Мигрень: симптомы, виды и лечение неприятного состояния

Мигрень часто передается по наследству и поражает людей всех возрастов./ clutch.ua

Мигрень - это неврологическое заболевание, которое может вызывать множество симптомов. Она часто характеризуется сильными изнуряющими головными болями. Симптомы могут включать тошноту, рвоту, затрудненную речь, онемение или покалывание, а также чувствительность к свету и звуку. Мигрень часто передается по наследству и поражает людей всех возрастов.

Диагноз мигрени устанавливается на основании истории болезни, зарегистрированных симптомов и исключения других причин. Наиболее распространенными категориями мигрени являются головные боли без ауры (ранее известные как обычные мигрени) и с аурой (ранее известные как классические мигрени).

Мигрень может начаться в детстве или может возникнуть только в раннем взрослом возрасте. Женщины чаще, чем мужчины, страдают мигренью. Семейный анамнез - один из наиболее распространенных факторов риска возникновения мигрени.

Содержание

Мигрень отличается от других головных болей. Узнайте о различных типах головных болей и о том, как определить, могут ли ваши головные боли быть мигренью.

Читайте такжеСпасет от головной боли и лишнего веса: названа супер полезная специя

Симптомы мигрени могут появиться за один-два дня до самой головной боли. Это известно как стадия продрома. Симптомы на этом этапе могут включать:

тяга к еде

депрессия

усталость или низкая энергия

частое зевание

гиперактивность

раздражительность

скованность шеи

При мигрени с аурой аура возникает после стадии продрома. Во время ауры у вас могут быть проблемы со зрением, ощущениями, движением и речью. Примеры этих проблем включают:

проблемы с речью

ощущение покалывания или покалывания на лице, руках или ногах

формы, вспышки света или яркие пятна

временная потеря зрения

Следующая фаза известна как фаза атаки. Это самая острая или тяжелая из фаз, когда возникает настоящая мигрень. У некоторых людей это может накладываться друг на друга или происходить во время ауры. Симптомы фазы приступа могут длиться от часов до дней. Симптомы мигрени могут варьироваться от человека к человеку. Некоторые симптомы могут включать:

повышенная чувствительность к свету и звуку

тошнота

головокружение или слабость

боль на одной стороне головы, слева, справа, спереди или сзади, или в висках

пульсирующая головная боль

рвота

После фазы приступа человек часто переживет фазу постдрома. На этом этапе обычно происходят изменения настроения и чувств. Они могут варьироваться от чувства эйфории и безмерного счастья до чувства сильной усталости и апатии. Может сохраняться легкая тупая головная боль.

Продолжительность и интенсивность этих фаз у разных людей могут различаться. Иногда фаза пропускается, и возможно, что приступ мигрени произойдет, не вызывая головной боли.

Люди описывают боль при мигрени как:

пульсирующую

перфорирующую

стучащую

изнурительную

Она также может ощущаться как сильная тупая, постоянная боль. Боль может начаться как легкая, но без лечения станет средней или сильной.

Боль при мигрени чаще всего поражает область лба. Обычно это происходит с одной стороны головы, но может происходить с обеих сторон или смещаться.

Большинство мигрени длятся около 4 часов. Если их не лечить или они не реагируют на лечение, они могут длиться от 72 часов до недели. При мигрени с аурой боль может перекрываться с аурой или вообще не возникать.

Более чем у половины людей, страдающих мигренью, тошнота является симптомом. У большинства также рвота. Эти симптомы могут появиться одновременно с головной болью. Однако обычно они начинаются примерно через час после начала головной боли.

Тошнота и рвота могут быть такими же неприятными, как и сама головная боль. Если у вас только тошнота, возможно, вы сможете принимать обычные лекарства от мигрени. Однако рвота может помешать вам принимать таблетки или удерживать их в организме достаточно долго, чтобы они могли абсорбироваться. Если вам придется отложить прием лекарств от мигрени, ваша мигрень, вероятно, станет более серьезной.

