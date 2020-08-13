УкрРус
  1. Главная
  3. Здоровье

Арбуз: диетологи выделили 8 главных супер преимуществ для здоровья

13 августа 2020, 16:24

Арбуз помогает снизить кровяное давление и улучшить кровообращение.

арбуз
Арбуз помогает снизить кровяное давление и улучшить кровообращение / gazeta.ru

Арбуз - это летняя ягода и действительно один из самых красивых, вкусных и забавных фруктов. К счастью, он также невероятно полезен для вас.

Главред рассказывает восемь важных преимуществ арбуза для здоровья, советует, как выбрать идеально спелый фрукт и покажет несколько способов, как добавить его в блюда, закуски, напитки и десерты.

Арбуз сохраняет водный баланс

Одна чашка арбуза содержит 200 мл воды. Потребление достаточного количества жидкости, в том числе из продуктов, богатых водой, поддерживает кровообращение, здоровье кожи и пищеварение. Он также помогает регулировать температуру тела, функцию органов и суставов, метаболизм, аппетит и выведение шлаков.

Правильное увлажнение также влияет на умственную работоспособность. Исследования показывают, что всего лишь 1-3% потери жидкости в организме может ухудшить настроение, снизить концентрацию, усилить головные боли и усталость, нарушить рабочую память и повысить тревожность.

Он содержит основные питательные вещества и мало калорий

Арбуз содержит меньше калорий и сахара, чем вы думаете. Одна чашка арбуза содержит 45 калорий из 11 граммов углеводов, 9 граммов из которых составляют сахар естественного происхождения. Но эта естественная сладость сочетается с витаминами А и С, которые поддерживают иммунную функцию и здоровье кожи, в дополнение к меньшему количеству калия, магния, витаминов группы В и защитных для здоровья антиоксидантов.

Арбуз помогает снизить кровяное давление и улучшить кровообращение

L-цитруллин, натуральное вещество, содержащееся в арбузе (особенно в белой части кожуры), улучшает функцию артерий и снижает кровяное давление, помогая кровеносным сосудам расслабляться, что улучшает кровообращение.

Влияние L-цитруллина на кровоток также является причиной того, что арбуз считается "природной виагрой". (Виагра облегчает эректильную дисфункцию за счет увеличения кровотока в половом члене.) Исследования также показывают, что L-цитруллин может улучшить оксигенацию мышц и улучшить спортивные результаты во время упражнений на выносливость.

Уменьшает болезненность мышц

В одном исследовании спортсмены, которые употребляли 0,5 л арбузного сока за час до тренировки, испытали уменьшение мышечной болезненности и более быстрое восстановление сердечного ритма по сравнению с теми, кто принимал напиток плацебо.

Другое исследование, проведенное на бегунах-мужчинах, показало, что те, кто выпил 0,5 л арбузного сока, обогащенного L-цитруллином, за два часа до бега на полумарафоне, меньше ощущали болезненность мышц на срок до 72 часов по сравнению с теми, кто пил напиток плацебо.

Может помочь похудеть

Арбуз может помочь в поддержании здорового контроля веса, если его употреблять вместо обработанных сладких закусок. В исследовании 2019 года, проведенном Государственным университетом Сан-Диего, изучались сытость и изменения веса после четырехнедельного вмешательства у взрослых с избыточным весом и ожирением.

Во время исследования одной группе было предложено ежедневно потреблять две чашки свежего арбуза, в то время как вторая группа ела нежирное печенье с таким же количеством калорий, что и арбуз. Участникам разрешалось употреблять соответствующие закуски в любое время дня, в течение одного или нескольких сеансов, либо отдельно, либо в сочетании с другими продуктами питания.

Исследователи обнаружили, что арбуз способствует большему насыщению, чем печенье, и что насыщение (уменьшение чувства голода, большее чувство сытости и уменьшение желания есть) сохраняется до 90 минут после еды. Кроме того, едоки арбузов похудели, снизили соотношение талии и бедер и уровень артериального давления, а также улучшили свой антиоксидантный статус и уровень липидов в крови.

