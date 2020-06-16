Комаровский назвал нормальную температуру для каждого возраста

По словам врача, многие думают, что если на градуснике температура выше 36,6 градусов то человек болен, но это не всегда так.
Известный педиатр Евгений Комаровский, который ранее рассказал опасны ли спортзалы во время пандемии, на этот раз поведал, какая температура тела должна быть у людей в разном возрасте.
Об этом Комаровский написал на своей странице в Instagram.
По словам врача, многие ошибочно считают, что если градусник отклоняется от значения 36,6 градусов, то человек чем-то болен, однако это не совсем так.
Комаровский опубликовал таблицу с диапазонами значений нормальной температуры тела, в зависимости от места ее измерения.
Напомним, ранее Евгений Комаровский предупредил, что любой антисептик для рук типа "пшикалка" не работает должным образом. Дело в том, что для нормальной дезинфекции необходимо "набрызгать" три миллилитра раствора. С помощью антисептика "пшикалки", по словам Комаровского, такую дозу не выйдет получить.