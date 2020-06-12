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Чистый яд: чем опасен молодой картофель и как его правильно готовить

12 июня 2020, 12:56

Молодой картофель имеет очень полезный химический состав – но хранить и готовить его нужно правильно.

Чем полезен молодой картофель и в чем его главная опасность
Чем полезен молодой картофель и в чем его главная опасность / 1zoom.ru

Сезон молодого картофеля начался еще в мае. И в июне отварную картошечку с маслом и укропом уже могут отведать все желающие.

По сравнению с клубникой, цены на которую в этом году преодолели планку в 100 грн, – молодой картофель остается сравнительно недорогим и доступным лакомством.

К тому же молодой картофель имеет очень полезный химический состав: тут и витамины группы В, А, Е и С, и калий с кальцием, и магний с йодом, и натрий с фосфором и серой. Эти элементы – отличная подпитка для тканей сердца, еще они очень полезны для пищеварительного тракта.

Читайте такжеКровавый бой в желудке: почему 2 самых популярных овоща нельзя сочетатьОднако молодой картофель может причинить и вред: если хранить его на солнце – то кожура потемнеет, а местами – и позеленеет. Зеленый цвет – верный признак того, что в картофеле образовался ядовитый фермент соланин. Даже у здоровых людей (не говоря уже про тех, у кого слабый желудок или есть иные проблемы с пищеварением) соланин зачастую вызывает диарею и рвоту.

Еще одна опасность молодого картофеля – нитратов в нем больше, чем в старой картошке, что уже отлежалась в подвале. Более того – если не хранить картофель в холодильнике, то нитраты превращаются в более ядовитые нитриты.

Нитриты, попадая в кровь, рискуют нарушить работу желудочно-кишечного тракта и вызывать кислородное голодание. А самое страшное влияние нитритов – они повышают угрозу онкологических заболеваний.

Чтобы избавиться от нитратов в картофеле – нужно вымочить его в холодной воде 20-35 минут, прежде чем начинать готовить. Это снизит количество нитратов сразу на 20-25%.

Читайте такжеВитамины против ранней смерти: в чем вред и польза яицНекоторые рекомендуют замачивать картошку и на все 40 минут – но тут стоит учесть, что после длительного вымачивания картошка после варки останется твердой.

Помогает очищать картофель от нитратов и долгая варка: за 30-40 минут можно выварить порядка 80% нитратов. Но тут тоже есть своя обратная сторона: чем дольше варить картофель, тем меньше в нем останется и полезных веществ – минеральных солей и витаминов.

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