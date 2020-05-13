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Не все так плохо: ВОЗ сделала громкое заявление о лечении Covid-19

13 мая 2020, 21:05

В ВОЗ назвали препараты, которыми можно лечить китайскую хворь.

Медик, коронавирус
В ВОЗ порадовали результатами лечения коронавируса / Reuters

Коронавирус в мире - в ВОЗ порадовали информацией о том, что некоторые виды лечения, скорее всего, способны уменьшить тяжесть и продолжительности опасной болезни.

"У нас есть потенциально положительные данные, но нам нужно больше информации, чтобы быть на 100% уверенными в том", - сказала пресс-секретарь Маргарет Харрис, заявив, что необходимы и планируются дополнительные исследования, пишет Reuters.

Также она отметила, что тут идет речь о ранних результатах четырех или пяти видов лечения, которые уже используются.

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В частости, речь идет об антивирусном препарате Ремдесивир, опубликованные клинические данные о применении которого показывали, что это может быть эффективным лечением.

Также исследования, проведенные в Гонконге, показали, что тройная комбинация противовирусных препаратов помогла облегчить симптомы у пациентов с легкой и умеренной инфекцией COVID-19 и быстро уменьшила количество вируса в их организме.

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В исследовании, в котором участвовали 127 пациентов, сравнивали тех, кто принимал комбинированный препарат, состоящий из препарата против ВИЧ Лопинавир-Ритонавир, препарата против гепатита Рибавирин и Интерферона бета"для лечения рассеянного склероза, с контрольной группой, получавшей только препарат против ВИЧ.

Напомним, ранее сообщалось, что на начальной стадии симптомы коронавируса похожи на симптоматику острых респираторных заболеваний. Однако есть один симптом, который не имеет отношения к коронавирусу. Речь идет о боле в горле, пишет издание BGR.

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