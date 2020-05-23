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Диетолог назвала самый опасный завтрак

23 мая 2020, 05:03

Если после завтрака сразу же стало клонить в сон, значит меню составлено неправильно.

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На завтрак нельзя есть одни углеводы / 1zoom.ru

Врач-гастроэнтеролог и диетолог Ирина Потянова назвала самый опасный вид завтрака. Оказалось, что если во время утреннего приема пищи употреблять только каши или другие углеводы, то можно "заработать" диабет, нарушения в работе желудочно-кишечного тракта и лишний вес.

Потянова предостерегла от употребления завтрак нецельнозерновых каш (к примеру, овсянки быстрого приготовления, манной каши), выпечки, сладостей, белого хлеба. По ее словам, такой завтрак способствует резкому росту уровня глюкозы в крови, а ответной реакцией организма станет усиленная выработка поджелудочной железой гормона инсулина, что ведет к значительному сокращению концентрации глюкозы и вызывает опасные состояния.

"Появляется ощущение голода, слабости, поскольку мозгу не хватает сахара. Дальше начинаются качели: вы утоляете голод, уровни глюкозы и инсулина снова поднимаются. Если такой цикл повторяется в течение дня снова и снова, это приводит к развитию углеводной зависимости", - цитирует врача MedikForum.

Читайте такжеДиетолог рассказал, почему на завтрак нельзя есть бананыПодобные колебания уровня глюкозы оказывают огромную нагрузку  на поджелудочную железу и запускают механизмы набора веса, так как инсулин переводит излишки глюкозы в жировые отложения. Также это может вызвать развитие сахарного диабета второго типа.

Диетолог порекомендовала так составлять меню на завтрак, чтобы оно содержало белок, жир и сложные углеводы в виде клетчатки. К слову, если после завтрака сразу же стало клонить в сон – это явный признак слишком большого количества съеденных углеводов.

Напомним, ранее врач рассказала, каким должен быть идеальный завтрак. Кроме того диетологи назвали продукт для завтрака, способствующий долголетию

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