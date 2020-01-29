  1. Главная
  3. Здоровье

Больным станешь, если это добавишь: названы самые опасные приправы

29 января 2020, 12:36

Об ужасных последствиях употребления приправ в нашем обществе, где с упоением смотрят кулинарные шоу, говорить не принято.

Названы приправы, которые вредны / Instagram

Полки магазинов и супермаркетов забиты всевозможными приправами. Там вы легко найдете десятки приправ к мясу, курице, рыбе, плову, картошке и для супа.

Конечно, еда, умело приправленная пахучей приправой, становится более аппетитной и вкусной. Да что там говорить – благодаря лишь одной приправе на выходе можно получить совершенно другое блюдо, которое кардинально отличается от привычного своими вкусовыми качествами.

Баловаться приправами в последнее время стало модно. Начитаемся и наслушаемся советов кулинарных экспертов и именитых шеф-поваров – и давай сгребать с полок то, что доселе никогда и не пробовали.

В принципе, желание попробовать чего-то нового – нормальное и даже заслуживает на похвалу, ведь человек должен развиваться и расширять свой кругозор, в том числе и в кулуарных пристрастиях.

Другое дело, что мало кто-то предупреждает о последствиях, а о вредных свойствах специй в нашем обществе, где с упоением смотрят кулинарные шоу, не принято.

А зря! Ведь существуют приправы, которые многие используют для приготовления пищи, и они опасны.

Главред узнал, какие приправы вредны для здоровья и почему.

Чем опасен мускатный орех

Если вы хотя бы изредка увлекаетесь готовкой, то наверняка замечали, что тот или иной рецепт включает мускатный орех – его добавляют в разные пироги и к мясу.  А сейчас вы будете слегка шокированы – мускатный орех может довести вас до галлюцинаций – то покажется, что вы услышали нечто странное, или увидели нечто страшное, или вы просто хохочете без устали.

Виной всему – миристицин, который входит в состав мускатного ореха. И этом самый миристицин обладает психотропным воздействием на человека. К слову, мускатный орех еще пробуждает сексуальное желание у мужчин и женщин.

Тем не менее, эксперты, которые изучили свойства мускатного ореха, предупреждают, что нельзя съедать более 10 г ореха за один прием. Если говорить о пороге, который строго запрещено превышать – это 30 граммов. Иначе может случиться сердечный приступ, а там и смерть подкрадется.

Кстати, если вы готовите еду для детей или пожилых людей, то мускатный орех отложите подальше – для них он противопоказан. Также ни в коем случае мускатный орех нельзя тем, кто страдает нервными болезнями.

Чем опасен шалфей

Издавна безумно пахучий шалфей используют при приготовлении салатов, супов, тушеных овощей, мяса, птицы, рыбы и даже десертов. Шалфей добавляет блюдам пряно-вяжущего вкуса.

Все бы хорошо, если бы не одно "но!". Употребление шалфея в неумеренных дозах может стать причиной смерти, вызывать нервное раздражение и судороги. При эпилептических состояниях шалфей категорично нельзя!

Также ни в коем случае шалфей не должны кушать беременны, поскольку такие химические соединения, как туйон, могут стимулировать матку и привести к выкидышу. При кормлении грудью шалфей может вызвать снижение количества молока.

Нельзя шалфей и детишкам до двух лет. Но самое важное – если вам так сильно хочется побаловать себя шалфеем  - купить именно его листья. Дело в том, что нередки случаи, когда под видом лекарственного шалфея людям суют под нос другие сорта растения, которые являются не только неполезными, но даже могут быть опасны для здоровья. Скажем, если вдруг вам подсунут вместо шалфея листья сальвии дивинорума, то непременно ждите в гости галлюцинации.

Чем вредна гвоздика

О полезных свойствах и вкусовых качествах гвоздики уже ходят легенды. Но ложку дегтя важно людям все же показать. Чем опасна гвоздика? Во-первых, гвоздикой нельзя приправлять блюда для тех, у кого проблемы с желудком или язва. Во-вторых, гвоздике вход заказан туда, где есть беременные.

И даже не думайте угощать малышей пищей, приправленной гвоздикой. И еще – гвоздика вызывает сонливость и апатию, поэтому прежде, чем записываться на прием к врачу или копаться в себе в поисках причины недовольства и даже депрессии, внимательно изучите то, чем вы питаетесь.

Почему опасен розмарин

Конечно, никто не спорит, супы с розмарином – ароматны и вкусны, но и опасны! Лучше от такого удовольствия откажитесь, чем потом иметь проблемы с почками и постоянно бегать по-маленькому. Дело в том, что розмарин влияет на почки.

Если вы в ожидании малыша, то тщательно инспектируйте то, что уплетаете за обе щеки. Розмарин коварен, и может спровоцировать самопроизвольный аборт, ведь усиливает сокращения матки.

Если у вас проблемы с давлением, то тоже проходите мимо этой ужасной специи – розмарин вреден для вас. Собственно, для язвенников тоже ничего хорошего у розмарине нет – одни негативные последствия.

