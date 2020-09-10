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Не ЗОЖ: определены 5 факторов "конского" здоровья

10 сентября 2020, 16:14

Многие вещи, которые люди едят, совершенно токсичны.

Ученые, здоровье
Многие вещи, которые люди едят, совершенно токсичны. / "24 Канал"

Следование здоровому образу жизни часто кажется невероятно сложным. Кажется, что реклама и эксперты дают противоречивые советы. Однако вести здоровый образ жизни не обязательно.

Все, что вам нужно делать, чтобы обрести оптимальное здоровье, похудеть и чувствовать себя лучше каждый день, - это следовать этим 5 простым правилам.

Не употребляйте токсичные вещи

Многие вещи, которые люди едят, совершенно токсичны. Некоторые из них, такие как сигареты, алкоголь и злоупотребления наркотиками, также вызывают сильную зависимость, из-за чего людям трудно отказаться от них или избегать их.

В то время как алкоголь в умеренных количествах подходит тем, кто может его переносить, табак и злоупотребления наркотиками вредны для всех.

Но сегодня еще более распространенной проблемой является употребление нездоровой, вызывающей болезни пищи.

Если вы хотите добиться оптимального здоровья, вам нужно свести к минимуму потребление этих продуктов.

Вероятно, самое эффективное изменение, которое вы можете внести в свой рацион, - это сократить употребление обработанных и упакованных продуктов.

Это может быть непросто, потому что многие из этих продуктов созданы очень вкусными, и от них очень трудно отказаться. Когда дело доходит до конкретных ингредиентов, добавленный сахар является одним из худших. К ним относятся сахароза и кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы. И то, и другое может нанести ущерб вашему метаболизму, сообщает PubMed.

Кроме того, рекомендуется избегать всех трансжиров, которые содержатся в некоторых типах маргарина и фасованной выпечке.

Двигайтесь

Использование мышц чрезвычайно важно для оптимального здоровья. Хотя поднятие тяжестей и упражнения, безусловно, могут помочь вам выглядеть лучше, улучшение вашего внешнего вида - это на самом деле лишь верхушка айсберга.

Вам также необходимо заниматься спортом, чтобы обеспечить оптимальную работу вашего тела, мозга и гормонов.

Поднятие тяжестей снижает уровень сахара в крови и уровень инсулина, улучшает холестерин и снижает уровень триглицеридов, сообщает Science Direct.

Он также повышает уровень тестостерона и гормонов роста, которые связаны с улучшением самочувствия.

Более того, упражнения могут помочь снизить депрессию и риск различных хронических заболеваний, таких как ожирение, диабет 2 типа, сердечные заболевания, болезнь Альцгеймера и многие другие, cказано в исследовании Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports.

Кроме того, упражнения могут помочь вам сбросить жир, особенно в сочетании со здоровой диетой. Они не только сжигают калории, но также улучшают уровень гормонов и общую функцию организма.

К счастью, есть много способов заниматься спортом. Вам не нужно ходить в тренажерный зал или иметь дорогое оборудование для тренировок.

Вы можете заниматься спортом бесплатно, не выходя из дома. Просто поищите в Google или YouTube, например, "тренировки с собственным весом" или "гимнастика".

Выйти на улицу, чтобы отправиться в поход или прогуляться, - еще одна важная вещь, которую вы должны сделать, особенно если вы можете немного позагорать, пока находитесь на нем (для естественного источника витамина D). Ходьба - хороший выбор и очень недооцененный вид упражнений.

Ключ в том, чтобы выбрать то, что вам нравится, и чего вы сможете придерживаться в долгосрочной перспективе.

Если вы полностью не в форме или у вас есть проблемы со здоровьем, рекомендуется поговорить со своим врачом или квалифицированным медицинским работником, прежде чем начинать новую программу тренировок.

Спите, как младенец

Сон очень важен для общего состояния здоровья, и исследования показывают, что недосыпание коррелирует со многими заболеваниями, включая ожирение и болезни сердца. Настоятельно рекомендуется выделять время для хорошего и качественного сна.

Если вам кажется, что вы не можете нормально спать, вы можете попытаться улучшить его несколькими способами:

  • Не пейте кофе в конце дня.
  • Старайтесь ложиться спать и вставать каждый день в одно и то же время.
  • Спите в полной темноте, без искусственного освещения.
  • Приглушите свет в доме за несколько часов до сна.

Также может быть хорошей идеей обратиться к врачу. Расстройства сна, такие как апноэ во сне, очень распространены и во многих случаях легко поддаются лечению.

Избегайте чрезмерного стресса

Здоровый образ жизни подразумевает правильное питание, качественный сон и регулярные физические упражнения.

Но также очень важно то, как вы чувствуете и как думаете. Постоянный стресс - это верный путь к катастрофе.

Избыточный стресс может повысить уровень кортизола и серьезно ухудшить метаболизм. Это может усилить тягу к нездоровой пище, увеличить жир в области живота и повысить риск различных заболеваний, сообщается в исследовании PubMed.

Исследования также показывают, что стресс является важным фактором депрессии, которая сегодня является серьезной проблемой для здоровья.

Чтобы уменьшить стресс, постарайтесь упростить свою жизнь - занимайтесь спортом, прогуливайтесь на природе, практикуйте техники глубокого дыхания и, возможно, даже медитацию.

Если вы абсолютно не можете справиться с тяготами повседневной жизни, не испытывая чрезмерного стресса, подумайте о том, чтобы обратиться к психологу.

Преодоление стресса не только сделает вас более здоровым, но и улучшит вашу жизнь в других отношениях.

Сон
Стресс является важным фактором депрессии / Pixabay

Питайте свое тело настоящей пищей

Самый простой и эффективный способ здорового питания - сосредоточиться на настоящих продуктах.

Выбирайте необработанные цельные продукты, которые напоминают то, как они выглядели в природе.

Лучше всего есть сочетание животных и растений - мясо, рыбу, яйца, овощи, фрукты, орехи, семена, а также полезные жиры, масла и молочные продукты с высоким содержанием жира.

Если вы здоровы, худощавы и активны, вполне нормально есть цельные неочищенные углеводы. К ним относятся картофель, сладкий картофель, бобовые и цельнозерновые, такие как овес.

Однако, если у вас избыточный вес, ожирение или признаки нарушения обмена веществ, такие как диабет или метаболический синдром, сокращение основных источников углеводов может привести к значительным улучшениям.

Люди часто могут сильно похудеть, просто сократив потребление углеводов, потому что они подсознательно начинают меньше есть.

Что бы вы ни делали, старайтесь выбирать цельные, необработанные продукты, а не продукты, которые выглядят так, как будто они были сделаны на фабрике.

сон здоровье ЗОЖ
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