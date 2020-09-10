Не ЗОЖ: определены 5 факторов "конского" здоровья

Многие вещи, которые люди едят, совершенно токсичны.
Следование здоровому образу жизни часто кажется невероятно сложным. Кажется, что реклама и эксперты дают противоречивые советы. Однако вести здоровый образ жизни не обязательно.
Все, что вам нужно делать, чтобы обрести оптимальное здоровье, похудеть и чувствовать себя лучше каждый день, - это следовать этим 5 простым правилам.
Не употребляйте токсичные вещи
Многие вещи, которые люди едят, совершенно токсичны. Некоторые из них, такие как сигареты, алкоголь и злоупотребления наркотиками, также вызывают сильную зависимость, из-за чего людям трудно отказаться от них или избегать их.
В то время как алкоголь в умеренных количествах подходит тем, кто может его переносить, табак и злоупотребления наркотиками вредны для всех.
Но сегодня еще более распространенной проблемой является употребление нездоровой, вызывающей болезни пищи.
Если вы хотите добиться оптимального здоровья, вам нужно свести к минимуму потребление этих продуктов.
Вероятно, самое эффективное изменение, которое вы можете внести в свой рацион, - это сократить употребление обработанных и упакованных продуктов.
Это может быть непросто, потому что многие из этих продуктов созданы очень вкусными, и от них очень трудно отказаться. Когда дело доходит до конкретных ингредиентов, добавленный сахар является одним из худших. К ним относятся сахароза и кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы. И то, и другое может нанести ущерб вашему метаболизму, сообщает PubMed.
Кроме того, рекомендуется избегать всех трансжиров, которые содержатся в некоторых типах маргарина и фасованной выпечке.
Двигайтесь
Использование мышц чрезвычайно важно для оптимального здоровья. Хотя поднятие тяжестей и упражнения, безусловно, могут помочь вам выглядеть лучше, улучшение вашего внешнего вида - это на самом деле лишь верхушка айсберга.
Вам также необходимо заниматься спортом, чтобы обеспечить оптимальную работу вашего тела, мозга и гормонов.
Поднятие тяжестей снижает уровень сахара в крови и уровень инсулина, улучшает холестерин и снижает уровень триглицеридов, сообщает Science Direct.
Он также повышает уровень тестостерона и гормонов роста, которые связаны с улучшением самочувствия.
Более того, упражнения могут помочь снизить депрессию и риск различных хронических заболеваний, таких как ожирение, диабет 2 типа, сердечные заболевания, болезнь Альцгеймера и многие другие, cказано в исследовании Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports.
Кроме того, упражнения могут помочь вам сбросить жир, особенно в сочетании со здоровой диетой. Они не только сжигают калории, но также улучшают уровень гормонов и общую функцию организма.
К счастью, есть много способов заниматься спортом. Вам не нужно ходить в тренажерный зал или иметь дорогое оборудование для тренировок.
Вы можете заниматься спортом бесплатно, не выходя из дома. Просто поищите в Google или YouTube, например, "тренировки с собственным весом" или "гимнастика".
Выйти на улицу, чтобы отправиться в поход или прогуляться, - еще одна важная вещь, которую вы должны сделать, особенно если вы можете немного позагорать, пока находитесь на нем (для естественного источника витамина D). Ходьба - хороший выбор и очень недооцененный вид упражнений.
Ключ в том, чтобы выбрать то, что вам нравится, и чего вы сможете придерживаться в долгосрочной перспективе.
Если вы полностью не в форме или у вас есть проблемы со здоровьем, рекомендуется поговорить со своим врачом или квалифицированным медицинским работником, прежде чем начинать новую программу тренировок.
Спите, как младенец
Сон очень важен для общего состояния здоровья, и исследования показывают, что недосыпание коррелирует со многими заболеваниями, включая ожирение и болезни сердца. Настоятельно рекомендуется выделять время для хорошего и качественного сна.
Если вам кажется, что вы не можете нормально спать, вы можете попытаться улучшить его несколькими способами:
- Не пейте кофе в конце дня.
- Старайтесь ложиться спать и вставать каждый день в одно и то же время.
- Спите в полной темноте, без искусственного освещения.
- Приглушите свет в доме за несколько часов до сна.
Также может быть хорошей идеей обратиться к врачу. Расстройства сна, такие как апноэ во сне, очень распространены и во многих случаях легко поддаются лечению.
Избегайте чрезмерного стресса
Здоровый образ жизни подразумевает правильное питание, качественный сон и регулярные физические упражнения.
Но также очень важно то, как вы чувствуете и как думаете. Постоянный стресс - это верный путь к катастрофе.
Избыточный стресс может повысить уровень кортизола и серьезно ухудшить метаболизм. Это может усилить тягу к нездоровой пище, увеличить жир в области живота и повысить риск различных заболеваний, сообщается в исследовании PubMed.
Исследования также показывают, что стресс является важным фактором депрессии, которая сегодня является серьезной проблемой для здоровья.
Чтобы уменьшить стресс, постарайтесь упростить свою жизнь - занимайтесь спортом, прогуливайтесь на природе, практикуйте техники глубокого дыхания и, возможно, даже медитацию.
Если вы абсолютно не можете справиться с тяготами повседневной жизни, не испытывая чрезмерного стресса, подумайте о том, чтобы обратиться к психологу.
Преодоление стресса не только сделает вас более здоровым, но и улучшит вашу жизнь в других отношениях.
Питайте свое тело настоящей пищей
Самый простой и эффективный способ здорового питания - сосредоточиться на настоящих продуктах.
Выбирайте необработанные цельные продукты, которые напоминают то, как они выглядели в природе.
Лучше всего есть сочетание животных и растений - мясо, рыбу, яйца, овощи, фрукты, орехи, семена, а также полезные жиры, масла и молочные продукты с высоким содержанием жира.
Если вы здоровы, худощавы и активны, вполне нормально есть цельные неочищенные углеводы. К ним относятся картофель, сладкий картофель, бобовые и цельнозерновые, такие как овес.
Однако, если у вас избыточный вес, ожирение или признаки нарушения обмена веществ, такие как диабет или метаболический синдром, сокращение основных источников углеводов может привести к значительным улучшениям.
Люди часто могут сильно похудеть, просто сократив потребление углеводов, потому что они подсознательно начинают меньше есть.
Что бы вы ни делали, старайтесь выбирать цельные, необработанные продукты, а не продукты, которые выглядят так, как будто они были сделаны на фабрике.