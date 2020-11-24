Календарь магнитных бурь на декабрь 2020: насколько сильная буря ждет на Новый год

Прогноз магнитных бурь в декабре обещает противоречивый месяц, когда мощные бури декабря 2020 будут чередоваться с периодами затишья.
Магнитные бури в декабре 2020 будут влиять на самочувствие даже здоровых людей – особенно если ослабить собственный организм недостатком сна, алкоголем или неправильным питанием.
В целом, прогноз магнитных бурь на декабрь 2020 обещает три периода – когда стоит отказаться от напитков с кофеином, жирных булочек и пирожков, сдвинуть важные проекты на работе или заменить тяжелые физтренировки на йогу и прогулки.
Ведь самое главное правило при магнитных бурях – это максимально избегать стрессов как для психики, так и для тела.
Главред публикует календарь магнитных бурь на декабрь 2020, чтобы заранее предупредить о самых опасных, с геомагнитной точки зрения, днях месяца.
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Когда проходят магнитные бури в декабре 2020
⇒ Магнитная буря 3-4 декабря 2020 будет средней мощности. Пик ее будет приходиться на обеденные часы. В это время обострятся проблемы психологического характера, поэтому особенно важно:
- избегать конфликтных ситуаций;
- не перегружаться на работе;
- больше гулять на свежем воздухе;
- пить успокоительные отвары – если нет аллергии на травы, что входят в состав.
Это поможет уберечься или хотя бы свести к минимуму сильную головную боль и нарушения сна.
⇒ Магнитная буря 10 декабря 2020 будет довольно слабой, но также может спровоцировать проблемы с давлением и сном. Поэтому важно хорошо высыпаться, "забить" на внешние раздражители и максимально настроиться на позитив, больше гулять (как вариант – хорошо проветривать помещения, особенно перед сном).
⇒ Магнитная буря с 18 по 22 декабря 2020 станет самой интенсивной в этом месяце. Может подскочить уровень адреналина в крови, нарушиться работа сердечно-сосудистой системы, могут дать знать о себе хронические заболевания. Поэтому:
- день стоит начинать с контрастного душа;
- держать под рукой нужные лекарства от давления и хронических болезней;
- днем не переедать;
- вечером провести расслабляющую самотерапию и вовремя лечь спать.
⇒ Магнитная буря 26 декабря 2020 также будет достаточно мощной. В зоне риска – пожилые, метеозависимые и люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Водителям советуют быть внимательнее, пока они водят авто.
Это период повышенной апатии и рассеянности. Уже накануне врачи рекомендуют:
- убрать из рациона кофеин и жирную пищу;
- больше дышать свежим воздухом (хорошо бы при этом – использовать технику дыхания животом);
- полезно принять перед сном контрастный душ.
⇒ Магнитная буря 28-31 декабря 2020 станет второй по силе за месяц. Пик ее придется на вечер 28-го числа. Это период быстрой утомляемости, повышенной психической возбудимости и низкой концентрации внимания. Так что все важные проекты на работе стоит завершить заблаговременно.
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