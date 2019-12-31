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Названа неожиданная опасность жевательной резинки

31 декабря 2019, 03:02

Жевать жвачку можно не дольше 3-5 минут, советует стоматолог.

Жвачка
Жвачка может спровоцировать головную боль/ Фото pixabay.com

Жевательная резинка – популярное средство гигиены для зубов. Однако, она не так безвредна, как это может показаться на первый взгляд. Об опасности жвачки рассказал стоматолог Дмитрий Смирнов.

По его словам, жевательная резинка приравнивается к зубной пасте. Однако, злоупотреблять ею не стоит, так как длительное жевание жвачки может спровоцировать развитие головных болей.

"Жевательная резинка - это средство гигиены, такое же, как и зубная паста. Но при этом никто же не жует пасту только потому, что им нравится ее вкус и запах. Так и со жвачкой обстоит дело - использовать ее можно не дольше 3-5 минут, чтобы хоть чуть-чуть очистить зубы от остатков еды", – цитирует стоматолога  АиФ.

Если человек жует жвачку постоянно, то происходит совершенно ненужная тренировка жевательных мышц челюсти.

"Вследствие этого легко может развиться их гипертрофия, что в дальнейшем легко приводит к появлению головных болей", – отметил Соколов.

Также медик напомнил, что жевательная резинка не может быть самостоятельным средством гигиены зубов. 

Напомним, ранее стоматолог Ольга Быстрова рассказала, какие жевательные резинки наиболее благотворно влияют на зубы. 

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