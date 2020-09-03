Лечение пациентов с COVID-19: Степанов рассказал, какой препарат закупят

Максим Степанов / УНИАН

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал о перспективах лечения людей с коронавирусной инфекцией.

Как подчеркнул он в ходе пресс-брифинга, Кабинет министров на заседании в среду выделил средства на закупку препарата Ремдесивир для лечения пациентов с COVID-19.

"На заседании правительства в среду принято постановление относительно выделения средств на закупку Ремдесивира. Мы договорились о закупке с компанией-производителем", - сказал он.

В то же время министр сообщил, что медучреждения обеспечены необходимыми лекарственными средствами и средствами индивидуальной защиты (СИЗ) на 1,5-3 месяца.

"Медучреждения обеспечены СИЗ. В частности, 1,5 млн костюмов биозащиты, масками и респираторами они обеспечены на 1,5-3 месяца", - добавил Степанов.

Как известно, ранее было принято решение о закупке признанного во всем мире лекарства для лечения коронавирусной болезни. Речь идет о препарате Ремдесивир.

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Было принято решение о закупке Ремдесивира в количестве, рассчитанном на лечение до восьми тысяч пациентов.

Напомним, Степанов заявил о том, что нарушение мер безопасности во время адаптивного карантина будет приводить к увеличению числа больных коронавирусом.

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Таким образом он прокомментировал масштабное празднование Дня города в Одессе.