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Комаровский назвал нормальную температуру для каждого возраста

16 июня 2020, 18:54

По словам врача, многие думают, что если на градуснике температура выше 36,6 градусов то человек болен, но это не всегда так.

Комаровский
Комаровский рассказал о нормальной температуре тела / Скриншот

Известный педиатр Евгений Комаровский, который ранее рассказал опасны ли спортзалы во время пандемии, на этот раз поведал, какая температура тела должна быть у людей в разном возрасте.

Об этом Комаровский написал на своей странице в Instagram.

По словам врача, многие ошибочно считают, что если градусник отклоняется от значения 36,6 градусов, то человек чем-то болен, однако это не совсем так.

Комаровский опубликовал таблицу с диапазонами значений нормальной температуры тела, в зависимости от места ее измерения.

Напомним, ранее Евгений Комаровский предупредил, что любой антисептик для рук типа "пшикалка" не работает должным образом. Дело в том, что для нормальной дезинфекции необходимо "набрызгать" три миллилитра раствора. С помощью антисептика "пшикалки", по словам Комаровского, такую дозу не выйдет получить.

Евгений Комаровский температура
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