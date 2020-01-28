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Съел и растолстел: названа самая вредная каша

28 января 2020, 13:29

Мы по утрам едим эту кашу, а потом жалуемся, что любимое платье трещит по швам.

Названа каша, которая вредит здоровью / Instagram

Вся наша жизнь окутана стереотипами и ошибками, которые мы совершаем из-за беспрекословного доверия ко всем, кто с тоном знающего человека начинает нам "втирать" советы.

Многие из нас наивно могут спросить в Сети – "А посоветуйте диету...", и после тонны рецептов чудо-похудения, омоложения и избавления от ненавистных лишних килограммов, мы бездумно бежим их выполнять.

Мы с полуслова верим всем, кто возомнил себя экспертом, который с менторским тоном говорит нам, что кушать, когда и сколько. Наверное, все объясняется тем, что подсознательно хотим переложить ответственность за свою жизнь и все, что в ней происходит (или не происходит) на ту тетю, дядю или статью из любимого журнала.

Так мы стали заложником стереотипа, что овсяная каша – безобидная, полезная и самая-самая лучшая каша в мире, от которой здоровью только хорошо.

Но так нельзя! Мы каждое утром едим овсянку, а потом целыми днями жалуемся на то, что не можем влезь в джинсы, которые купили недавно, и любимое платье трещит по швам.

Так вот, овсянка – это незаметная помеха при похудении – и это еще самое мягкое выражение!

Почему овсянка не полезна

Если вы подсели на овсянку и каждое утро едите ее, и мысленно, словно мантру, проговариваете, что это полезно – то вы глубоко ошибаетесь. Прекратите употреблять овсянку, и здраво оцените ситуацию.

Дело в том, что в состав овсянки входит фитиновая кислота. Спросите – а она опасна? Судите сами: фитиновая кислота благодаря своим свойствам мешает усваиваться необходимым для человека минералам — железу и кальцию. Но самое ужасное то, что эта самая кислота еще и вымывает кальций, который уже был в организме.  То есть вы себе запасались кальцием, заботясь о красоте волос, ногтей и силе костей – а толку никакого. Потому что возведенная в ранг "самых полезны" каша овсянка постаралась и перестаралась. Кстати, овсянка также вымывает железо.

Почему нельзя есть овсянку каждый день

Человеческий организм не в силах переварить фитиновую кислоту. Что в итоге происходит? Недостаток железа приводит к анемии, а кальция — к остеопорозу.

А еще овсянка очень сильно мешает похудеть. Овсянка – из числа каш быстрого приготовления. А каши быстрого приготовления проходят специальную обработку, которая "убивает" полезные свойства. В итоге порция каши "полезна" только лишними сантиметрами в талии. Дело в том, что очень часто овсянка обогащаются сахаром и другими вредными добавками – в случае, если вы покупаете кашу с добавками.

Есть небольшое исключение – овсянка цельнозерновая, которую нужно замачивать, а только потом варить – килограммов вашей фигуре не подарит. Но все равно – даже такую овсянку есть каждый нельзя.

Сколько овсянки можно есть

Конечно, овсянку можно есть, но в очень умеренном количестве. Нельзя овсянку кушать каждый день. При этом в те дни, когда вы будете кушать овсянку, насыщайте свой организм продуктами, богатыми на кальций и железо.

Если говорить о норме, то специалисты советуют завтракать овсянкой не чаще одного раза в 2–3 дня, чередуя ее с другими крупами и продуктами.

Почему нельзя есть овсянку с утра

Будете крайне удивлены, но широко распространенное мнение, что овсянка - лучшая каша для завтрака, тоже чья-то фантазия. Дело в том, что в овсянке крайне мало белков, которые нужны человеческому организму для пробуждения.

Именно поэтому овсянку следует кушать на второй завтрак. Если все же хотите скушать овсянку с утра, тогда добавьте к завтраку то, что содержит белок - сыр, омлет, сырники, творог.

Почему нельзя есть овсянку на ночь

После 18 часов овсянку есть нельзя. Ведь овсяная каша даже на воде - это углеводы. Кушать после 18:00 углеводы не стоит, так как метаболизм после этого времени замедляется, а, следовательно, вся эта кашка "осядет" на ваших бедрах и попе. Овсянка и ожирение – хорошие "друзья".

Читайте такжеНазван самый опасный борщ и почему важна сметанаНапомним, ранее сообщалось, ученые пришли к неутешительному и устрашающему выводу: во время обезжиривания молока уменьшается в нем количество полезных веществ, а также (внимание!) появляются вредные трансжиры. А трансжиры – это возбудители болезней сердечно-сосудистой системы. Таким образом, обезжиренное молоко вредно.

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