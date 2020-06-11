Почему болит горло летом: топ-5 причин

Боль в горле является признаком воспалительного процесса / Телеграф

Когда болит горло, да еще и в тридцатиградусную жару, становится не по себе. Кажется, что заболеть при такой температуре практически невозможно. Тем не менее, боль в горле является признаком воспалительного процесса и причин для нее может быть множество.

В частности, учитывая пандемию Ковид-19, сильная боль в горле или ситуация, когда пропал голос, может быть связана с началом коронавирусной инфекции. Поэтому если у вас болит горло при глотании и просто так, необходимо перестраховаться и обратитися к врачу.

Но в то же время, если болит горло и температуры нет, то, возможно, это не столь серьезно и боль можно с легкостью устранить дома. Мы нашли 5 основных причин, когда болит горло.

Инфекции бактериального происхождения

В 50% случаев, боль в горле связана с поражением вредоносной микрофлорой и воспалением гортани. Тогда горло болит при глотании, повышается температура тела, увеличиваются лимфоузлы, а на миндалинах появляется белый налет.

В таком случае возникает вопрос: что делать, если болит горло в домашних условиях.

Некоторые врачи рекомендуют полоскания теплыми составами, обильное питье, симпоматические препараты для снятия болевых ощущений. В случае слишком высокой температуры и сильной боли, необходимо обратиться к врачу.

Вирусные инфекции

К вирусным заболеваниям, вызывающим сильную боль в горле, относятся: респираторные вирусные инфекции, корь, ветряная оспа, инфекционный мононуклеоз, Covid-19.

Пациенты с одним из диагнозов говорят, что у них болит горло внизу шеи. Как правило, в симптоматике отмечается увеличение шейных лимфатических узлов. Поэтому заболевшим кажется, что болит шея.

Кроме того, они отмечают ломоту в суставах, затруднение глотания, повышение температуры, снижение работоспособности, утомляемость.

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Вылечить такие заболевания самостоятельно сложно, поэтому необходимо обратиться к врачу и не заниматься самолечением.

Раздражение

Иногда вызвать неприятные ощущения могут вызвать табачный дым, строительные жидкости, токсичные частицы и продукты горения в воздухе. Те, кто обращаются за помощью говорят, что першит горло, но не болит.

Для нейтрализации симптомов рекомендуется убрать источник аллергена, прополоскать горло раствором морской или кухонной соли, по-возможности выйти на свежий воздух.

Ларингит

Для ларингита характерно воспаление гортани, которое при этом затрагивает и голосовые связки. Пациенты жалуются на охриплость и неприятные ощущения в горле, быструю утомляемость, слабость. Катаральный ларингит развивается на фоне переохлаждения, в том числе летом. Поэтому важно быть осторожным в помещениях, где работают кондиционеры, а также стараться не пить слишком холодные напитки. Перепады температуры чреваты проблемами с горлом.

Чтобы облегчить симптомы, врачи рекомендуют больше пить теплой жидкости.

Болезни пищевого тракта

Среди необычных, но распространенных причин боли в горле отмечают отклонения в работе пищеварительного тракта. Так, речь идет о гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, в ходе которой соляная кислота из желудка выбрасывается в пищевод и гортань, вызывая изжогу, охриплость, ощущение комка в горле. Чтобы устранить боль в горле, необходимо устранить проблему с ЖКТ.