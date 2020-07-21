Медики назвали "вонючий" признак надвигающегося инфаркта

Сердечные приступы вызваны недостатком крови, достигающей сердца. / eluniverso.com

Симптомы сердечного приступа включают затрудненное дыхание, сильную боль в груди и плохое самочувствие. Но вы также можете подвергнуться риску смертельного инфаркта миокарда и других сердечных заболеваний, если у вас разовьется этот неприятный симптом с запахом.

Так, человек может оказаться в зоне риска смертельного сердечного приступа - или инфаркта миокарда - если он внезапно стал потным или липким без каких-либо явных объяснений, говорят врачи, которых цитирует Express.co.uk.

Сердечные приступы вызваны недостатком крови, достигающей сердца. Без достаточного количества крови сердце может быть серьезно повреждено - и это может даже быть опасным для жизни. Инфаркт также может быть симптомом ишемической болезни сердца, когда в артериях накапливаются жировые отложения, что ограничивает количество крови, достигающей сердца.

"Потение или ощущение липкости может быть вызвано сердечными заболеваниями", - предупредил Британский фонд сердца. По информации фонда, чувствовать себя потным после выполнения упражнений или особенно жаркого дня вполне нормально. Но внезапное потоотделение без видимой причины может быть признаком сердечного приступа.

"Потеть, когда вы ходили в тренажерный зал или потому, что сегодня действительно жаркий день, не о чем беспокоиться. Но ощущение жара и липкости в сочетании с болями в груди - признак того, что вам следует вызвать скорую помощь", - говорят эксперты.

Но то, что вы начинаете потеть, не обязательно означает, что у вас болезнь сердца. Вы можете свести к минимуму риск чрезмерного потоотделения, надев свободную одежду и избегая острой пищи.

Но вам следует обратиться к врачу, если ваше потоотделение длится не менее шести месяцев или если оно мешает вам продолжать повседневную жизнь.