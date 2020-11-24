УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Календарь магнитных бурь на декабрь 2020: насколько сильная буря ждет на Новый год

24 ноября 2020, 05:28

Прогноз магнитных бурь в декабре обещает противоречивый месяц, когда мощные бури декабря 2020 будут чередоваться с периодами затишья.

Все магнитные бури в декабре 2020 - какой удар ждет на Новый год 2021
Все магнитные бури в декабре 2020 - какой удар ждет на Новый год 2021 / 1zoom.ru

Магнитные бури в декабре 2020 будут влиять на самочувствие даже здоровых людей – особенно если ослабить собственный организм недостатком сна, алкоголем или неправильным питанием.

В целом, прогноз магнитных бурь на декабрь 2020 обещает три периода – когда стоит отказаться от напитков с кофеином, жирных булочек и пирожков, сдвинуть важные проекты на работе или заменить тяжелые физтренировки на йогу и прогулки.

Ведь самое главное правило при магнитных бурях – это максимально избегать стрессов как для психики, так и для тела.

Главред публикует календарь магнитных бурь на декабрь 2020, чтобы заранее предупредить о самых опасных, с геомагнитной точки зрения, днях месяца.

Читайте такжеСиноптики рассказали, будет ли Новый год 2021 в Украине со снегом

Когда проходят магнитные бури в декабре 2020

⇒ Магнитная буря 3-4 декабря 2020 будет средней мощности. Пик ее будет приходиться на обеденные часы. В это время обострятся проблемы психологического характера, поэтому особенно важно:

  • избегать конфликтных ситуаций;
  • не перегружаться на работе;
  • больше гулять на свежем воздухе;
  • пить успокоительные отвары – если нет аллергии на травы, что входят в состав.

Это поможет уберечься или хотя бы свести к минимуму сильную головную боль и нарушения сна.

⇒ Магнитная буря 10 декабря 2020 будет довольно слабой, но также может спровоцировать проблемы с давлением и сном. Поэтому важно хорошо высыпаться, "забить" на внешние раздражители и максимально настроиться на позитив, больше гулять (как вариант – хорошо проветривать помещения, особенно перед сном).

⇒ Магнитная буря с 18 по 22 декабря 2020 станет самой интенсивной в этом месяце. Может подскочить уровень адреналина в крови, нарушиться работа сердечно-сосудистой системы, могут дать знать о себе хронические заболевания. Поэтому:

  • день стоит начинать с контрастного душа;
  • держать под рукой нужные лекарства от давления и хронических болезней;
  • днем не переедать;
  • вечером провести расслабляющую самотерапию и вовремя лечь спать.

⇒ Магнитная буря 26 декабря 2020 также будет достаточно мощной. В зоне риска – пожилые, метеозависимые и люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Водителям советуют быть внимательнее, пока они водят авто.

Это период повышенной апатии и рассеянности. Уже накануне врачи рекомендуют:

  • убрать из рациона кофеин и жирную пищу;
  • больше дышать свежим воздухом (хорошо бы при этом – использовать технику дыхания животом);
  • полезно принять перед сном контрастный душ.

⇒ Магнитная буря 28-31 декабря 2020 станет второй по силе за месяц. Пик ее придется на вечер 28-го числа. Это период быстрой утомляемости, повышенной психической возбудимости и низкой концентрации внимания. Так что все важные проекты на работе стоит завершить заблаговременно.

Читайте также2021 - год кого это будет, и в чем встречать Новый год

Повышенное давление: симптомы и что делать, если у человека высокое давление

Читайте такжеЛунный календарь садовода-огородника на ноябрь: что нужно успеть

здоровье магнитная буря магнитные бури метеоудар
Сейчас вы просматриваете новость «Календарь магнитных бурь на декабрь 2020: насколько сильная буря ждет на Новый год». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Магнитная буря с 21 ноября надавит на опасные точки: что делатьМагнитная буря с 21 ноября надавит на опасные точки: что делать Как пандемия COVID-19 изменит мир: Билл Гейтс сделал прогнозКак пандемия COVID-19 изменит мир: Билл Гейтс сделал прогноз Названы самые опасные витаминыНазваны самые опасные витамины Изменения пальцев и ногтей сигналят о раке: названы тревожные признакиИзменения пальцев и ногтей сигналят о раке: названы тревожные признаки Ученые объяснили, почему люди массово толстеют после 30 летУченые объяснили, почему люди массово толстеют после 30 лет
Следующий материал