Врачи диагностируют мигрень, выслушивая ваши симптомы, тщательно изучая медицинский и семейный анамнез, а также выполняя физический осмотр, чтобы исключить другие потенциальные причины. Визуализирующие исследования, такие как компьютерная томография или МРТ, могут исключить другие причины, в том числе:

опухоли

аномальные структуры мозга

инсульт

Мигрень нельзя вылечить, но ваш врач может помочь вам справиться с ней, чтобы вы страдали ею реже и лечили симптомы, когда они возникают. Лечение также может помочь облегчить вашу мигрень.

Ваш план лечения зависит от:

Возраста

Частоты приступов

Типа мигрени

Насколько они серьезны, в зависимости от того, как долго они продолжаются, сколько у вас боли и как часто они мешают вам ходить на работу или на работу

включают ли они тошноту или рвоту, а также другие симптомы

другие заболевания, которые у вас могут быть, и другие лекарства, которые вы можете принимать

Ваш план лечения может включать в себя следующее:

корректировка образа жизни, включая управление стрессом и предотвращение триггеров мигрени

безрецептурные препараты от боли или мигренирецептурные лекарства от мигрени, которые вы принимаете каждый день, чтобы помочь предотвратить мигрень и уменьшить частоту головных болей

рецептурные лекарства от мигрени, которые вы принимаете, как только начинается головная боль, чтобы предотвратить ее усиление и облегчить симптомы

рецептурные лекарства, помогающие при тошноте или рвоте

гормональная терапия, если мигрень возникает в связи с менструальным циклом

консультирование

альтернативный уход, который может включать биологическую обратную связь, медитацию, акупрессуру или иглоукалывание

Вы можете попробовать несколько вещей дома, которые также могут помочь уменьшить боль от мигрени:

Лечь в тихой темной комнате.

Массаж кожи головы или висков.

Холодная ткань на лоб или за шею.

Многие люди также пробуют домашние травы, чтобы облегчить мигрень.

Лекарства можно использовать либо для предотвращения мигрени, либо для ее лечения, если она возникла. Возможно, вы сможете получить облегчение с помощью безрецептурных лекарств. Однако, если безрецептурные препараты неэффективны, ваш врач может назначить другие лекарства.

Эти варианты будут основаны на серьезности вашей мигрени и любых других состояниях вашего здоровья. Варианты лекарств включают как профилактические, так и лечебные во время приступа.

Исследователи не определили окончательную причину мигрени. Однако они обнаружили несколько факторов, способствующих возникновению этого состояния. Это включает изменения в химических веществах мозга, такие как снижение уровня серотонина, химического вещества в мозге.

Читайте такжеВрач назвала неожиданные причины головной боли

Другие факторы, которые могут вызвать мигрень, включают:

яркие огни

сильная жара или другие экстремальные погодные условия

обезвоживание

изменения барометрического давления

гормональные изменения у женщин, такие как колебания эстрогена и прогестерона во время менструации, беременности или менопаузы

избыточный стресс

громкие звуки

интенсивная физическая активность

пропуск приема пищи

изменения в режиме сна

использование определенных лекарств, таких как оральные контрацептивы или нитроглицерин

необычные запахи

определенные продукты

курение

употребление алкоголя

путешествия

Если вы испытываете мигрень, ваш врач может попросить вас вести дневник головной боли. Записывая, что вы делали, какие продукты вы ели и какие лекарства принимали до начала мигрени, вы сможете определить ваши триггеры.

Некоторые продукты питания или пищевые ингредиенты могут с большей вероятностью вызвать мигрень, чем другие. Они могут включать:

алкоголь или напитки с кофеином

пищевые добавки, такие как нитраты (консервант в колбасе), аспартам (искусственный сахар) или глутамат натрия (глутамат натрия)

тирамин, который естественным образом встречается в некоторых продуктах

Тирамин также увеличивается, когда продукты ферментируются или выдерживаются. Сюда входят такие продукты, как выдержанные сыры, квашеная капуста и соевый соус. Тем не менее, продолжающиеся исследования более внимательно изучают роль тирамина при мигрени. У некоторых людей он может быть защитником от головной боли, а не спусковым крючком. Обратите внимание на другие продукты, вызывающие мигрень.

