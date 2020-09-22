Аминокислоты: определение, преимущества и источники пищи

Ваше тело нуждается в 20 различных аминокислотах, чтобы расти и нормально функционировать/Pixabay

Аминокислоты, которые часто называют строительными блоками белков, представляют собой соединения, которые играют важную роль в организме.

Они необходимы для жизненно важных процессов, таких как построение белков и синтез гормонов и нейротрансмиттеров.

Некоторые из них также можно принимать в форме добавок для естественного повышения спортивных результатов или улучшения настроения.

Они подразделяются на существенные, условно необходимые или несущественные в зависимости от нескольких факторов.

В этой статье Главред рассказывает все, что вам нужно знать о незаменимых аминокислотах, в том числе о том, как они действуют, возможных источниках пищи и преимуществах приема добавок.

Что такое незаменимые аминокислоты?

Аминокислоты - это органические соединения, состоящие из азота, углерода, водорода и кислорода, а также группы переменной боковой цепи.

Ваше тело нуждается в 20 различных аминокислотах, чтобы расти и нормально функционировать. Хотя все 20 из них важны для вашего здоровья, только девять аминокислот классифицируются как незаменимые.

Это гистидин, изолейцин, лейцин, лизин, метионин, фенилаланин, треонин, триптофан и валин.

В отличие от заменимых аминокислот, незаменимые аминокислоты не могут вырабатываться вашим организмом и должны поступать с пищей.

Лучшие источники незаменимых аминокислот - это животные белки, такие как мясо, яйца и птица.

Когда вы едите белок, он расщепляется на аминокислоты, которые затем используются, чтобы помочь вашему организму в различных процессах, таких как наращивание мышц и регулирование иммунной функции, сообщает Springer Link.

Условно незаменимые аминокислоты

Есть несколько заменимых аминокислот, которые классифицируются как условно незаменимые.

Они считаются необходимыми только при определенных обстоятельствах, таких как болезнь или стресс.

Например, хотя аргинин считается несущественным, ваше тело не может удовлетворить потребности в борьбе с некоторыми заболеваниями, такими как рак.

Вот почему аргинин необходимо принимать с пищей, чтобы удовлетворить потребности вашего организма в определенных ситуациях.

Их роль в вашем теле

Девять незаменимых аминокислот выполняют в вашем организме ряд важных и разнообразных функций:

Фенилаланин : фенилаланин является предшественником нейромедиаторов тирозина, дофамина, адреналина и норэпинефрина. Он играет важную роль в структуре и функции белков и ферментов, а также в производстве других аминокислот.

: фенилаланин является предшественником нейромедиаторов тирозина, дофамина, адреналина и норэпинефрина. Он играет важную роль в структуре и функции белков и ферментов, а также в производстве других аминокислот. Валин: Валин - одна из трех аминокислот с разветвленной цепью, что означает, что у него есть разветвленная цепь с одной стороны его молекулярной структуры. Валин помогает стимулировать рост и регенерацию мышц и участвует в производстве энергии.

Валин - одна из трех аминокислот с разветвленной цепью, что означает, что у него есть разветвленная цепь с одной стороны его молекулярной структуры. Валин помогает стимулировать рост и регенерацию мышц и участвует в производстве энергии. Треонин : треонин является основной частью структурных белков, таких как коллаген и эластин, которые являются важными компонентами кожи и соединительной ткани. Он также играет роль в метаболизме жиров и иммунной функции.

: треонин является основной частью структурных белков, таких как коллаген и эластин, которые являются важными компонентами кожи и соединительной ткани. Он также играет роль в метаболизме жиров и иммунной функции. Триптофан : хотя триптофан часто вызывает сонливость, он имеет много других функций. Он необходим для поддержания правильного баланса азота и является предшественником серотонина, нейромедиатора, который регулирует аппетит, сон и настроение.

: хотя триптофан часто вызывает сонливость, он имеет много других функций. Он необходим для поддержания правильного баланса азота и является предшественником серотонина, нейромедиатора, который регулирует аппетит, сон и настроение. Метионин : метионин играет важную роль в метаболизме и детоксикации. Он также необходим для роста тканей и усвоения цинка и селена, минералов, которые жизненно важны для вашего здоровья.

: метионин играет важную роль в метаболизме и детоксикации. Он также необходим для роста тканей и усвоения цинка и селена, минералов, которые жизненно важны для вашего здоровья. Лейцин : как и валин, лейцин представляет собой аминокислоту с разветвленной цепью, которая имеет решающее значение для синтеза белка и восстановления мышц. Он также помогает регулировать уровень сахара в крови, стимулирует заживление ран и производит гормоны роста.