Последние новости

05:28
Календарь магнитных бурь на декабрь 2020: насколько сильная буря ждет на Новый год
05:01
Что нужно проверить после излечения от COVID-19: врач дала советы
04:29
В моду на зиму пришли бесподобные кардиганы и теплые свитера оверсайз: фото Фото Видео
04:05
Закроют школы, спортзалы и рестораны: врач назвал сроки жесткого локдауна Видео
03:30
Арена похоти: в Британии создали специальную соцсеть для секса
Реклама
02:49
День Максима 2020 – поздравления, открытки, приметы
02:12
Гороскоп на 25 ноября для всех: атаки неприятелей, сердечные страдания и карьерная удача Видео
01:26
Медики рассказали, почему утром категорически нельзя есть сладкое ​ Видео
01:02
Не тот Бутусов: в интервью Собчак с Богданом перепутали украинского журналиста с российским режиссером Видео
00:37
У летучих мышей за пределами Китая обнаружили Covid-19 Видео
00:18
​Какой сегодня праздник: что нельзя делать 24 ноября ​
23 ноября, понедельник
23:47
В ЕС ответили на обвинение Садового в узурпации власти во Львове
23:34
Когда в Украине введут жесткий карантин: названо главное условие Видео
23:15
У Зеленского озвучили причину выступления политиков на пророссийских каналах
23:04
Медики нашли особую связь между курением вейпов и COVID-19 Видео
22:49
Во Франции пояснили реализацию формулы Штайнмайера по Донбассу Видео
22:48
Снега украинцам не видать: синоптик удивил прогнозом на ближайшие пару лет Видео
22:20
​В ООН заявили о новой угрозе из-за пандемии COVID​-19 Видео
22:02
В Раде подсчитали количество больных COVID-19
21:59
Гороскоп на 24 ноября для всех: выгодная отдача и покорение сердца Видео
Реклама
21:45
Коронавирус в Украине: за сутки поставили почти 11 тыс. диагнозов COVID-19 Видео
21:44
Выходные в декабре 2020: сколько будут отдыхать украинцы ​на праздники Видео
21:40
Супер топ-модель по-украински 2020 выпуск 6 - кто ушел 23 ноября
21:34
Оригинальные и вкусные горячие бутерброды Шахматная доска, рецепт Видео
21:33
Бывшие чиновники ВСУ получили миллионы гривен при увольнении - СМИ Видео
21:14
Очередные страны ЕС присоединились к санкциям против России
20:46
Украина готовится к новому удару: врач назвал сроки новой волны COVID-19 Видео
20:39
В СНБО оценили сроки вакцинации всех украинцев от коронавируса Видео
20:35
В Слуге народа предложили содержать медицину за счет алкоголя и сигарет
20:01
Глава Меджлиса подхватил коронавирус
19:46
​"Чудо-женщина"​: Тина Кароль впервые станцевала страстную румбу на Танцах со звездами Видео
19:42
"Расплылось хайло - ботокс шевеля": Шнуров высмеял Стаса Михайлова за лицемерие
19:33
"Свет в конце туннеля": в ВОЗ высказались о вакцине от коронавируса Видео
19:24
Лидер беларуской этно-группы Стары Ольса сбежал в Украину Видео
19:20
Локдаун выходного дня заболеваемость не снизил, а увеличил нагрузку на силовиков - СМИ
19:13
Как избежать осложнений при COVID-19: Комаровский дал важный совет Видео
19:13
Игроки нашли отсылку к GTA VI в трейлере Grand Theft Auto Online
19:02
В МОН перечислили аргументы для введения школьного обучения с 5 лет
19:00
Ученые нашли дающую иммунитет к COVID-19 клетку - подробности Видео
18:59
Одним +10º, другим – снег: синоптик дала прогноз до конца ноября Видео
Реклама
18:55
Супер топ модель по-украински 2020: смотреть 6 выпуск 23 ноября Видео
18:54
Тихановскую обвинили в тайной встрече с представителями Кремля Видео
18:39
Признаки измены: эксперт по языку тела раскрыла 4 "сигнала" Видео
18:30
"Хочу, чтобы об Украине говорили": Владимир Мула откровенно рассказал о фильме ЮКИ Видео
18:29
"Эффективно и опасно": глава патрульной полиции испытал электрошокер Видео
18:11
Затрудненное глотание может быть симптомом смертельного заболевания Видео
18:11
Fortnite – датирован выпуск самого большого ивента в истории игры
18:09
Голое фото дочери легендарного хоккеиста взорвало Сеть
18:05
​Российского режиссера выдворили из Украины и запретили въезд​ в страну Видео
18:02
Степанов поведал, когда можно будет оценить эффективность карантина выходного дня Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять