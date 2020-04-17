Убийца в салате: названы вредные свойства фаворита весенних салатов

Огурцы несут вред - почему нельзя есть огурцы в больших количествах / 1zoom.ru

Кто из нас не любит вкусный салатик из огурцов и помидоров? Тем более на Пасху. Редко когда пасхальный стол обходится без свежих огурцов. Освященное яичко под колбаску да с хрустящим огурчиком – это ли не праздник для желудка. Но врачи говорят: нет, это далеко не всегда полезно.

Нам с детства твердили, что огурцы – сплошная польза: и пищеварение улучшают, и обмен веществ. Да и вообще лучший овощ для диетического (у огурца калорийность – 15 ккал на 100 г) и лечебного питания. Но у всякой медали есть обратная сторона.

Огурцы весной – рассадник нитратов

Свежие огурцы весной зачастую являют собой целый кладезь вредных нитратов. Чтобы снизить опасность – придется срезать не только шкурку, но по 2 см с обеих сторон (что сильно скажется на "чистом" весе продукта и ударит по карману).

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Огурец и гастрит

Огурец состоит из воды на 97% – но не стоит забывать, что в его состав входят и другие элементы.

Огуречный сок (свежих овощей) повышает кислотность и может спровоцировать развитие гастрита даже у абсолютно здорового гурмана. По этой же причине огурцы не подходят язвенникам и тем, у кого болезни двенадцатиперстной кишки.

Так что если желудок – слабое место, то не стоит злоупотреблять огурцами.

Проблемы с щитовидкой – огурцы долой

В мякоти огурца достаточно йода, чтобы люди с расстройствами щитовидной железы почувствовали себя плохо. Так что при малейшем подозрении на проблемы с щитовидкой – огурцы из рациона лучше убрать. Так сказать, от греха подальше.

Особенно вредны для этих людней маринованные огурцы.

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Не хочешь отёки – на огурцы убери и намеки

Именно огурцы провоцируют сильные отёки, избавиться от которых быстро не получится.

Огурцы при кормлении грудью

Огурцы могут вызвать понос у малыша. Так что кормящим мамочкам на огурчики налегать тоже не стоит.