: как и валин, лейцин представляет собой аминокислоту с разветвленной цепью, которая имеет решающее значение для синтеза белка и восстановления мышц. Он также помогает регулировать уровень сахара в крови, стимулирует заживление ран и производит гормоны роста. Изолейцин : последняя из трех аминокислот с разветвленной цепью, изолейцин, участвует в метаболизме мышц и в значительной степени сконцентрирован в мышечной ткани. Это также важно для иммунной функции, производства гемоглобина и регуляции энергии.

: последняя из трех аминокислот с разветвленной цепью, изолейцин, участвует в метаболизме мышц и в значительной степени сконцентрирован в мышечной ткани. Это также важно для иммунной функции, производства гемоглобина и регуляции энергии. Лизин : лизин играет важную роль в синтезе белка, производстве гормонов и ферментов и усвоении кальция. Он также важен для выработки энергии, иммунной функции и выработки коллагена и эластина.

: лизин играет важную роль в синтезе белка, производстве гормонов и ферментов и усвоении кальция. Он также важен для выработки энергии, иммунной функции и выработки коллагена и эластина. Гистидин : гистидин используется для производства гистамина, нейромедиатора, который жизненно важен для иммунного ответа, пищеварения, половой функции и циклов сна-бодрствования. Это очень важно для поддержания миелиновой оболочки - защитного барьера, окружающего нервные клетки.

Как видите, незаменимые аминокислоты лежат в основе многих жизненно важных процессов.

Хотя аминокислоты наиболее известны своей ролью в развитии и восстановлении мышц, тело зависит от них гораздо больше.

Вот почему дефицит незаменимых аминокислот может негативно повлиять на все ваше тело, включая нервную, репродуктивную, иммунную и пищеварительную системы.

Польза для здоровья от приема незаменимых аминокислот

Хотя незаменимые аминокислоты можно найти в широком спектре пищевых продуктов, прием концентрированных доз в виде добавок был связан с несколькими преимуществами для здоровья.

Может помочь улучшить настроение и сон

Триптофан необходим для производства серотонина, химического вещества, которое действует как нейромедиатор в вашем организме.

Серотонин является важным регулятором настроения, сна и поведения.

Хотя низкий уровень серотонина был связан с депрессивным настроением и нарушениями сна, несколько исследований показали, что добавление триптофана может уменьшить симптомы депрессии, повысить настроение и улучшить сон.

Может повысить эффективность упражнений

Три незаменимые аминокислоты с разветвленной цепью широко используются для снятия усталости, улучшения спортивных результатов и стимулирования восстановления мышц после упражнений.

В исследовании с участием 16 спортсменов, тренирующихся с отягощениями, добавки с разветвленными аминокислотами улучшили производительность и восстановление мышц и уменьшили мышечную болезненность по сравнению с плацебо.

Недавний обзор восьми исследований показал, что добавление аминокислот с разветвленной цепью лучше, чем отдых, в ускорении восстановления мышц и уменьшении болезненности после изнурительных упражнений.

Может предотвратить потерю мышц

Потеря мышечной массы - частый побочный эффект длительных болезней и постельного режима, особенно у пожилых людей.

Было обнаружено, что незаменимые аминокислоты предотвращают разрушение мышц и сохраняют безжировую массу тела.

Также было обнаружено, что добавки с незаменимыми аминокислотами эффективны для сохранения мышечной массы у пожилых людей и спортсменов.

Может способствовать снижению веса

Некоторые исследования на людях и животных показали, что е с разветвленной цепью.

Например, восьминедельное исследование с участием 36 силовых тренировок показало, что ежедневный прием 14 граммов аминокислот с разветвленной цепью значительно снижает процентное содержание жира в организме по сравнению с сывороточным протеином или спортивным напитком.

Исследование на крысах показало, что диета, состоящая из 4% дополнительного лейцина, снижает массу тела и жир.

Пища, содержащая все девять незаменимых аминокислот, называется полноценными белками.

Полноценные источники белка включают:

Мясо

Морепродукты

Домашняя птица

Яйца

Молочные продукты

Соя, киноа и гречка - это растительные продукты, содержащие все девять незаменимых аминокислот, что также делает их полноценными источниками белка.

Другие растительные источники белка, такие как бобы и орехи, считаются неполноценными, поскольку в них отсутствует одна или несколько незаменимых аминокислот.

Однако, если вы придерживаетесь растительной диеты, вы все равно можете обеспечить надлежащее потребление всех незаменимых аминокислот, если каждый день потребляете различные растительные белки.

Например, выбор ряда неполных белков, таких как бобы, орехи, семена, цельнозерновые и овощи, может обеспечить удовлетворение ваших потребностей в незаменимых аминокислотах, даже если вы решите исключить продукты животного происхождения из своего рациона.