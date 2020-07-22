Что делать, если болит голова: 10 способов избавиться от боли

Эти способы помогут быстро почувствовать себя лучше / clutch.ua

Головная боль случается абсолютно у всех. Впрочем, хорошей новостью является то, что существует несколько простых вещей, которые вы можете сделать, чтобы облегчить боль, не посещая врача или аптеку.

Попробуйте эти способы, которые помогут быстро почувствовать себя лучше.

1. Холодный компресс

Если у вас мигрень, положите холодный компресс на лоб. Кубики льда, завернутые в полотенце, мешок с замороженным горошком или даже холодный душ, могут уменьшить боль. Держите компресс на голове 15 минут, затем сделайте перерыв на 15 минут.

2. Используйте грелку или горячий компресс

Если у вас головная боль от напряжения, поместите грелку на шею или затылок. Если у вас синусовая головная боль, поднесите теплую ткань к области, которая болит. Теплый душ может также помочь купировать болевой приступ.

3. Давление на кожу головы или голову

Если ваша прическа слишком тугая, она может вызвать головную боль. Эти "головные боли от внешнего сжатия" могут быть вызваны ношением шляпы, повязки на голову или даже слишком плотных защитных очков.

4. Приглушенный свет

Яркий или мерцающий свет, даже с экрана вашего компьютера, может вызвать мигрень. Если вы склонны к ним, закройте свои окна плотными шторами в течение дня. Носите солнцезащитные очки на открытом воздухе. Вы также можете добавить антибликовые экраны на свой компьютер и использовать люминесцентные лампы дневного света в своих светильниках.

5. Старайтесь не жевать жевательную резинку

Жевательная резинка может повредить не только челюсть, но и голову. То же самое можно сказать и о жевании ногтей, губ, внутренней части щеки или посторонние предметы. Избегайте хрустящих и липких продуктов и убедитесь, что вы употребляете небольшие кусочки. Если вы скрипите зубами по ночам, спросите у стоматолога специальные препараты. Это может обуздать ваши утренние головные боли.

6. Кофеин

Выпейте чаю, кофе или еще чего-нибудь с небольшим количеством кофеина. Если вы получите его достаточно рано, это может облегчить вашу головную боль. Отказ от кофеина может вызвать головную боль.

Несколько минут массажа вашей шеи и висков могут помочь снять головную боль напряжения/Pixabay

7. Практика релаксации

Будь то растяжка, йога, медитация или прогрессивное расслабление мышц, научитесь расслабляться, когда болит голова. Вы можете даже поговорить со своим врачом о физиотерапии, если у вас есть мышечные спазмы в шее.

8. Попробуйте массаж

Вы можете сделать это самостоятельно. Несколько минут массажа вашей шеи и висков могут помочь снять головную боль напряжения, которая может возникнуть в результате стресса.

9. Немного имбиря

Небольшое недавнее исследование показало, что прием имбиря, в дополнение к регулярным безрецептурным болеутоляющим средствам, облегчал боль у людей при мигрени. Другое обнаружило, что он работал почти так же хорошо, как лекарства от мигрени по рецепту. Вы можете попробовать добавки или заваривать чай.

10. Лекарства

Аптечные полки снабжены обезболивающими для всех видов головных болей. Они могут работать, но чтобы получить максимальную выгоду с наименьшим риском, следуйте указаниям на этикетке.

Существует также несколько универсальных советов при головной боли. Так, лучше употреблять жидкость чем таблетки. Ваше тело поглощает их быстрее.

Кроме того, принимайте обезболивающие, как только почувствуете боль. Скорее всего, вам хватит меньшей дозы для купирования приступа.