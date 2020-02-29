Как есть куриные яйца, чтобы быстро худеть: 4 вкусных способа

Куриные яйца способствуют похудению/ Фото pixabay.com

Куриные яйца действительно помогают сбросить лишний вес. К такому мнению пришли диетологи и посоветовали несколько рецептов, как есть яйца, чтобы жиросжигание происходило наиболее эффективно.

Как есть куриные яйца при похудении

Яйца и кайенский перец. Эти два продукта стоит сочетать вместе, если хочется сбросить лишние килограммы. Дело в том, что кайенский перец содержит капсаицин – вещество, стимулирующее выработку тепла в организме и ускоряющее расход калорий. Согласно исследованиям, если пожевать кайенский перец, то потом меньше хочется есть.

Куриные яйца и кокосовое масло. При сочетании этих продуктов организм получает не только белок и витамины, но и лауриновую кислоту. Печень превращает ее в энергию, которая стимулирует организм сжигать больше жира. Главное – не переборщить с кокосовым маслом, ведь оно очень калорийное.

Куриные яйца и черная фасоль. Бобовые отличаются высоким содержанием клетчатки, которая набухает в желудке, в связи с этим организм чувствует длительное насыщение. Согласно исследованиям, всего 10 граммов растворимой клетчатки в день помогают удалять больше жира с живота.

Куриные яйца и шпинат. К примеру, яичница-болтунья или омлет дадут организму много белка и железа, которые укрепляют мышцы, способствуют их росту. А если добавить к этому блюду еще и шпинат, то организм будет снабжен и тилакоидами – эти соединения стимулируют работу пищеварения, а именно кишечника, который начинает выделять больше гормонов насыщения.

Напомним, американские ученые пришли к выводу, что безопасной нормой для человека является два яйца в неделю. Исследователи предупредили, что вредные вещества содержатся в желтке.