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Эффективная терапия: выяснилось, как снизить смертность от COVID-19

Препараты для снижения холестерина помогают пациентам с COVID-19.

29 июня 2020, 05:45
Коронавирус
Коронавирус атакует с новой силой / pixabay.com

В мире количество больных острой респираторной болезнью COVID-19 превышает 10 млн человек.

Как сообщается на портале worldometers.info, от COVID-19 в мире умерли более полумиллиона человек, выздоровели - почти 5,5 млн.

В то же время ученые продолжают поиск лекарств, которые способны помочь пациентам с COVID-19.

По сообщению CNN, препараты для снижения холестерина (статины) помогают пациентам с COVID-19 легче переносить болезнь, а также уменьшают уровень смертности.

Читайте такжеКоронавирус бьет наповал: выяснилась новая опасность COVID-19Как утверждают китайские ученые, у пациентов, принимающих статины, смертность снижалась до 5,5% (при среднем показателе 6,8% среди тех, кто эти препараты не принимал), а также пациентов реже подключали к аппаратам ИВЛ.

"Эти результаты подтверждают безопасность и потенциальные преимущества терапии статинами у госпитализированных пациентов с COVID-19 и дают обоснование для будущих исследований, которые помогут выяснить, понижают ли статины смертность", – говорят ученые.

Помимо этого, изучив данные почти 14 тысяч пациентов из провинции Хубэй, ученые пришли к выводу, что препараты для понижения артериального давления никаким образом не влияют на состояние пациентов.

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Напомним, в Украине уже лабораторно подтверждено 42 тыс. 982 случая заболевания COVID-19. Количество умерших возросло до 1 тыс. 129 человек. Выздоровели 18 тыс. 934 человека.

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