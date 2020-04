Ученые "лоханулись": названа новая безопасная дистанция, чтобы не заразиться Ковид-19

Ученые назвали новое безопасное расстояние, чтобы не заразиться / УНИАН

Коварный коронавирус ввел в заблуждение ученых. Оказалось, что людей заставляют соблюдать дистанции, которые на самом деле не являются безопасными.

Отметим, в новых исследованиях были сформулированы рекомендации, согласно которым люди должны стоять на расстоянии 1,8 метра друг от друга, чтобы избежать распространения коронавируса Ковид-19.

В то же время ученые Массачусетского технологического института пришли к выводу, что реальное безопасное расстояние фактически составляет 8 метров, сообщает USA Today.

Отметим, эксперт по инфекционным заболеваниям Национального института здравоохранения США, доктор Энтони Фаучи во вторник, 31 марта, назвал исследование "ужасно вводящим в заблуждение", сообщает New York Post.

"Извините, но я был обеспокоен этим докладом, потому что он вводит в заблуждение", - сказал доктор Энтони Фаучи.

Дело в том, что эксперты Массачусетского технологического института говорят, что динамика кашля и чихания показала, что эти "выдохи вызывают образование газообразных облаков", способных подниматься до 8 метров.

Более того, эксперты указали на один существенный прокол. Дело в том, что меры по социальному дистанцированию, принятые в настоящее время, основаны на модели передачи болезней, разработанной в 1930-х годах.

Отметим, сейчас в научном среде началась дискуссия по поводу того, действительно ли безопасное расстояние нужно увеличивать. А пока ученые пытаются обосновать свои выводы, вы тоже делайте свои выводы и лишний раз в толпу не суйтесь – как показывает реальность, многие магазины и супермаркеты не особо следят за тем, чтобы покупатели находились на безопасной дистанции.

