Календарь магнитных бурь на декабрь 2020: насколько сильная буря ждет на Новый год

Все магнитные бури в декабре 2020 - какой удар ждет на Новый год 2021 / 1zoom.ru

Магнитные бури в декабре 2020 будут влиять на самочувствие даже здоровых людей – особенно если ослабить собственный организм недостатком сна, алкоголем или неправильным питанием.

В целом, прогноз магнитных бурь на декабрь 2020 обещает три периода – когда стоит отказаться от напитков с кофеином, жирных булочек и пирожков, сдвинуть важные проекты на работе или заменить тяжелые физтренировки на йогу и прогулки.

Ведь самое главное правило при магнитных бурях – это максимально избегать стрессов как для психики, так и для тела.

Главред публикует календарь магнитных бурь на декабрь 2020, чтобы заранее предупредить о самых опасных, с геомагнитной точки зрения, днях месяца.

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Когда проходят магнитные бури в декабре 2020

⇒ Магнитная буря 3-4 декабря 2020 будет средней мощности. Пик ее будет приходиться на обеденные часы. В это время обострятся проблемы психологического характера, поэтому особенно важно:

избегать конфликтных ситуаций;

не перегружаться на работе;

больше гулять на свежем воздухе;

пить успокоительные отвары – если нет аллергии на травы, что входят в состав.

Это поможет уберечься или хотя бы свести к минимуму сильную головную боль и нарушения сна.

⇒ Магнитная буря 10 декабря 2020 будет довольно слабой, но также может спровоцировать проблемы с давлением и сном. Поэтому важно хорошо высыпаться, "забить" на внешние раздражители и максимально настроиться на позитив, больше гулять (как вариант – хорошо проветривать помещения, особенно перед сном).

⇒ Магнитная буря с 18 по 22 декабря 2020 станет самой интенсивной в этом месяце. Может подскочить уровень адреналина в крови, нарушиться работа сердечно-сосудистой системы, могут дать знать о себе хронические заболевания. Поэтому:

день стоит начинать с контрастного душа;

держать под рукой нужные лекарства от давления и хронических болезней;

днем не переедать;

вечером провести расслабляющую самотерапию и вовремя лечь спать.

⇒ Магнитная буря 26 декабря 2020 также будет достаточно мощной. В зоне риска – пожилые, метеозависимые и люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Водителям советуют быть внимательнее, пока они водят авто.

Это период повышенной апатии и рассеянности. Уже накануне врачи рекомендуют:

убрать из рациона кофеин и жирную пищу;

больше дышать свежим воздухом (хорошо бы при этом – использовать технику дыхания животом);

полезно принять перед сном контрастный душ.

⇒ Магнитная буря 28-31 декабря 2020 станет второй по силе за месяц. Пик ее придется на вечер 28-го числа. Это период быстрой утомляемости, повышенной психической возбудимости и низкой концентрации внимания. Так что все важные проекты на работе стоит завершить заблаговременно.

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