Арбуз поддерживает пищеварение

Хотя арбуз не очень богат клетчаткой, клетчатка, которую он содержит, поддерживает здоровую работу кишечника. Фрукт также содержит жидкость и пребиотики - тип клетчатки, которая стимулирует рост и / или активность полезных бактерий в толстой кишке. Пребиотики связаны со здоровой иммунной функцией, противовоспалительным действием и положительным настроением. Пребиотики также усиливают всасывание минералов, повышают уровень глюкозы и инсулина в крови и могут защитить от рака толстой кишки.

Помогает защититься от болезней

Арбуз - один из лучших источников ликопина, антиоксиданта, который, как известно, борется с окислительным стрессом, который возникает, когда существует дисбаланс между производством повреждающих клетки свободных радикалов и способностью организма противостоять их вредному воздействию. Защита, которую обеспечивает ликопин, снижает риск хронических заболеваний, включая болезни сердца, диабет 2 типа и рак, а также нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера. Чтобы получить больше ликопина, выберите традиционный арбуз с розовой мякотью, который содержит гораздо больше антиоксидантов по сравнению с желтыми и оранжевыми сортами.

Может защитить вашу кожу

Если вы любитель арбузов и в полной мере пользуетесь фруктами в сезон, он может обеспечить некоторую защиту кожи. Витамины А и С арбуза поддерживают здоровье кожи, а содержание ликопина в фруктах может защитить от вредного воздействия солнечных лучей, хотя эффект проявляется не сразу.

Как выбрать и хранить спелый арбуз

Уловка при выборе спелого арбуза заключается в том, чтобы найти желтое или кремовое пятно или землю - ключевой признак максимальной спелости плода. Когда вы берете его в руки, он также должен казаться тяжелым, так как более 90% спелого арбуза действительно состоит из воды. Чтобы сохранить как можно больше антиоксидантов храните арбуз при комнатной температуре. Обязательно вымойте его перед тем, как нарезать ломтиками, чтобы бактерии не попали с поверхности на съедобные плоды.

еда_арбуз
Соедините кубики или шарики арбуза с другими свежими фруктами / 1zoom.ru

Как насладиться этим вкусным фруктом

Свежий арбуз восхитителен сам по себе, но его также можно добавлять как в сладкие, так и в соленые рецепты. Соедините кубики или шарики арбуза с другими свежими фруктами в простом фруктовом салате, украшенном свежей мятой или небольшим количеством тертого имбиря или тертого кокоса. Добавьте арбуз в салат из огородных овощей или подавайте со свежей зеленью, заправленной бальзамическим уксусом.

Сделайте партию сальсы из арбуза, смешав нарезанные фрукты с огурцом, красным луком, перцем халапеньо, кинзой и соком лайма. Смешайте арбуз без косточек со свежим лимонным соком и заморозьте, чтобы получился освежающий напиток с маслянистой жидкостью. Или смешайте арбуз с кокосовым молоком и измельченным черным шоколадом, а затем разлейте в формы для мороженого в качестве альтернативы ледяным угощениям, приготовленным с добавлением сахара. В качестве простого десерта обмакните кубики свежего арбуза в растопленный черный шоколад - эти два лакомства на удивление хорошо сочетаются.

арбуз фрукты здоровье
Сейчас вы просматриваете новость «Арбуз: диетологи выделили 8 главных супер преимуществ для здоровья». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