Есть много видов мигрени. Два самых распространенных типа - это мигрень без ауры и мигрень с аурой. У некоторых есть оба типа.

Многие люди с мигренью страдают более чем одним типом мигрени.

Приступ головной боли обычно длится от 4 до 72 часов / Фото likar.info

Мигрень без ауры

Этот тип мигрени раньше назывался обычной мигренью. У большинства людей с мигренью аура отсутствует.

По данным Международного общества головной боли, у людей, страдающих мигренью без ауры, было как минимум пять приступов, которые имеют следующие характеристики:

Приступ головной боли обычно длится от 4 до 72 часов, если его не лечить или если лечение не помогает.Головная боль имеет как минимум две из этих черт:

встречается только на одной стороне головы (односторонний)

боль пульсирующая уровень боли умеренный или сильный

боль усиливается при движении, например, при ходьбе или подъеме по лестнице

Головная боль имеет как минимум одну из этих черт:

делает вас чувствительным к свету (светобоязнь)

делает вас чувствительным к звуку (фонофобия)

вы испытываете тошноту с рвотой или диареей или без них

Головная боль не вызвана другим заболеванием или диагнозом.

Мигрень с аурой

Этот тип мигрени раньше назывался классической мигренью, сложной мигренью и гемиплегической мигренью. Мигрень с аурой встречается у 25 процентов людей, страдающих мигренью.

Согласно Международному обществу головной боли, у вас должно быть как минимум две атаки, которые имеют следующие характеристики:

Уходящая аура является полностью обратимой и включает по крайней мере один из следующих симптомов:

проблемы со зрением (наиболее частый симптом ауры)

сенсорные проблемы тела, лица или языка, такие как онемение, покалывание или головокружение

проблемы с речью или языком

проблемы с движением или слабость, которые могут длиться до 72 часов

симптомы ствола мозга, в том числе:затрудненная речь или дизартрия (нечеткая речь)

головокружение (чувство вращения)

тиннитус или звон в ушах

hypacusis (проблемы со слухом)

диплопия (двоение в глазах)

атаксия или неспособность контролировать движения тела

снижение сознания

проблемы со зрением только в одном глазу, включая вспышки света, слепые пятна или временную слепоту (когда возникают эти симптомы, они называются мигренью сетчатки)

Аура, имеющая как минимум две из этих черт:

по крайней мере, один симптом постепенно распространяется в течение пяти или более минут

каждый симптом ауры длится от пяти минут до одного часа (если у вас три симптома, они могут длиться до трех часов)

по крайней мере, один симптом ауры проявляется только на одной стороне головы, включая проблемы со зрением, речью или языком

аура возникает при головной боли или за час до ее начала

Головная боль не вызвана какой-либо другой проблемой со здоровьем, и временная ишемическая атака была исключена как причина.

Аура обычно возникает до начала головной боли, но она может продолжаться после начала головной боли. Как вариант, аура может возникать одновременно с головной болью.

Хронические мигрени

Хроническую мигрень раньше называли комбинированной или смешанной головной болью, потому что она может иметь признаки мигрени и головной боли напряжения. Иногда ее также называют тяжелой мигренью, и она может быть вызвана чрезмерным употреблением лекарств.

Люди, страдающие хронической мигренью, испытывают сильное напряжение или мигренозную головную боль более 15 дней в месяц в течение 3 или более месяцев. Более восьми из этих головных болей - это мигрени с аурой или без нее.

По сравнению с людьми, страдающими острой мигренью, у людей с хронической мигренью больше шансов иметь: