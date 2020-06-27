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Разработка лекарства от COVID-19: в ВОЗ шокировали космической суммой

Для спасения жизней нужны эффективные вакцины, уверены в ВОЗ.

27 июня 2020, 17:28
коронавирус
Идет разработка 200 вакцин от коронавируса / pixabay.com

Для разработки вакцины и поиска эффективных лекарств от нового коронавируса необходимо собрать более 31 млрд долл.

Об этом генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус заявил на брифинге в Женеве, сообщает Центр новостей ООН.

"Очевидно, что для обеспечения контроля над COVID-19 и спасения жизней нам нужны эффективные вакцины, средства диагностики и лечения. И все это нужно в беспрецедентных масштабах и в беспрецедентно сжатые сроки", - сказал он.

Гебрейесус добавил, что все эти инструменты предотвращения, выявления и лечения коронавируса должны быть доступными для всех, а не только тем, кто может позволить себе за них заплатить.

Читайте такжеКоронавирус бьет наповал: выяснилась новая опасность COVID-19Главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан отметила, что обычно процесс разработки и производства эффективной вакцины занимает до 10 лет. Но в нынешних условиях, по ее словам, действовать надо быстро.

"Мы отводим на это (разработку и производство вакцины от коронавируса) 12, максимум 18 месяцев. И это будет беспрецедентно", - сказала Сваминатан.

Она сообщила, что на сегодняшний день есть 200 кандидатов вакцин, и все они находятся на разных стадиях разработки и клинических испытаний. Примерно 15 из них проходят уже испытания на людях.

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Напомним, ранее врач-эпидемиолог Людмила Мухарская заявила о том, что в Украине недостаточно проводят тесты для контактных людей в контексте выявления заболеваемости коронавирусом.

коронавирус новости коронавирус Covid-19 ВОЗ
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