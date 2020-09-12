Комаровский рассказал, как не допустить перехода ОРВИ в пневмонию

Евгений Комаровский предупредил о риске возникновения вирусной пневмонии / zn.ua

Существует два механизма развития пневмонии, рассказал известный врач-педиатр Евгений Комаровский.

Как написал он на своем сайте, один из них связан с особенностями вируса, который не останавливается в верхних дыхательных путях, в горле, а попадает сразу в бронхи или легкие и уже там вызывает воспалительный процесс - вирусная пневмония.

"Чаще всего все случается по второму сценарию. Начинается ОРВИ с воспаления верхних дыхательных путей, которое сопровождается повышенным образованием слизи — соплей и мокроты. Плюс мы еще принимаем отхаркивающие средства, которые увеличивают количество слизи в легких. Главная причина пневмонии — это загустевание слизи, образовавшейся в бронхах: слизь становится похожа на пластилин, и комок ее перекрывает просвет бронха. Когда это происходит, в легких нарушается движение воздуха, и там начинают активно размножаться бактерии. Это и есть главная причина развития воспаления легких", - пояснил медик.

Он отметил, чтобы избежать воспаления легких при начавшемся ОРВИ, надо не дать загустеть слизи: "А для этого нужно тепло одеться, обеспечить нормальные параметры воздуха — температуру не выше 18 градусов и влажность не ниже 50%, много пить теплой жидкости, не принимать без прямого указания хорошего доктора отхаркивающие средства и тем более муколитики, Если все это выполнить и соблюдать в течение болезни, то воспаления легких в подавляющем большинстве случаев удастся избежать".

Врач также обратил внимание на важность теплой одежды ребенка, соблюдения в помещении прохлады и влажности, а также употребления большого количества жидкости.

"Потому что если в комнате или на улице жара, а у ребенка 38,5, то мгновенно все попересыхает, а если чисто, прохладно, влажно, то можно быть и с этой температурой, и организм будет активно бороться", - подчеркнул он.

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Комаровский также озвучил "рецепт", как обеспечить пневмонию: "Не давать пить, а ест пусть побольше, надеть на ребенка все, что налезет, и укрыть одеялом, в комнате тепло и душно, помыть пол с хлорочкой, дать отхаркивающее средство и что-то антигистаминное, а заполировать можно антибиотиком. Вот тогда слизь гарантированно засохнет, а воспаление легких возникнет не простое, а устойчивое к выпитым антибиотикам, с резистентными к ним бактериями. И тогда будем уже лечиться уколами в больнице".

Напомним, ранее Комаровский заявил о том, что в Украине государственная политика в контексте карантинных ограничений вызывает много вопросов.

В то же время он считает, что с целью защиты людей пожилого возраста от рисков заражения коронавирусом можно пойти на радикальные меры.