Читайте такжеЛысой голова станет от пирога: названо самое вредное тестоНапомним, ранее сообщалось, если вы подсели на овсянку и каждое утро едите ее, и мысленно, словно мантру, проговариваете, что это полезно – то вы глубоко ошибаетесь. Прекратите употреблять овсянку, и здраво оцените ситуацию.

давление Гвоздика марихуана аборт почки сердечный приступ специи розмарин шалфей мускатный орех приправы
Сейчас вы просматриваете новость «Больным станешь, если это добавишь: названы самые опасные приправы». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

13:00
Первый пошел: бывший чинуша из "ДНР" явился в СБУ с повинной
12:49
Сделка Века: как Трамп затеял большой передел Ближнего Востока мнение
12:49
"Как фанера над Парижем": экс-нардеп указал на "плохой знак" для Украины в ПАСЕ Видео
12:36
Больным станешь, если это добавишь: названы самые опасные приправы
12:32
Нобелевский комитет "переселил" Ивана Франко в Россию
12:30
Харли Квинн: потрясающая история любимой психопатки Джокера Видео
12:10
"Настроен на кровь": политолог объяснил, почему Порошенко нельзя давать власть
11:59
Смертельный китайский вирус может оздоровить экономику Украины - прогноз эксперта
11:53
Экс-зам Климкина нашла работу в Нафтогазе
11:40
Кодирование каналов: какие каналы в Украине отключили и как смотреть ТВ после 28 января
11:35
Любовный треугольник: в России мужчина зверски зарезал беременную подругу - видео 18+
11:29
"Ездили отдыхать": МАУ срочно эвакуирует украинцев из Китая Видео
11:23
Магнитные бури сегодня-завтра раздраконят нервы – что делать Видео
11:07
"Не безвольные овцы": Вятрович развенчал популярные мифы о бое под Крутами
10:58
"Огромный огненный шар": очевидец рассказал жуткие подробности гибели легенды баскетбола
10:47
Коронавирус переплюнул атипичную пневмонию по темпам кровожадности Видео
10:39
Зеленский почтил память Героев Крут - фото
10:34
Приключения Илона Маска в Украине мнение
10:30
"Подумывает снова уйти": СМИ узнали, когда возможен уход Вакарчука из политики
10:23
Эксперты назвали топ-6 супер жидкостей для похудения
10:20
Неудачные спичи в Польше и Израиле – в ведомстве Пристайко полетели три головы - СМИ Видео
10:00
Гороскоп на 29 января всех знаков Зодиака: триумф кошелька, любовное рабство и взрывы ревности
09:58
"Какого х*я!" Советник Зеленского возмутился из-за цен на газ в январе
09:55
Коби Брайанта назвали насильником: MeToo публично опозорилось
09:53
"Совсем кукуха у старого бандеровца съехала": в России вой из-за слов Кравчука о Гитлере
09:25
В Киеве на глазах у детей с особой жестокостью расправились с собакой: что грозит убийце
09:22
"Сесть мужику на лицо": звезда Вечернего Квартала разделась на пикантном фото Фото
09:16
"Танька мазохист, дали подсрачников дуре": в Сети советуют Черновол "не бычковать"
08:56
Сеть покорила еще более "озлобленная" наследница  Grumpy Cat - фото
08:47
Почему Порошенко агрессивно набрасывается на Зеленского мнение
08:34
Благодатные объятия русского мира: 40 тысяч граждан Сирии за день стали беженцами
08:30
Триллер и гол Ибрагимовича в видеообзоре матча Милан - Торино Видео
08:03
Чат с романтичным дуэтом Alyosha & Vlad Darwin
08:01
Дадут новую должность: в России предложили лишить Путина поста президента
07:32
Влиятельный американский таблоид опозорился из-за столицы Украины
07:15
"Что написано под грудью?": Рита Дакота топлес взбудоражила сеть
07:08
Смертельный коронавирус: число жертв и зараженных снова возросло
07:02
Доллар вернется к 29: как коронавирус повлияет на Украину мнение
06:47
Как выглядеть моложе: визажисты поделились лайфхаками
06:36
Голову запустил – горе пригласил: как волосы влияют на счастье женщины
06:16
"Яркий роман и свадьба": трем знакам Зодиака насулили фарт в любви Видео
05:49
Маникюр 2020: нежный маникюр омбре и красивые ногти градиент фото Фото Видео
04:52
Бакс по 10 гривен: эксперт объяснил, как грабят украинцев
04:15
Политолог объяснил, почему Козак для Украины намного опаснее Суркова Видео
03:44
Настоящий враг Украины: в Миротворец добавили жгучую российскую порнозвезду - фото Фото
03:01
Коронавирус в Китае серьезно ударит по производству Apple
02:10
"Троянский конь": политолог предупредил о коварстве нового кремлевского куратора "ЛДНР"
01:36
Нашла выход: чемпионку мира благодаря сексу оправдали за допинг
01:05
Горячие фото сотрудницы комитета Госдумы РФ взбудоражили сеть Фото
00:55
Ученые перечислили полезные свойства какао
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять