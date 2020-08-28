Комнатные растения: лучшие "увлажнители" воздуха

Наличие достаточного количества правильных растений также может повысить влажность. / weerkust.ru

Комнатные растения - они невероятные. Они украшают ваше пространство, очищают воздух и дают вам живое существо, с которым можно поговорить, когда в поле зрения нет людей.

Оказывается, наличие достаточного количества правильных растений также может повысить влажность (то есть увлажнить) воздух в помещении, что может иметь массу преимуществ для здоровья.

Правильная влажность воздуха может:

снять сухость кожи и губ

предотвратить сухость в горле

успокаивает сухость носовых пазух и раздражение носа

предотвратить кровотечение из носа

снизить вероятность инфекций и аллергии

Растения увеличивают влажность воздуха за счет процесса, называемого эвапотранспирацией. Вода из почвы проходит вверх через корни растений, стебли и листья (транспирация), где она испаряется в воздух через поры на листьях, называемые устьицами.

Главред расскажет, какие растения нужно покупать, а какие избегать, и даже даст несколько советов, которые помогут вам максимально использовать свои растения.

Хлорофитум хохлатый

Согласно исследованию, проведенному в 2015 году, это растение - одно из лучших растений, которые можно купить для повышения влажности в помещении.

Даже НАСА соглашается. В 80-х годах было проведено исследование, которое показало, что растения способны выводить токсины, такие как окись углерода и формальдегид, из воздуха в помещении.

Их очень легко выращивать, и их стебли вырастают длинными. Подвесной контейнер лучше всего, чтобы у растения было место для каскада.

Лучше всего они растут при ярком непрямом солнечном свете, поэтому старайтесь держать их возле окна, которое хорошо освещается естественным светом. Старайтесь, чтобы почва оставалась влажной, но не сырой.

Это растение - одно из лучших растений, которые можно купить для повышения влажности в помещении/Pixabay

Денежное дерево

Исследования показывают, что денежное дерево может повысить относительную влажность в комнате. Большая часть его эвапотранспирации происходит в темноте, что делает его хорошим вариантом для повышения влажности в темные месяцы года.

Чтобы растение процветало, держите его в ярком месте, например, возле окна, выходящего на юг. Что касается полива, то сколько вы его даете, зависит от времени года.

Весна и лето - это период активного роста, поэтому вам нужно полить его глубоко и подождать, пока почва почти не высохнет, чтобы снова полить.

Осенью и зимой рост замедляется или прекращается, поэтому вы можете дать почве полностью высохнуть, прежде чем снова поливать.

Чтобы растение процветало, держите его в ярком месте / travart.ru

Арековая пальма

Пальмы, как правило, отлично подходят для добавления влажности, и пальма арека, также называемая бабочкой или желтой пальмой, не является исключением.

Они относительно неприхотливы, но требуют много солнца и влажной почвы. Держите их возле окна, в которое попадает много солнечного света. Поливайте их достаточно, чтобы почва оставалась влажной, особенно весной и летом.

Они могут вырасти до 2 метров в высоту и не любят стесненных корней, поэтому вам придется пересаживать их каждые пару лет по мере роста.

Они относительно неприхотливы, но требуют много солнца и влажной почвы / obi.ru

Плющ обыкновенный

За плющом (Hedera helix) легко ухаживать, и он растет как сумасшедший.

Также было показано, что у него один из самых высоких показателей транспирации. Это делает его хорошим вариантом для повышения относительной влажности и удаления окиси углерода из воздуха в помещении.

Подвесная корзина лучше всего подходит для этого плюща с мелкими листьями. Он вырастет настолько длинным и пышным, насколько вы позволите. Чтобы держать это под контролем, просто подрежьте до нужного размера.

Плющ любит яркий свет и слегка сухую почву. Перед повторным поливом проверьте почву, чтобы убедиться, что она почти высохла.

Плющ любит яркий свет и слегка сухую почву./Pixabay

Рапис

Рапис - это густое растение, не требующее особого ухода, когда дело касается солнечного света и воды.

Он лучше всего работает при ярком свете, но он достаточно адаптируется, чтобы расти и в местах с низким освещением, хотя и немного медленнее.

Растение любит, когда его поверхность становится сухой на ощупь, поэтому всегда проверяйте почву перед поливом.