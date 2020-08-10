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Болезнь Паркинсона: 7 ранних угрожающих признаков

10 августа 2020, 21:54

Болезнь Паркинсона начинается с клеток мозга.

Паркинсон
Болезнь Паркинсона начинается с клеток мозга / blog.cognifit.com

Болезнь Паркинсона (БП) - это неврологическое двигательное расстройство. Некоторые ранние симптомы включают:

  • затрудненный почерк или другие письменные изменения
  • тремор, особенно в пальцах, руках или ногах
  • неконтролируемые движения во сне
  • жесткость конечностей или медленное движение (брадикинезия)
  • изменения голоса
  • жесткое выражение лица или "маска"сутулость

Болезнь Паркинсона начинается с клеток мозга, называемых нейронами, которые контролируют движение. Нейроны вырабатывают вещество, называемое дофамином. БП возникает, когда нейроны умирают и уровень дофамина в головном мозге снижается. Считается, что недостаток дофамина вызывает симптомы, влияющие на то, как вы двигаетесь.

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Ранние признаки болезни Паркинсона легко не заметить, особенно если они возникают спорадически. Возможно, пришло время обратиться к врачу, если вы заметили, что симптомы продолжают появляться.

1. Мелкий почерк

Внезапное изменение размера вашего почерка может быть ранним признаком болезни Паркинсона. Людям с БП сложно контролировать движения из-за изменений в мозге. Это может затруднить мелкую моторику, например письмо.

Микрография - это медицинский термин, обозначающий "мелкий почерк". Почерк у пациентов с болезнью Паркинсона часто кажется растянутым. Отдельные буквы обычно меньше обычных, а слова расположены близко друг к другу. Человек с БП может начать писать письмо обычным почерком, но постепенно начнет писать более мелким шрифтом.

2. Тремор

Тремор - это, пожалуй, самый узнаваемый признак болезни Паркинсона. Легкое подергивание или дрожание пальца, руки или ноги - обычное явление. Человек, испытывающий тремор, скорее всего, будет единственным человеком, который замечает их на ранних стадиях БП.

Однако по мере прогрессирования состояния дрожь будет усиливаться и становиться заметной для окружающих. Тремор обычно наиболее заметен в покое.

3. Проблемы со сном

У всех время от времени возникают проблемы со сном. Когда у вас болезнь Паркинсона, ворочание приобретает новое значение.

Ранние признаки заболевания могут включать в себя множество неконтролируемых движений не только время от времени, но и регулярно. Удары ногами, удары руками и даже падение с постели могут быть признаком серьезной проблемы.

4. Скованность и замедленность движений

Болезнь Паркинсона в основном поражает взрослых старше 60 лет. На этом этапе жизни вы можете почувствовать скованность и немного замедлиться по утрам. Это совершенно нормальное явление для многих здоровых людей. Разница в том, что вызываемые жесткость и медлительность не исчезают, когда вы встаете и начинаете свой день.

Скованность в конечностях (ригидность) и замедленность движений (брадикинезия) появляются на ранних стадиях болезни Паркинсона. Эти симптомы вызваны повреждением нейронов, контролирующих движение. Человек с болезнью Паркинсона заметит более резкие движения и движения в более несогласованном порядке, чем раньше. Со временем у человека может развиться характерная "шаркающая походка".

5. Изменения голоса

Болезнь Паркинсона по-разному влияет на движения, в том числе на то, как вы говорите. Возможно, вы знакомы с невнятной речью пациентов с прогрессирующим БП. Менее резкие изменения голоса могут произойти на ранних стадиях заболевания.

Ваше высказывание, скорее всего, останется кристально чистым на ранних этапах болезни. Однако вы можете непреднамеренно говорить тише. Люди на ранних стадиях БП часто говорят низким голосом, хриплым голосом или с небольшими интонациями.

6. Маска

Болезнь Паркинсона может влиять не только на грубую моторику, но и на естественное выражение лица. Люди часто отмечают, что некоторые люди с БП смотрят пустым взглядом.

Это явление, называемое маскировкой, является обычным признаком ранней болезни Паркинсона. Заболевание может затруднить движение и контроль мелких мышц лица. У пациентов может быть очень серьезное лицо, даже если разговор ведется беззаботно и весело. Люди с БП также часто моргают реже.

7. Осанка

Широкие, неконтролируемые, непроизвольные движения при болезни Паркинсона не возникают в одночасье. Поначалу осанка будет немного меняться, а затем постепенно ухудшится.

Наклоненная поза, которую также можно описать как наклонение и сутулость, является ранним признаком болезни Паркинсона. Эта поза связана с потерей координации и баланса, влияющей на тело.

Травмы спины также могут вызывать сутулость, но пациенты с травмами спины могут в конечном итоге снова выпрямиться после периода заживления. Люди с БП часто не могут восстановить этот навык.

Высказывание ваших опасений

Болезнь Паркинсона - серьезное хроническое заболевание. Лечение болезни Паркинсона значительно более эффективно, когда болезнь обнаруживается на самых ранних стадиях. Диагностика может быть затруднена, поскольку многие ранние признаки похожи на симптомы других заболеваний.

Вы знаете свое тело лучше, чем кто-либо другой. Поговорите со своим врачом, если вас беспокоит ваше физическое движение или поведение, или если что-то не так.

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