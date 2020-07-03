Болит зуб: названы домашние средства от боли

Если ваши симптомы сохраняются более одного-двух дней, обратитесь к стоматологу.

Если у вас болит зуб, важно выяснить, что является причиной вашего дискомфорта. Регулярное ополаскивание соленой водой и холодный компресс, как правило, может устранить незначительное раздражение, но более серьезные зубные боли могут потребовать вмешательства стоматолога.

Если ваши симптомы сохраняются более одного-двух дней, обратитесь к врачу. Они могут предоставить рекомендации о том, как облегчить ваши симптомы и предотвратить проблемы в будущем.

Вам также следует проконсультироваться со своим стоматологом, прежде чем использовать любое из следующих средств, если вы беременны, кормите грудью или имеете какое-либо заболевание, на которое могут повлиять растительные компоненты. В том числе, нужно быть осторожным у употреблением жевательной резинки.

Главред собрал список средств, которые станут "скорой помощью" от зубной боли, если нет возможности посетить стоматолога.

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Промыть соленой водой

Для многих людей промывание соленой водой является эффективным лечением первой линии. Соленая вода является естественным дезинфицирующим средством, и она может помочь вымыть частицы пищи и мусор, которые застряли между зубами. Лечение зубной боли соленой водой также может помочь уменьшить воспаление и залечить любые раны полости рта.

Чтобы использовать этот подход, смешайте 1/2 чайной ложки соли в стакане теплой воды и используйте для полоскания рта.

Промыть перекисью водорода

Полоскание перекисью водорода также может помочь облегчить боль и воспаление. В дополнение к уничтожению бактерий, перекись водорода может уменьшить зубной налет и излечить кровоточивость десен.

Убедитесь, что вы правильно разбавили перекись водорода. Для этого смешайте 3-процентную перекись водорода с равными частями воды и используйте ее как жидкость для полоскания рта. Не глотайте.

Холодный компресс

Вы можете использовать холодный компресс, чтобы снять любую боль, которую вы испытываете, особенно если имела место травма. Когда вы применяете холодный компресс, это вызывает сужение кровеносных сосудов в этой области. И боль становится менее сильной. Холод может также уменьшить любой отек и воспаление.

Чтобы использовать этот подход, держите завернутый в полотенце пакет со льдом в месте боли 20 минут за один раз. Вы можете повторять это каждые несколько часов.

Мятный чай в пакетиках

Мятные чайные пакетики можно использовать для обезболивания и успокоения чувствительных десен.

Для этого дайте использованному пакетику чая остыть, прежде чем наносить его на пораженный участок. Вы также можете охладить его в морозильной камере и прикладывать к месту боли.

Тимьян

Тимьян также обладает мощными антибактериальными и антиоксидантными свойствами. Чтобы использовать его, нанесите несколько капель эфирного масла тимьяна и несколько капель воды на ватный тампон. После разбавления масла водой нанесите его на пораженный участок.

Вы также можете добавить каплю масла в маленький стакан воды и сделать жидкость для полоскания рта.

Мятные чайные пакетики можно использовать для обезболивания и успокоения чувствительных десен.

Чеснок

В течение тысячелетий чеснок был признанным средством против боли. Он не только может убить вредные бактерии, но также может действовать как обезболивающее средство.

Чтобы использовать это, раздавите зубчик чеснока до состояния пасты и приложите это к больному месту. Вы можете добавить немного соли. Кроме того, вы можете медленно жевать зубчик свежего чеснока.

Ванильный экстракт

Экстракт ванили содержит спирт, который может облегчить боль. Его проверенные антиоксидантные свойства также делают его эффективным целителем.

Чтобы использовать его, нанесите небольшое количество ванильного экстракта на палец или ватный тампон. Наносите его непосредственно на пораженный участок несколько раз в день.