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Аллергия на лице: причины, симптомы, профилактика

Аллергия может быть особенно распространена на лице.

25 июня 2020, 11:03
Аллергия
Аллергия может быть особенно распространена на лице./ u-f.ru

Аллергические реакции, которые влияют на лицо, могут привести к появлению припухлостей, опухших губ и слезотечения. Косметические средства или пыльца, а иногда даже и солнце, часто вызывают эти реакции.

Аллергия может быть особенно распространена на лице, потому что кожа лица более чувствительна, чем где-либо, а также из-за различных кремов для лица и других продуктов, которые люди используют на своих лицах.

Главред собрал симптомы и причины аллергических реакций на лице, а также способы их лечения и профилактики.

Аллергия на лице

Симптомы

Симптомы аллергической реакции различаются в зависимости от триггерного вещества, иначе известного как аллерген.

Человека может обсыпаться красная сыпь в одной области после использования крема для лица, в то время как у кого-то еще, кто вдыхает пыльцу, может развиться сыпь по всему телу.

Симптомы аллергической реакции на лице могут включать в себя:

  • Сыпь или крапивница;
  • Опухшие, приподнятые участки кожи;
  • Маленькие, красные пятна на коже;
  • Зуд, покалывание или жжение;
  • Опухшие губы и глаза;
  • Опухший язык;
  • Красные, зудящие глаза;
  • Слезящиеся глаза;
  • Сухая или потрескавшаяся кожа;

Симптомы аллергической реакции могут развиться в течение нескольких секунд или минут, или постепенно в течение нескольких часов. Симптомы обычно слабо выражены, но в редких случаях могут вызывать анафилаксию, которая представляет собой опасное для жизни состояние.

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Лечение зависит от типа аллергии

Лечение

Лечение зависит от типа аллергии, а также от места и степени выраженности симптомов. Основные процедуры включают в себя:

Антигистаминные

Антигистаминные препараты могут уменьшить отечность, покраснение и зуд сыпи и крапивницы на лице. Они также могут помочь при таких симптомах, как слезотечение, заложенность носа и затруднение дыхания.

Если человек знает, что он будет контактировать с аллергеном, он может заранее принять антигистамин, чтобы предотвратить или уменьшить аллергическую реакцию.

Антигистаминные препараты доступны в виде таблеток, кремов, глазных капель и спреев для носа, и их можно купить онлайн.

Кортикостероиды

Кремы, спреи и глазные капли, содержащие кортикостерон, могут помочь уменьшить воспаление. Они могут открыть дыхательные пути в носу, чтобы помочь с затрудненным дыханием.

Мягкие кортикостероидные кремы доступны онлайн, в то время как более сильные кремы и оральные стероиды обычно нуждаются в рецепте.

Увлажняющие

Смеси, отпускаемые без рецепта или по рецепту, могут помочь увлажнить сухую кожу и уменьшить зуд. Они также образуют пленку, защищающую от аллергенов.

Холодный компресс

Прохладная, влажная ткань может уменьшить зуд и воспаление. Ее можно поместить на кожу, когда это необходимо, чтобы облегчить дискомфорт.

Иммунотерапия

Для серьезных или постоянных аллергий доктор может рекомендовать иммунотерапию. Здесь человек постепенно подвергается воздействию увеличивающейся дозы аллергена на срок до 3 лет, чтобы организм мог к нему привыкнуть. Это может снизить степень тяжести и длительность симптомов.

Профилактика

Обычно аллергические реакции можно предотвратить, принимая антигистаминные препараты до контакта с аллергенами или избегая аллергенов.

Разные аллергии можно предотвратить разными способами:

Пищевые аллергии

Всегда читайте этикетки и будьте осторожны при еде в ресторанах, пекарнях, гастрономах и уличных киосках. Убедитесь, что люди знают об аллергии. Если вы не уверены в еде, попросите дополнительную информацию или не ешьте ее.

Животные

Ограничьте доступ домашних животных до одной области дома или попытайтесь держать их снаружи. Мойте их и их постельные принадлежности регулярно. Часто пылесосьте дома.

Пыльца

Оставайтесь в помещении и избегайте травянистых участков, когда количество пыльцы велико. Если это неизбежно, примите антигистамин и наденьте солнцезащитные очки со створками, чтобы пыльца не попала в глаза.

Пылевые клещи

Используйте аллергические одеяла и подушки. Если возможно, уберите ковры и установите деревянные полы. Важно пылесосить полы и регулярно менять постельное белье.

Грибки

Держите комнаты и шкафы сухими и хорошо проветриваемыми. По возможности, устраните проблемы с влажностью и конденсацией.

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