16:41
"Как такое могло произойти?": дочь Легкоступовой сделала объявление
16:37
Обыски в офисах Яндекса в Минске завершены: в компании рассказали подробности
16:27
Переломный момент близок: астролог рассказал, чем закончатся протесты в Беларуси
16:25
Политолог спрогнозировал, какие сценарии Кремль предложит Лукашенко
16:24
Арбуз: диетологи выделили 8 главных супер преимуществ для здоровья Видео
16:15
У Ефремова отнялись ноги после инсульта
16:06
Украина даст согласие на русский язык на Донбассе: Кравчук озвучил главное условие Видео
15:50
Гороскоп всех знаков Зодиака на 14 августа: кому грозят болезни, а кому – денежное фиаско Видео
15:25
Вокалистка Монатика Lida Lee выпустила сольно дебютный клип Видео
15:07
Будут ли перенесены переговоры по Донбассу из Минска: Кравчук назвал условие
14:52
Беларусь срывает выдачу Украине боевиков ЧВК Вагнера: журналист назвал причину
14:47
"Диктатор с руками в крови - уйди": экс-президент Литвы обратилась к Лукашенко
14:45
Создатель Кошек Ллойд Уэббер испытает на себе вакцину от коронавируса
14:21
Создатели World of Tanks эвакуируют офис, к ним едут с обысками
14:16
Вооруженные люди ворвались в офисы Яндекса и Uber в Минске
13:48
Как перестать "кусочничать" и вредить здоровью: эффективные методы Видео
13:36
Основатель Мамахохотала и депутат Верховной Рады подхватил коронавирус
13:26
Эпидемиолог рассказал об опасности путинской вакцины
13:21
В Украине увеличат минимальную зарплату: когда и насколько
13:20
Массовая забастовка в Беларуси: работники предприятий требуют отставки Лукашенко Видео
13:04
Джаред Лето отреагировал на протесты в Беларуси
12:59
День левши – самые интересные факты и поздравления с Днем левшей Видео
12:42
Сельдерей: 5 преимуществ для здоровья Видео
12:39
"Идут переговоры": Зеленский призвал граждан Украины не ездить в Беларусь
12:31
Мастер боевых искусств сделает сиквел 47 ронинов с Киану Ривзом
12:15
Как сделать секс горячее с помощью массажа: "работающие" способы Видео
12:12
Первый шаг к президентству: чего ждать от участия Притулы в киевских выборах
12:06
"Концлагерь, пытают людей": в Сети появился рассказ о расправах силовиков над протестующими в Беларуси Видео
11:55
"Может плохо кончиться": КВНщик и актер высказался об избиении белорусов Лукашенко Видео
11:38
Коронавирус в Украине и мире 13 августа: за сутки заразились 330 тысяч человек Видео
11:32
Как сделать слайм дома: 4 легких способа Видео
11:24
Синоптик предупредила, какая погода ждет украинцев на Маковея 2020 Видео
11:15
"Спецназовец-фитнесс-тренер и советские кокарды": в Беларуси силовики выбрасывают форму в мусорники Видео
11:11
Коронавирус в Украине за сутки установил два антирекорда Видео
11:00
З Медовим Спасом! З Маковеєм – вітання прозою, у віршах та у картинках Видео
10:33
"Иди, пока не сбросишь в бездну": нобелевский лауреат Алексиевич призвала Лукашенко уйти Видео
10:32
Коронавирус в Киеве пересек "красную линию"
10:08
"Умеренное насилие": вмешается ли Россия в белорусские протесты мнение
09:59
Болит спина: специалист рекомендует копеечное средство от боли Видео
09:47
Испанию атаковал неизвестный вирус: 16 человек госпитализированы
09:44
Масштабное ДТП: в Кировоградской области столкнулись два автобуса
09:04
В Беларуси против задержанных украинцев открыли уголовное дело: подробности
09:01
Голые селфи и мастурбация: врач назвала сексуальные способы ухода за собой
08:46
Гороскоп всех знаков Зодиака на 13 августа: кому грозит крупный скандал Видео
08:42
В России рассказали, совместимы ли алкоголь и вакцина от коронавируса
08:41
Коронавирус в Украине 13 августа: за сутки - почти 1600 новых больных Видео
08:37
Как не заразиться COVID-19 на пляже: в МОЗ дали важные советы
08:33
Новые санкции США против СП-2 - это убийство трупа мнение
07:59
Помпео рассказал о возможных санкциях против режима Лукашенко Видео
07:45
Единственный шанс Лукашенко - латиноамериканская диктатура с тотальным террором мнение
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять