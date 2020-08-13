Арбуз: диетологи выделили 8 главных супер преимуществ для здоровья

Арбуз помогает снизить кровяное давление и улучшить кровообращение / gazeta.ru

Арбуз - это летняя ягода и действительно один из самых красивых, вкусных и забавных фруктов. К счастью, он также невероятно полезен для вас.

Главред рассказывает восемь важных преимуществ арбуза для здоровья, советует, как выбрать идеально спелый фрукт и покажет несколько способов, как добавить его в блюда, закуски, напитки и десерты.

Арбуз сохраняет водный баланс

Одна чашка арбуза содержит 200 мл воды. Потребление достаточного количества жидкости, в том числе из продуктов, богатых водой, поддерживает кровообращение, здоровье кожи и пищеварение. Он также помогает регулировать температуру тела, функцию органов и суставов, метаболизм, аппетит и выведение шлаков.

Правильное увлажнение также влияет на умственную работоспособность. Исследования показывают, что всего лишь 1-3% потери жидкости в организме может ухудшить настроение, снизить концентрацию, усилить головные боли и усталость, нарушить рабочую память и повысить тревожность.

Он содержит основные питательные вещества и мало калорий

Арбуз содержит меньше калорий и сахара, чем вы думаете. Одна чашка арбуза содержит 45 калорий из 11 граммов углеводов, 9 граммов из которых составляют сахар естественного происхождения. Но эта естественная сладость сочетается с витаминами А и С, которые поддерживают иммунную функцию и здоровье кожи, в дополнение к меньшему количеству калия, магния, витаминов группы В и защитных для здоровья антиоксидантов.

Арбуз помогает снизить кровяное давление и улучшить кровообращение

L-цитруллин, натуральное вещество, содержащееся в арбузе (особенно в белой части кожуры), улучшает функцию артерий и снижает кровяное давление, помогая кровеносным сосудам расслабляться, что улучшает кровообращение.

Влияние L-цитруллина на кровоток также является причиной того, что арбуз считается "природной виагрой". (Виагра облегчает эректильную дисфункцию за счет увеличения кровотока в половом члене.) Исследования также показывают, что L-цитруллин может улучшить оксигенацию мышц и улучшить спортивные результаты во время упражнений на выносливость.

Уменьшает болезненность мышц

В одном исследовании спортсмены, которые употребляли 0,5 л арбузного сока за час до тренировки, испытали уменьшение мышечной болезненности и более быстрое восстановление сердечного ритма по сравнению с теми, кто принимал напиток плацебо.

Другое исследование, проведенное на бегунах-мужчинах, показало, что те, кто выпил 0,5 л арбузного сока, обогащенного L-цитруллином, за два часа до бега на полумарафоне, меньше ощущали болезненность мышц на срок до 72 часов по сравнению с теми, кто пил напиток плацебо.

Может помочь похудеть

Арбуз может помочь в поддержании здорового контроля веса, если его употреблять вместо обработанных сладких закусок. В исследовании 2019 года, проведенном Государственным университетом Сан-Диего, изучались сытость и изменения веса после четырехнедельного вмешательства у взрослых с избыточным весом и ожирением.

Во время исследования одной группе было предложено ежедневно потреблять две чашки свежего арбуза, в то время как вторая группа ела нежирное печенье с таким же количеством калорий, что и арбуз. Участникам разрешалось употреблять соответствующие закуски в любое время дня, в течение одного или нескольких сеансов, либо отдельно, либо в сочетании с другими продуктами питания.

Исследователи обнаружили, что арбуз способствует большему насыщению, чем печенье, и что насыщение (уменьшение чувства голода, большее чувство сытости и уменьшение желания есть) сохраняется до 90 минут после еды. Кроме того, едоки арбузов похудели, снизили соотношение талии и бедер и уровень артериального давления, а также улучшили свой антиоксидантный статус и уровень липидов в крови.

Арбуз поддерживает пищеварение

Хотя арбуз не очень богат клетчаткой, клетчатка, которую он содержит, поддерживает здоровую работу кишечника. Фрукт также содержит жидкость и пребиотики - тип клетчатки, которая стимулирует рост и / или активность полезных бактерий в толстой кишке. Пребиотики связаны со здоровой иммунной функцией, противовоспалительным действием и положительным настроением. Пребиотики также усиливают всасывание минералов, повышают уровень глюкозы и инсулина в крови и могут защитить от рака толстой кишки.

Помогает защититься от болезней

Арбуз - один из лучших источников ликопина, антиоксиданта, который, как известно, борется с окислительным стрессом, который возникает, когда существует дисбаланс между производством повреждающих клетки свободных радикалов и способностью организма противостоять их вредному воздействию. Защита, которую обеспечивает ликопин, снижает риск хронических заболеваний, включая болезни сердца, диабет 2 типа и рак, а также нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера. Чтобы получить больше ликопина, выберите традиционный арбуз с розовой мякотью, который содержит гораздо больше антиоксидантов по сравнению с желтыми и оранжевыми сортами.

Может защитить вашу кожу

Если вы любитель арбузов и в полной мере пользуетесь фруктами в сезон, он может обеспечить некоторую защиту кожи. Витамины А и С арбуза поддерживают здоровье кожи, а содержание ликопина в фруктах может защитить от вредного воздействия солнечных лучей, хотя эффект проявляется не сразу.

Как выбрать и хранить спелый арбуз

Уловка при выборе спелого арбуза заключается в том, чтобы найти желтое или кремовое пятно или землю - ключевой признак максимальной спелости плода. Когда вы берете его в руки, он также должен казаться тяжелым, так как более 90% спелого арбуза действительно состоит из воды. Чтобы сохранить как можно больше антиоксидантов храните арбуз при комнатной температуре. Обязательно вымойте его перед тем, как нарезать ломтиками, чтобы бактерии не попали с поверхности на съедобные плоды.

Соедините кубики или шарики арбуза с другими свежими фруктами / 1zoom.ru

Как насладиться этим вкусным фруктом

Свежий арбуз восхитителен сам по себе, но его также можно добавлять как в сладкие, так и в соленые рецепты. Соедините кубики или шарики арбуза с другими свежими фруктами в простом фруктовом салате, украшенном свежей мятой или небольшим количеством тертого имбиря или тертого кокоса. Добавьте арбуз в салат из огородных овощей или подавайте со свежей зеленью, заправленной бальзамическим уксусом.

Сделайте партию сальсы из арбуза, смешав нарезанные фрукты с огурцом, красным луком, перцем халапеньо, кинзой и соком лайма. Смешайте арбуз без косточек со свежим лимонным соком и заморозьте, чтобы получился освежающий напиток с маслянистой жидкостью. Или смешайте арбуз с кокосовым молоком и измельченным черным шоколадом, а затем разлейте в формы для мороженого в качестве альтернативы ледяным угощениям, приготовленным с добавлением сахара. В качестве простого десерта обмакните кубики свежего арбуза в растопленный черный шоколад - эти два лакомства на удивление хорошо сочетаются.