стоит непосредственно перед подачей. Так срок хранения незаправленной части салата увеличивается.

Оливье : заправленный – даже в холодильнике хранить не более 4 часов, незаправленный – до 40 часов (если лук и огурцы тоже добавлять лишь перед подачей).

: заправленный – даже в холодильнике хранить не более 4 часов, незаправленный – до 40 часов (если лук и огурцы тоже добавлять лишь перед подачей). Селедка под шубой – сутки.

– сутки. Крабовый салат – до 48 часов (незаправленный).

– до 48 часов (незаправленный). Фаршированные яйца – 2-3 дня (если варить не менее 15 минут и очищать чистыми руками).

– 2-3 дня (если варить не менее 15 минут и очищать чистыми руками). Холодец – в домашних условиях 3-4 дня. При этом лучше заморозить. Из размороженного можно приготовить суп или борщ.

Напомним, Крыса любит зерно, крупы, орехи, сыр, мясо (нельзя использовать говядину) и фрукты. Также можно подавать рыбу. Главред уже составил обалденное меню на Новый год 2020.