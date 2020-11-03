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Холодные ноги могут быть симптомом неизлечимой болезни - врач

3 ноября 2020, 12:12

Если у вас хронически холодные ноги, это может быть признаком основной проблемы.

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Если у вас хронически холодные ноги, это может быть признаком основной проблемы/Pixabay

Холодные ноги - обычное явление, и в большинстве случаев беспокоиться не о чем. Холодные ноги часто возникают из-за холодной погоды, и проблему легко решить, надев лишнюю пару носков.

Однако если у вас хронически холодные ноги, это может быть признаком основной проблемы. Вот пара заболеваний, которые могут вызвать холодные ноги и которые стоит проверить.

Атеросклероз

Атеросклероз - это состояние, которое вызывает жировые отложения в артериях и препятствует адекватному притоку крови к ногам, вызывая нарушение кровообращения. Когда к ногам не поступает достаточно теплой крови, они могут стать причиной холода.

"Артерии в ваших стопах самые маленькие, что означает, что они, скорее всего, будут поражены первыми. Когда эти артерии заблокированы, вы можете испытывать холод, а иногда и боль в ногах", - говорит Даниэль Депрес, сертифицированный хирург и ортопед в Нью-Йорке.

Согласно DesPres, факторы риска атеросклероза включают:

  • Курение
  • Повышенное артериальное давление
  • Высокий уровень холестерина
  • Старость
  • Диабет

Есть несколько причин, по которым диабет может приводить к постоянному похолоданию ног:

Диабетическая невропатия: хотя диабет сам по себе может не вызывать холодных ног, некоторые люди с диабетом 1 или 2 типа испытывают повреждение нервов или невропатию в ногах. Это чаще встречается у людей с диабетом 2 типа - у 50% людей с диабетом 2 типа может развиться повреждение нервов, по сравнению с 20% людей с диабетом 1 типа. Это повреждение нерва может нарушить работу нервов, которые определяют температуру в ногах, вызывая неприятные ощущения.

Плохое кровообращение: у людей с диабетом 2 типа это состояние также может вызывать холодные ноги, потому что у людей с диабетом, как правило, плохое кровообращение в целом. "Со временем высокий уровень глюкозы в крови, связанный с диабетом, может вызвать повреждение слизистой оболочки ваших мелких кровеносных сосудов, идущих к ногам, что приведет к сужению и затвердеванию этих сосудов и уменьшению кровотока", - говорит Депре.

Болезнь Рейно

Болезнь Рейно - это редкое заболевание, при котором кровеносные сосуды в руках и ногах сужаются, когда вы чувствуете холод или стресс.

Когда это происходит, кровь не может попасть к вашим рукам и ногам, и вы можете заметить, что они становятся белыми или синими. Ваши руки и ноги также станут холоднее, чем должны быть. Если у вас это состояние, когда ваши ноги разогреваются, вы можете заметить, что они покраснели.

Люди, живущие в более холодном климате, чаще болеют болезнью Рейно. Это также чаще встречается у женщин и людей, у которых есть семейная история этого заболевания. Болезнь Рейно не опасна, но может вызывать раздражение.

Периферическая невропатия

Помимо диабетической невропатии, периферическая невропатия относится к любому состоянию, которое вызывает повреждение нервов в периферической нервной системе. Периферическая нервная система состоит из всех нервов вашего тела, кроме нервов головного и спинного мозга. Он отвечает за отправку сигналов от головного и спинного мозга к остальному телу.

Симптомы этого состояния часто сначала проявляются в ногах, и многие люди, страдающие этим заболеванием, сообщают, что у них холодные ноги. Они также могут чувствовать покалывание или жжение.

"Когда у кого-то невропатия, нервы повреждаются и могут вызывать чувство онемения, ледяного жжения и покалывания в ногах. Именно эти ненормальные ощущения могут привести к тому, что человек почувствует, что его ноги мерзнут, потому что его нервы производят ненормальное ощущение", - говорит Депре.

Одна из наиболее частых причин периферической невропатии - диабет. Однако другие факторы риска включают:

  • Болезнь печени
  • Болезнь почек
  • Семейный анамнез состояния

Анемия

Анемия - это состояние, при котором ваше тело производит меньше красных кровяных телец, чем обычно. Чаще всего это вызвано дефицитом железа, поскольку железо является минералом, необходимым для производства красных кровяных телец.

Это состояние может привести к ряду проблем, в том числе к хроническому замерзанию ног. Это потому, что у человека с анемией снижено количество красных кровяных телец и гемоглобина, который отвечает за транспортировку кислорода по телу.

"Если ваше тело не производит достаточного количества гемоглобина, оно не сможет производить достаточно богатых кислородом красных кровяных телец, чтобы согреть ваши ноги. Это происходит потому, что мышцы и ткани в ваших ногах не получают достаточно кислорода, чтобы работать так же эффективно, как они должны", - говорит Депре.

Другие причины холодных ног

Некоторые другие возможные причины холодных ног включают:

Беспокойство: когда вы беспокоитесь, организм выделяет гормон адреналин. Помимо перевода вашего тела в режим боя или полета, адреналин также заставляет кровь отводиться от менее важных частей тела, таких как руки и ноги, для защиты основных органов. Это может вызвать похолодание рук и ног.

Гипотиреоз: "При этом заболевании щитовидная железа не вырабатывает достаточно гормонов для правильного функционирования. Недостаточная активность щитовидной железы может привести к снижению кровообращения, снижению притока крови к ногам и общему ощущению холода в ногах", - говорит Депре.

Болезнь Бюргера: при этом заболевании артерии и вены воспаляются и закупориваются сгустками крови. Точная причина этого состояния неизвестна, однако исследования показывают, что употребление табака может раздражать слизистую оболочку артерий и вен, вызывая их набухание. Чаще всего сначала поражаются руки и ноги, и это может привести к холоду и онемению рук и ног.

Как согреться при холодных ногах

Если вы подозреваете, что ваши холодные ноги могут быть вызваны каким-либо из перечисленных выше состояний, стоит обратиться к врачу, чтобы устранить первопричину и получить необходимое лечение.

Однако, если ваши холодные ноги не вызваны какими-либо заболеваниями, вот несколько домашних средств, которые вы можете попытаться согреть:

  • Регулярно делайте физические упражнения. Это помогает улучшить кровообращение и согреть ноги.
  • Одевайтесь теплее. Просто наденьте более толстые носки и следите за тем, чтобы ваши ноги были всегда закрыты должным образом, - это все, что вам нужно.
  • Массаж ног. Массаж также может улучшить кровообращение и улучшить кровоток, чтобы согреть ноги.
  • Бросайте курить. Никотин также может вызывать нарушение кровообращения, поэтому отказ от курения или других табачных изделий может помочь.

Холодные ноги - очень распространенное явление и в большинстве случаев не свидетельствует о каком-либо расстройстве или состоянии. Однако, если вы испытываете холодные ноги чаще, чем вы считаете нормальным, вам следует поговорить с врачом, который поможет определить причину и назначит вам надлежащее лечение.

холод ноги
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