Календарь магнитных бурь на июль 2020 – когда скрутит и как спастись

Магнитные бури в июле 2020 года - правильные даты и что делать / 1zoom.ru

Магнитные бури в июле 2020, как утверждает прогноз, будут средней и высокой интенсивности.

Наиболее тяжелой окажется для метеочувствительных людей первая половина месяца: на этот период выпала и самая затяжная буря, и самая мощная.

Первый метеоудар накроет Землю уже в первую же неделю месяц. Магнитная буря 4 июля 2020 будет средней по силе. Она принесет с собой слабость и апатию. Ее единственный плюс – буря придется на выходные, поэтому у большинства будет возможность отлежаться дома.

Читайте такжеКак снизить давление с помощью трав: названы 10 помощниковМагнитная буря 6-7 июля 2020 года тоже будет средней. Эксперты советуют ничего не планировать на эти дни, так как многие люди в это время будут испытывать упадок сил, головные боли и общую слабость. Даже людям с крепким здоровьем 6-7-го числа лучше воздержаться от пребывания на солнце.

Магнитная буря 15 июля 2020 станет самым сильным ударом месяца. Ее последствия метеочувствительные люди будут ощущать аж до 17 июля. В зоне риска – люди с сосудисто-сердечными заболеваниями: им лучше держать свои лекарства под рукой.

Магнитная буря 29 июля 2020 будет средней. Это последний метеоудар месяца. Многие будут жаловаться на проблемы со сном, раздражительность и повышенную нервозность. Поэтому стоит максимально избегать стресса, пить расслабляющие чаи и принять теплую ванну перед сном с ароматическими маслами или пеной (кому как больше нравится).

Как защитить здоровье при магнитных бурях

Последствия магнитных бурь можно минимизировать простыми и дешевыми способами:

пить больше чистой воды и травяных чаев а от кофе и матча отказаться (последние содержат кофеин, что повышает давление);

отказаться от алкоголя и сигарет хотя бы в дни магнитных бурь;

убрать из рациона вредную пищу и фастфуд – лучше есть больше растительной пищи и продуктов, что легко перевариваются;

ограничить физическую активность, особенно интенсивные тренировки – вместо них больше гулять по вечерам на свежем воздухе.

Детальнее читайте в нашем материале Как помочь себе при магнитных бурях.