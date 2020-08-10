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Как прожить дольше: смузи, продлевающий жизнь и молодость

10 августа 2020, 09:00

Приготовить смузи невероятно просто.

Смузи
Приготовить смузи невероятно просто / Pixabay

Фрукты являются прекрасным источником минералов, витаминов и ферментов - всех тех полезных веществ, которое питают организм изнутри и снаружи.

Как сообщает крупный исследовательский институт Клиника Майо, фрукты богаты натуральными фитохимическими веществами, которые, как было доказано, помогают предотвратить старение и широкий спектр заболеваний.

А именно, диета с высоким содержанием фруктов может помочь снизить риск рака, диабета, сердечных заболеваний и высокого кровяного давления.

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Один из способов легко включить фрукты в свой рацион - это ежедневно пить смузи. Приготовить смузи невероятно просто: все, что вам нужно, это блендер и ингредиенты.

В частности, специалисты рекомендуют пить смузи из банана и ананаса.

Для этого вам понадобятся следующие ингредиенты (получается две порции):

  • 1 стакан соевого молока
  • 1 упаковка соевого йогурта
  • 1 банан¼ чашка ананаса или 1 кольцо или несколько кусочков
  • Апельсиновый сок (по желанию)

Метод заключается в том, чтобы поместить все ингредиенты в блендер, блиц, сервировать и наслаждаться.

Польза бананов для здоровья

BBC Good Food объяснила, что бананы - это отличный источник калия, а калий является одним из самых важных электролитов в организме. Это ключ к регулированию работы сердца и артериального давления. Фактически, эффективность продуктов, богатых калием, таких как бананы, для снижения кровяного давления доказана.

Это мнение поддерживается Британским кардиологическим фондом (BHF), диетолог которого Трейси Паркер сказала: "Употребление большего количества продуктов, содержащих калий, может быть полезно для сердца". Бананы богаты витамином B6, клетчаткой и углеводами.

Польза ананаса для здоровья

Этот тропический фрукт с высоким содержанием клетчатки "помогает улучшить пищеварение".

Ананасы содержат множество витаминов и минералов, таких как кальций, марганец, витамины А и С, а также фолиевую кислоту. Замечательный фитонутриент, содержащийся в ананасах, называется бромелайном, который известен своими противовоспалительными и антимикробными эффектами.

Live Science сообщила, что хроническое воспаление связано с определенными заболеваниями.

Например, продолжающееся воспаление в организме может способствовать развитию сердечных заболеваний, ревматоидного артрита и инсульта.

Таким образом, употребление ананасов - отличный способ уменьшить воспаление, которое может возникнуть в вашем теле.

Когда дело доходит до фруктовых смузи, не ограничивайтесь бананами и ананасами. Все фрукты положительно влияют на ваше здоровье, поэтому рекомендуется проявить творческий подход.

NHS продвигает "радужную" смесь фруктов для перекуса, поэтому старайтесь варьировать фрукты, которые вы потребляете.

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