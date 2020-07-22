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Катаракта: типы, симптомы и факторы риска

Есть несколько основных причин появления катаракты.

22 июля 2020, 10:21
глаза, кожа, крем
Есть несколько основных причин появления катаракты. / Фото kp.ru

Катаракта представляет собой плотную облачную область, которая образуется в хрусталике глаза. Катаракта начинается, когда белки в глазу образуют комки, которые мешают линзе отправлять четкие изображения на сетчатку.

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Сетчатка работает путем преобразования света, проходящего через линзу, в сигналы. Она посылает сигналы в зрительный нерв, который переносит их в мозг.

Она развивается медленно и в конечном итоге мешает зрению. У вас может появиться катаракта на обоих глазах, но обычно они не образуются одновременно. Катаракта распространена у пожилых людей.

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Симптомы катаракты

  • нечеткое зрение
  • проблемы с видением ночью
  • блеклые цвета
  • повышенная чувствительность к бликам
  • окружающие огни
  • двойное зрение в пораженном глазу
  • необходимость частых изменений в рецептурных очках

Что вызывает катаракту?

Есть несколько основных причин катаракты. Среди них:

  • перепроизводство окислителей, которые представляют собой молекулы кислорода, которые были химически изменены из-за нормальной повседневной жизни
  • курение
  • ультрафиолетовое излучение
  • длительное использование стероидов и других лекарств
  • определенные заболевания, такие как диабет
  • травма
  • лучевая терапия

Типы катаракты

Существуют разные виды катаракты. Они классифицируются в зависимости от того, где и как они развиваются в ваших глазах.

Ядерная катаракта образуются в середине хрусталика и заставляют ядро ​​или центр становиться желтыми или коричневыми.

Корковая катаракта имеют клиновидную форму и формируются по краям ядра.

Задние капсульные катаракты формируются быстрее, чем два других типа и влияют на заднюю часть хрусталика.

Врожденная катаракта, которые присутствуют при рождении или формируются в течение первого года жизни ребенка, встречаются реже, чем возрастные катаракты.

Вторичная катаракта вызвана болезнью или лекарствами. Заболевания, связанные с развитием катаракты, включают глаукому и диабет. Использование стероидного преднизона и других лекарств иногда может привести к катаракте.

Травматическая катаракта развиваются после травмы глаза, но это может занять несколько лет.

Радиационная катаракта может сформироваться после того, как человек подвергается радиационному лечению рака.

Факторы риска катаракты

Факторы риска, связанные с катарактой, включают в себя:

  • пожилой возраст
  • употребление алкоголя
  • курение
  • ожирение
  • повышенное артериальное давление
  • предыдущие травмы глаза
  • семейная история катаракты
  • слишком много солнца
  • сахарный диабет
  • воздействие радиации от рентгеновских лучей и лечения рака

Диагностика катаракты

Врач проведет комплексное обследование глаз, чтобы проверить наличие катаракты и оценить ваше зрение. Она состоит из проверки диаграммы глаза для проверки зрения на разных расстояниях и тонометрию для измерения зрительного давления.

Наиболее распространенный тонометрический тест использует безболезненное дуновение воздуха, чтобы сгладить роговицу и проверить глазное давление. Ваш доктор также накапает капли в глаза, чтобы зрачки стали больше. Это облегчает проверку зрительного нерва и сетчатки в задней части глаза на наличие повреждений.

Другие тесты, которые может проводить врач, состоят из проверки чувствительности к бликам и восприятию цветов.

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Каракта развивается медленно и в конечном итоге мешает зрению/Pixabay

Профилактика катаракты

Чтобы снизить риск развития катаракты:

  • защитите глаза от ультрафиолетовых лучей, носите солнцезащитные очки
  • регулярно проходите обследование глаз
  • не курите
  • кушайте фрукты и овощи, содержащие антиоксиданты
  • поддерживайте здоровый вес
  • держите под контролем диабет и другие медицинские условия
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