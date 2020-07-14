Инсульт: симптомы, причины и факторы риска

Без кислорода клетки мозга и ткани повреждаются и начинают умирать в течение нескольких минут. / Фото: pixabay.com

Инсульт возникает, когда кровеносный сосуд в мозге разрывается и кровоточит, или когда происходит блокирование кровоснабжения мозга. Разрыв или закупорка препятствуют попаданию крови и кислорода в ткани мозга.

Без кислорода клетки мозга и ткани повреждаются и начинают умирать в течение нескольких минут.

Инсульт

Потеря кровотока к мозгу повреждает ткани в мозге. Симптомы инсульта проявляются в частях тела, контролируемых поврежденными участками мозга.

Чем раньше человек, перенесший инсульт, получит помощь, тем лучше будет его исход. По этой причине полезно знать признаки инсульта, чтобы вы могли действовать быстро. Симптомы инсульта могут включать в себя:

паралич

онемение или слабость в руке, лице и ноге, особенно на одной стороне тела

проблемы с речью или пониманием речи

спутанность сознания

невнятная речь

проблемы со зрением в одном или обоих глазах с затемненным или размытым зрением или двойное зрение

проблемы с ходьбой

потеря баланса или координации

головокружение

сильная, внезапная головная боль с неизвестной причиной

Читайте такжеИнфаркт: причины, симптомы и факторы риска

Инсульт требует немедленной медицинской помощи. Если вы думаете, что у вас или у кого-то еще случился инсульт, попросите кого-нибудь сразу позвонить в скорую. Оперативное лечение является ключом к предотвращению следующих результатов:

повреждение мозга

длительная нетрудоспособность

смерть

У женщин риск инсульта в течение жизни выше, чем у мужчин.

Хотя некоторые признаки инсульта у женщин и мужчин одинаковы, некоторые чаще встречаются у женщин.

Признаки инсульта, которые чаще встречаются у женщин, включают:

тошнота или рвота

галлюцинация

боль

общая слабость

затрудненное дыхание или проблемы с дыханием

потеря сознания

припадки

путаница, дезориентация или отсутствие реакции

внезапные изменения в поведении, особенно усиление возбуждения

Женщины чаще, чем мужчины, умирают от инсульта, поэтому важно иметь возможность идентифицировать инсульт как можно скорее.

Мужчины и женщины могут иметь одни и те же признаки и симптомы инсульта. Однако некоторые симптомы инсульта встречаются чаще у мужчин. Среди них:

свисание на одной стороне лица или неровная улыбка

невнятная речь, трудности с речью и проблемы с пониманием другой речи

слабость рук или мышц на одной стороне тела

Хотя некоторые симптомы могут различаться у мужчин и женщин, одинаково важно уметь распознавать инсульт на ранней стадии и получать помощь.

Инсульты делятся на три основные категории: транзиторная ишемическая атака (ТИА), ишемический инсульт и геморрагический инсульт.

Тип инсульта влияет на процесс лечения и выздоровления.

Причина инсульта зависит от типа инсульта. Транзиторная ишемическая атака (ТИА) вызвана временной блокировкой артерии, которая ведет к мозгу. Блокировка, как правило, представляет собой сгусток крови, который останавливает поток крови в определенные части мозга. TИA обычно длится от нескольких минут до нескольких часов, а затем блокировка продвигается и кровоток восстанавливается.

Как и TИА, ишемический инсульт вызывается закупоркой артерии, которая ведет к мозгу. Эта блокировка может быть сгустком крови, или это может быть вызвано атеросклерозом. При этом условии налет (жирное вещество) накапливается на стенках кровеносного сосуда. Часть налета может разорваться и застревать в артерии, блокируя кровоток и вызывая ишемический инсульт.

Геморрагический инсульт, с другой стороны, вызван разрывом или протеканием кровеносного сосуда. Кровь проникает в ткани мозга или вокруг них, вызывая давление и повреждая клетки мозга.

Есть две возможные причины геморрагического инсульта. Аневризма (ослабленный, выпуклый участок кровеносного сосуда) может быть вызвана высоким кровяным давлением и может привести к взрыву кровеносного сосуда. Реже состояние, называемое артерио-венозной мальформацией, которая является ненормальной связью между вашими венами и артериями, может привести к кровотечению в мозге.

Определенные факторы риска делают вас более восприимчивым к инсульту. / Stop insult

Определенные факторы риска делают вас более восприимчивым к инсульту. Факторы риска инсульта включают в себя:

Рацион питания

Нездоровая диета, которая увеличивает риск развития инсульта, включает в себя:

поваренная соль

насыщенные жиры

транс-жиры

холестерин

бездеятельность

Бездействие или отсутствие физических упражнений также может повысить риск развития инсульта. Регулярные физические упражнения имеют ряд преимуществ для здоровья.

Потребление алкоголя

Ваш риск инсульта также увеличивается, если вы пьете слишком много алкоголя. Нужно употреблять не более одного напитка в день для женщин и не более двух для мужчин. Более того, алкоголь может повысить уровень артериального давления, а также уровень триглицеридов, которые могут вызвать атеросклероз.

Употребление табака

Использование табака в любой форме также повышает риск возникновения инсульта, поскольку он может повредить кровеносные сосуды и сердце. Риск еще больше увеличивается при курении, потому что ваше кровяное давление повышается, когда вы используете никотин.

Личный фон

Существуют определенные личные факторы риска инсульта, которые вы не можете контролировать. Риск инсульта может быть связан с:

История семьи. Риск инсульта выше в некоторых семьях из-за генетических проблем со здоровьем, таких как высокое кровяное давление.

Пол. Согласно CDCTrusted Source, хотя и у женщин, и у мужчин могут быть инсульты, они чаще встречаются у женщин, чем у мужчин во всех возрастных группах.

Возраст. Чем старше вы, тем больше вероятность инсульта.

Раса и этническая принадлежность. У кавказцев, американцев азиатского происхождения и латиноамериканцев реже случается инсульт, чем у афроамериканцев, коренных жителей Аляски и американских индейцев.

История здоровья. Определенные медицинские условия связаны с риском инсульта. Это включает:

предыдущий удар или TИA

повышенное артериальное давление

высокий уровень холестерина

сердечные заболевания, такие как ишемическая болезнь сердца

пороки сердечного клапана

увеличенные сердечные камеры и нерегулярные сердечные сокращения

серповидно-клеточная анемия

сахарный диабет

Чтобы узнать о ваших конкретных факторах риска развития инсульта, поговорите со своим врачом.