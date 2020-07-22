Катаракта: типы, симптомы и факторы риска

Есть несколько основных причин появления катаракты. / Фото kp.ru

Катаракта представляет собой плотную облачную область, которая образуется в хрусталике глаза. Катаракта начинается, когда белки в глазу образуют комки, которые мешают линзе отправлять четкие изображения на сетчатку.

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Сетчатка работает путем преобразования света, проходящего через линзу, в сигналы. Она посылает сигналы в зрительный нерв, который переносит их в мозг.

Она развивается медленно и в конечном итоге мешает зрению. У вас может появиться катаракта на обоих глазах, но обычно они не образуются одновременно. Катаракта распространена у пожилых людей.

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нечеткое зрение

проблемы с видением ночью

блеклые цвета

повышенная чувствительность к бликам

окружающие огни

двойное зрение в пораженном глазу

необходимость частых изменений в рецептурных очках

Есть несколько основных причин катаракты. Среди них:

перепроизводство окислителей, которые представляют собой молекулы кислорода, которые были химически изменены из-за нормальной повседневной жизни

курение

ультрафиолетовое излучение

длительное использование стероидов и других лекарств

определенные заболевания, такие как диабет

травма

лучевая терапия

Существуют разные виды катаракты. Они классифицируются в зависимости от того, где и как они развиваются в ваших глазах.

Ядерная катаракта образуются в середине хрусталика и заставляют ядро ​​или центр становиться желтыми или коричневыми.

Корковая катаракта имеют клиновидную форму и формируются по краям ядра.

Задние капсульные катаракты формируются быстрее, чем два других типа и влияют на заднюю часть хрусталика.

Врожденная катаракта, которые присутствуют при рождении или формируются в течение первого года жизни ребенка, встречаются реже, чем возрастные катаракты.

Вторичная катаракта вызвана болезнью или лекарствами. Заболевания, связанные с развитием катаракты, включают глаукому и диабет. Использование стероидного преднизона и других лекарств иногда может привести к катаракте.

Травматическая катаракта развиваются после травмы глаза, но это может занять несколько лет.

Радиационная катаракта может сформироваться после того, как человек подвергается радиационному лечению рака.

Факторы риска, связанные с катарактой, включают в себя:

пожилой возраст

употребление алкоголя

курение

ожирение

повышенное артериальное давление

предыдущие травмы глаза

семейная история катаракты

слишком много солнца

сахарный диабет

воздействие радиации от рентгеновских лучей и лечения рака

Врач проведет комплексное обследование глаз, чтобы проверить наличие катаракты и оценить ваше зрение. Она состоит из проверки диаграммы глаза для проверки зрения на разных расстояниях и тонометрию для измерения зрительного давления.

Наиболее распространенный тонометрический тест использует безболезненное дуновение воздуха, чтобы сгладить роговицу и проверить глазное давление. Ваш доктор также накапает капли в глаза, чтобы зрачки стали больше. Это облегчает проверку зрительного нерва и сетчатки в задней части глаза на наличие повреждений.

Другие тесты, которые может проводить врач, состоят из проверки чувствительности к бликам и восприятию цветов.

Каракта развивается медленно и в конечном итоге мешает зрению/Pixabay

Чтобы снизить риск развития катаракты: