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Как перестать давить прыщи: эксперты дали совет

21 августа 2020, 17:28

В лучшем случае рана покрывается коркой и заживает, не оставляя следов.

женщина, лицо
В лучшем случае рана покрывается коркой и заживает, не оставляя следов. / womenstalk.ru

Вы можете думать, что выдавливание прыща или акне может сократить время его пребывания на вашей коже.

Но дерматолог доктор Джошуа Цайхнер говорит, что это не так.

"Красные раздраженные прыщики могут быть неудобными и некрасивыми, но они не имеют четкой связи с поверхностью кожи и не могут быть обнаружены", - сказал Цайхнер. Вскрывая эти красные шишки, вы разрушаете кожный барьер и создаете рану там, где ее не было.

Помимо того, что рана выглядит еще хуже, нарушение кожного барьера позволяет проникнуть большему количеству бактерий, что может привести к инфекции.

В лучшем случае рана покрывается коркой и заживает, не оставляя следов. По словам Цайхнера, сбор струпа вызовет только большее раздражение и возможное образование рубцов, поэтому лучше всего держать руки подальше от лица, пока он заживает.

Обратите внимание на эмоциональные и ситуативные триггеры, которые заставляют вас давить

По словам доктора Лизы Захари, психиатра, специализирующегося на расстройстве ковыряния кожи, один из наиболее эффективных способов прекратить ковыряние - выявить и устранить триггеры.

Захари сказал, что многие люди выберут технику совладания с тревогой, депрессией или негативными эмоциями. Если вы замечаете чувство, которое заставляет вас ковырять кожу, она рекомендует вступить в конкурирующую реакцию (например, сжать кулак) и подождать, пока позыв пройдет.

Если у вас данная привычка сохраняется в определенное время дня или в определенном месте, например, перед зеркалом в ванной после душа, вам следует намеренно избегать ситуаций, в которых вы будете склонны к ковырянию.

Например, Цайхнер посоветовал не смотреть на свое лицо в зеркало перед сном. Он также порекомендовал вообще выбросить увеличительное зеркало, так как оно покажет пятна, которые не будут замечены невооруженным глазом.

Создайте преграду

По словам Захари, еще один способ перестать выбирать - это контроль стимулов или усложнение выбора путем изменения окружающей среды.

Гидроколлоидные повязки (продающиеся в виде волдырей или наклеек от прыщей) могут действовать как физический барьер, удерживая руки от прыща, впитывая лишнюю жидкость и помогая процессу заживления.

Захари сказал, что можно даже намотать бинты на пальцы, чтобы их было невозможно сорвать. Гидроколлоидный материал особенно долговечен и незаметен (и, скорее всего, в наши дни никто не видит ваших рук).

В качестве альтернативы можно было бы обстричь ногти, или некоторым из пациентов труднее давить прыщи, когда у них акриловые ногти или гелевый маникюр. Вы также можете занять руки игрушками-непоседами, если обнаружите, что ковыряете кожу, когда ваши руки свободны.

Хотя у большинства людей время от времени появляются прыщи, ковыряние кожи может быть симптомом психологического расстройства. Захари определила расстройство щипания кожи как "щипание кожи, приводящее к повреждению кожи, с неоднократными попытками остановить поведение, вызывающим страдания и ухудшение состояния".

"Если вы можете перестать ковырять по своему усмотрению, вы просто ведете нормальное человеческое поведение", - сказала она. Но тем, кто не может остановиться, следует обратиться за профессиональной помощью, так как расстройство кожного покрова можно лечить с помощью когнитивно-поведенческой терапии и при необходимости лекарств.

"Менее 20 процентов пациентов, которые ковыряют кожу, на самом деле будут искать какое-либо лечение по этому поводу", - сказал Захари. "Это потому, что большинство людей не знают, что срывание кожи - это то, что можно помочь или вылечить. А также многие люди стыдятся или стесняются этого", - говорит она.

здоровье акне
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