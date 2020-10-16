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Может сказаться на здоровье: врач рассказал о важности личной гигиены

16 октября 2020, 16:25

Если вы не соблюдаете личную гигиену, это может сказаться на вашем физическом, психическом и эмоциональном здоровье.

Гигиена
Если вы не соблюдаете личную гигиену, это может сказаться на вашем физическом, психическом и эмоциональном здоровье. / Likar.info

Личная гигиена - это процесс укрепления вашего здоровья путем мытья и ухода за телом. Соблюдение строгой личной гигиены особенно важно для профилактики заболеваний.

Если вы не соблюдаете личную гигиену, это может сказаться на вашем физическом, психическом и эмоциональном здоровье. Вот как вы можете построить здоровый режим личной гигиены для себя и своих близких.

Виды личной гигиены

Соблюдая правила гигиены, вы улучшаете свою чистоту, что помогает сдерживать болезнетворные бактерии и вирусы, снижая вероятность заболевания.

Вот некоторые из наиболее важных видов личной гигиены:

Гигиена рук и ногтей

По данным CDC, регулярное мытье рук - один из наиболее эффективных способов остановить распространение вирусов и инфекции. Если на ваших руках микробы, они могут попасть в ваше тело, когда вы дотронетесь до лица, что мы все делаем часто.

По этой причине врачи рекомендуют регулярно мыть руки, в частности:

  • До еды
  • После пребывания в общественном месте
  • После посещения туалета или смены подгузника
  • После прикосновения к ране, мусору или животному

Трите руки не менее 20 секунд и используйте дезинфицирующее средство для рук только тогда, когда мыло недоступно. Это потому, что дезинфицирующее средство для рук убивает микробы, но не удаляет микробы и грязь с ваших рук. Убедитесь, что область под ногтями очищена от грязи и мусора.

Гигиена полости рта

Также важен уход за полостью рта и зубами. Это может предотвратить неприятный запах изо рта, заболевания десен и кариес. Поскольку кариес может быть связан с другими заболеваниями, включая сердечные заболевания, строгая гигиена полости рта или полости рта может способствовать общему здоровью.

"Плохая гигиена полости рта может привести к инфекции полости рта, которая в конечном итоге может привести к инфицированию сердечных клапанов (эндокардит) или головного мозга (абсцесс мозга), что может привести к летальному исходу", - говорит Чарльз Бейли, доктор медицины, медицинский директор по профилактике инфекций в больнице Св. Больница Джозефа и миссионерская больница в Калифорнии.

Американская стоматологическая ассоциация рекомендует чистить зубы два раза в день по две минуты, используя зубную пасту, содержащую фтор. Вы также должны пользоваться зубной нитью один раз в день и посещать стоматолога каждые шесть месяцев.

Гигиена тела

В целом, по словам Бейли, важно поддерживать свое тело в чистоте, чтобы предотвратить кожные заболевания и инфекции. Он рекомендует взрослым принимать душ ежедневно и мыть голову не реже одного раза в неделю. Уделяйте особое внимание очищению лица водой с мылом и умыванию глаз и ушей. Еще одна часть поддержания гигиены тела - это чистая одежда.

"Хронические кожные заболевания могут возникать из-за нечастого купания или отказа от смены одежды, если она загрязнена или носится в течение длительного времени", - говорит Бейли. Он рекомендует большинству людей, у которых есть доступ к чистой воде и средствам для стирки, следует ежедневно менять одежду и стирать ее перед повторным ношением.

Сексуальная гигиена

Бейли также считает безопасный секс важной частью личной гигиены. По его словам, использование барьерного метода, такого как презерватив или зубная прокладка (для орального секса), и регулярное тестирование на ИППП являются частью хорошей общей гигиены. Не практикуя безопасный секс, вы можете заразиться ИППП, которые могут иметь длительное влияние на ваше общее состояние здоровья.

Как правильно соблюдать правила личной гигиены

Никогда не поздно развить здоровые привычки, и усиление личной гигиены может иметь большое значение, когда дело доходит до вашего физического и психического здоровья.

"Эти методы снижают риск распространения болезней или предотвратимого физического упадка или ухудшения состояния", - говорит Бейли. "Они способствуют общественному признанию, тем самым положительно влияя на психическое здоровье".

Личная гигиена для детей

В идеале, по словам Бейли, соблюдение правил личной гигиены нужно начинать с детства. Фактически, Американская академия педиатрии подчеркнула необходимость учить детей личной гигиене как способу обуздать распространение инфекционных заболеваний.

"Эти методы личной гигиены могут быть приняты, как и любое новое желаемое поведение: путем повторения и постоянного напоминания о важности новой желаемой привычки", - говорит Бейли.

Бейли рекомендует родителям предпринять следующие шаги, чтобы научить детей правилам личной гигиены:

Соблюдайте правила гигиены самостоятельно. Если вы этого не сделаете, ваши дети, вероятно, этого не сделают.

Объясните, почему важна гигиена. Вы можете поговорить о том, почему вам нужно время, чтобы чистить зубы, принимать душ и переодеваться.

Повторите и напомните своим детям по мере необходимости. Попробуйте использовать стикеры или систему вознаграждений.

Также важно практиковать и обучать гигиеническому этикету, чтобы остановить распространение болезней. Например, научить детей прикрывать кашель и чихание и моделировать это самостоятельно - это основная форма гигиенического этикета.

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