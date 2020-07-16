Медики назвали причины постоянного голода

Голод сложен и может вызывать множество различных факторов./ Pixabay

Трудно игнорировать голод, мощный двигатель, разработанный, чтобы привлечь внимание и не дать телу голодать.

Регулярные приемы пищи, которые наполняют желудок и кишечник, должны успокоить его, но что, если чувство голода преследует постоянно, вне зависимости от количества съеденной еды?

Голод сложен и может вызывать множество различных факторов, говорит доктор Моник Телло, клинический инструктор Гарвардской медицинской школы, практикующий врач и директор по исследованиям и академическим вопросам в программе здорового образа жизни в Массачусетской больнице общего профиля, которую цитирует Today.

"Один из них является гормональным, поэтому гормоны людей, в частности грелин, гормон кишечника, могут оказывать стимулирующее влияние на чувство голода и аппетита", - говорит Телло.

"Другие сигналы являются более психологическими, и они очень часто являются причиной человеческого голода", - добавляет она.

Причины голода

Во-первых, важно исключить любые медицинские проблемы. Любой, кто чувствует себя очень голодным все время и не может набрать вес или худеет, должен обратиться к врачу.

Условия, которые могут вызвать постоянный или чрезмерный голод, также называемый полифагией, включают:

Гипертиреоз: когда щитовидная железа чрезмерно активна, тело человека и его метаболизм ускоряются. Помимо того, что они голодны, пациенты чувствуют нервозность, дрожь, и тахикардию.

Диабет. Люди с диабетом 1 типа теряют способность вырабатывать инсулин, поэтому их организм не может перерабатывать сахар. "Они обычно говорят мне: я ем и ем, я худею и чувствую себя ужасно", - говорит Телло. Голод также может быть симптомом диабета 2 типа, когда организм устойчив к инсулину.

Повреждение гипоталамуса: эта часть мозга помогает регулировать чувства аппетита и сытости. Если он поврежден из-за опухоли или травмы головы, он может вызвать неконтролируемый голод и ожирение гипоталамуса.

Такие лекарства, как преднизон - кортикостероидный стероид, обычно используемый в качестве противовоспалительного или иммунодепрессивного препарата, - также могут усиливать чувство голода, говорит Бет Китчин, доцент кафедры питания в Университете Алабамы в Бирмингеме.

Если нет основной медицинской проблемы, проблема может быть в голове.

Разумно быть голодным каждые три-пять часов, учитывая, как работает пищеварительная система человека, сказал Китчин. Но вездесущий маркетинг продуктов питания на телевидении и постоянный поток "foodporn" в социальных медиа могут заставлять человека есть часто и много.

По словам Телло, существуют также глубоко укоренившиеся культурные факторы, такие как идея трехразового питания в день плюс закуски. Она ненавидит "миф о завтраке" - или о том, что люди должны есть, как только проснутся. "Я говорю пациентам:" Чем больше вы едите, тем больше вы хотите есть ", - сказал Телло.

"Чем больше люди едят, тем больше становится желудок. Желудок может растянуться, чтобы вместить большое количество пищи - это растяжимый орган. Тогда, если он пустой, это сигнализирует о голоде", - добавляет эксперт.

Душевное состояние человека также может сыграть свою роль. Исследования показали, что стресс может повысить уровень грелина, а недостаток сна связан с повышением уровня гормона голода.

Скука, беспокойство и депрессия могут также заставить людей заглядывать в холодильник, когда они по-настоящему не голодны.

Душевное состояние человека также может сыграть свою роль. Фото: zdorovie.com

Иногда лучший ответ на вопрос "Почему я всегда голоден?" самый простой: вы едите слишком мало, слишком много тренируетесь или и то, и другое.

"Когда люди говорят мне:" Я так голоден", я просматриваю их дневники еды и понимаю, почему они голодны. Они просто не едят", - говорит врач.

Не делайте себя голоднее, чем нужно: ограничьте свое присутствие в социальных сетях. Старайтесь смотреть свои любимые шоу, не подвергаясь рекламе, сказал Телло. Заказывайте продукты онлайн, чтобы не купить лишнего в магазине.

Узнайте причину голода, не от скуки ли он. Уберите от себя любые соблазны. Обращайтесь за помощью, чтобы справиться с тревогой или депрессией, а не заниматься самолечением едой.

По словам Телло, отсутствие пищи на некоторое время может помочь желудку сжаться и помочь людям меньше есть и меньше испытывать чувство голода.

"У меня есть пациенты, которые едят один раз в день, и они в порядке. У меня есть женщина, которая никогда не ест завтрак, она не чувствует голода до обеда, и у нее действительно здоровый вес", - добавил Китчин.

Почувствуйте себя полнее, изменив качество своего рациона: избегайте обработанных углеводов и сахаров, содержащихся в таких продуктах, как белый хлеб, выпечка и крупы. Телло посоветовала стремиться к насыщающей диете с высоким содержанием клетчатки, белка и полезных жиров. Окуните морковь в немного арахисового масла, наслаждайтесь яйцом вкрутую или жуйте яблоко. Такой выбор будет держать вас более сытым, дольше.

Продукты, в которых содержится много воды - огурцы, помидоры, клубника, виноград и т. д. - являются более насыщающими, чем другие, даже несмотря на то, что в них меньше калорий, сказал доктор Майкл Грегер.

Следите за своим потреблением алкоголя: Алкоголь снижает сдержанность и самодисциплину человека, что может заставить вас есть больше.