Катаракта: типы, симптомы и факторы риска

Катаракта представляет собой плотную облачную область, которая образуется в хрусталике глаза. Катаракта начинается, когда белки в глазу образуют комки, которые мешают линзе отправлять четкие изображения на сетчатку.
Содержание
- Какие симптомы катаракты?
- Что вызывает катаракту?
- Какие бывают виды катаракты?
- Факторы риска
- Как диагностируется катаракта?
- Профилактика
Сетчатка работает путем преобразования света, проходящего через линзу, в сигналы. Она посылает сигналы в зрительный нерв, который переносит их в мозг.
Она развивается медленно и в конечном итоге мешает зрению. У вас может появиться катаракта на обоих глазах, но обычно они не образуются одновременно. Катаракта распространена у пожилых людей.
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Симптомы катаракты
- нечеткое зрение
- проблемы с видением ночью
- блеклые цвета
- повышенная чувствительность к бликам
- окружающие огни
- двойное зрение в пораженном глазу
- необходимость частых изменений в рецептурных очках
Что вызывает катаракту?
Есть несколько основных причин катаракты. Среди них:
- перепроизводство окислителей, которые представляют собой молекулы кислорода, которые были химически изменены из-за нормальной повседневной жизни
- курение
- ультрафиолетовое излучение
- длительное использование стероидов и других лекарств
- определенные заболевания, такие как диабет
- травма
- лучевая терапия
Типы катаракты
Существуют разные виды катаракты. Они классифицируются в зависимости от того, где и как они развиваются в ваших глазах.
Ядерная катаракта образуются в середине хрусталика и заставляют ядро или центр становиться желтыми или коричневыми.
Корковая катаракта имеют клиновидную форму и формируются по краям ядра.
Задние капсульные катаракты формируются быстрее, чем два других типа и влияют на заднюю часть хрусталика.
Врожденная катаракта, которые присутствуют при рождении или формируются в течение первого года жизни ребенка, встречаются реже, чем возрастные катаракты.
Вторичная катаракта вызвана болезнью или лекарствами. Заболевания, связанные с развитием катаракты, включают глаукому и диабет. Использование стероидного преднизона и других лекарств иногда может привести к катаракте.
Травматическая катаракта развиваются после травмы глаза, но это может занять несколько лет.
Радиационная катаракта может сформироваться после того, как человек подвергается радиационному лечению рака.
Факторы риска катаракты
Факторы риска, связанные с катарактой, включают в себя:
- пожилой возраст
- употребление алкоголя
- курение
- ожирение
- повышенное артериальное давление
- предыдущие травмы глаза
- семейная история катаракты
- слишком много солнца
- сахарный диабет
- воздействие радиации от рентгеновских лучей и лечения рака
Диагностика катаракты
Врач проведет комплексное обследование глаз, чтобы проверить наличие катаракты и оценить ваше зрение. Она состоит из проверки диаграммы глаза для проверки зрения на разных расстояниях и тонометрию для измерения зрительного давления.
Наиболее распространенный тонометрический тест использует безболезненное дуновение воздуха, чтобы сгладить роговицу и проверить глазное давление. Ваш доктор также накапает капли в глаза, чтобы зрачки стали больше. Это облегчает проверку зрительного нерва и сетчатки в задней части глаза на наличие повреждений.
Другие тесты, которые может проводить врач, состоят из проверки чувствительности к бликам и восприятию цветов.
Профилактика катаракты
Чтобы снизить риск развития катаракты:
- защитите глаза от ультрафиолетовых лучей, носите солнцезащитные очки
- регулярно проходите обследование глаз
- не курите
- кушайте фрукты и овощи, содержащие антиоксиданты
- поддерживайте здоровый вес
- держите под контролем диабет и другие медицинские условия