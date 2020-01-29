Больным станешь, если это добавишь: названы самые опасные приправы

Названы приправы, которые вредны / Instagram

Полки магазинов и супермаркетов забиты всевозможными приправами. Там вы легко найдете десятки приправ к мясу, курице, рыбе, плову, картошке и для супа.

Конечно, еда, умело приправленная пахучей приправой, становится более аппетитной и вкусной. Да что там говорить – благодаря лишь одной приправе на выходе можно получить совершенно другое блюдо, которое кардинально отличается от привычного своими вкусовыми качествами.

Баловаться приправами в последнее время стало модно. Начитаемся и наслушаемся советов кулинарных экспертов и именитых шеф-поваров – и давай сгребать с полок то, что доселе никогда и не пробовали.

В принципе, желание попробовать чего-то нового – нормальное и даже заслуживает на похвалу, ведь человек должен развиваться и расширять свой кругозор, в том числе и в кулуарных пристрастиях.

Другое дело, что мало кто-то предупреждает о последствиях, а о вредных свойствах специй в нашем обществе, где с упоением смотрят кулинарные шоу, не принято.

А зря! Ведь существуют приправы, которые многие используют для приготовления пищи, и они опасны.

Главред узнал, какие приправы вредны для здоровья и почему.

Чем опасен мускатный орех

Если вы хотя бы изредка увлекаетесь готовкой, то наверняка замечали, что тот или иной рецепт включает мускатный орех – его добавляют в разные пироги и к мясу. А сейчас вы будете слегка шокированы – мускатный орех может довести вас до галлюцинаций – то покажется, что вы услышали нечто странное, или увидели нечто страшное, или вы просто хохочете без устали.

Виной всему – миристицин, который входит в состав мускатного ореха. И этом самый миристицин обладает психотропным воздействием на человека. К слову, мускатный орех еще пробуждает сексуальное желание у мужчин и женщин.

Тем не менее, эксперты, которые изучили свойства мускатного ореха, предупреждают, что нельзя съедать более 10 г ореха за один прием. Если говорить о пороге, который строго запрещено превышать – это 30 граммов. Иначе может случиться сердечный приступ, а там и смерть подкрадется.

Кстати, если вы готовите еду для детей или пожилых людей, то мускатный орех отложите подальше – для них он противопоказан. Также ни в коем случае мускатный орех нельзя тем, кто страдает нервными болезнями.

Чем опасен шалфей

Издавна безумно пахучий шалфей используют при приготовлении салатов, супов, тушеных овощей, мяса, птицы, рыбы и даже десертов. Шалфей добавляет блюдам пряно-вяжущего вкуса.

Все бы хорошо, если бы не одно "но!". Употребление шалфея в неумеренных дозах может стать причиной смерти, вызывать нервное раздражение и судороги. При эпилептических состояниях шалфей категорично нельзя!

Также ни в коем случае шалфей не должны кушать беременны, поскольку такие химические соединения, как туйон, могут стимулировать матку и привести к выкидышу. При кормлении грудью шалфей может вызвать снижение количества молока.

Нельзя шалфей и детишкам до двух лет. Но самое важное – если вам так сильно хочется побаловать себя шалфеем - купить именно его листья. Дело в том, что нередки случаи, когда под видом лекарственного шалфея людям суют под нос другие сорта растения, которые являются не только неполезными, но даже могут быть опасны для здоровья. Скажем, если вдруг вам подсунут вместо шалфея листья сальвии дивинорума, то непременно ждите в гости галлюцинации.

Чем вредна гвоздика

О полезных свойствах и вкусовых качествах гвоздики уже ходят легенды. Но ложку дегтя важно людям все же показать. Чем опасна гвоздика? Во-первых, гвоздикой нельзя приправлять блюда для тех, у кого проблемы с желудком или язва. Во-вторых, гвоздике вход заказан туда, где есть беременные.

И даже не думайте угощать малышей пищей, приправленной гвоздикой. И еще – гвоздика вызывает сонливость и апатию, поэтому прежде, чем записываться на прием к врачу или копаться в себе в поисках причины недовольства и даже депрессии, внимательно изучите то, чем вы питаетесь.

Почему опасен розмарин

Конечно, никто не спорит, супы с розмарином – ароматны и вкусны, но и опасны! Лучше от такого удовольствия откажитесь, чем потом иметь проблемы с почками и постоянно бегать по-маленькому. Дело в том, что розмарин влияет на почки.

Если вы в ожидании малыша, то тщательно инспектируйте то, что уплетаете за обе щеки. Розмарин коварен, и может спровоцировать самопроизвольный аборт, ведь усиливает сокращения матки.

Если у вас проблемы с давлением, то тоже проходите мимо этой ужасной специи – розмарин вреден для вас. Собственно, для язвенников тоже ничего хорошего у розмарине нет – одни негативные последствия.

Читайте такжеЛысой голова станет от пирога: названо самое вредное тестоНапомним, ранее сообщалось, если вы подсели на овсянку и каждое утро едите ее, и мысленно, словно мантру, проговариваете, что это полезно – то вы глубоко ошибаетесь. Прекратите употреблять овсянку, и здраво оцените ситуацию.