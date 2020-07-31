Постоянный стресс и усталость: о чем сигнализирует тело

Если у вас по утрам что-то болит, самое время обратиться к физическим упражнениям. / Телеграф

Вы будете удивлены тем, какое количество упражнений и движений могут радикально улучшить ваше здоровье и благополучие. Более того, ваше тело само сигнализирует о том, если ему не хватает физической нагрузки и активности.

Постоянная усталость

Если вы все время чувствуете усталость, даже при достаточном питании и сне, возможно, все, что вам нужно, это двигаться немного больше. Это может показаться немного нелогичным, но исследование, опубликованное в Fatigue: Biomedicine, Health & Behavior, показало, что одно упражнение низкой или средней интенсивности, продолжающееся более 20 минут, повышает энергию и снижает утомляемость.

Внезапная боль

Если у вас по утрам что-то болит, самое время обратиться к физическим упражнениям. Сертифицированные персональные тренеры Джим Карас и Мишель Блейкли предлагают привести ваше тело в движение. Карас говорит, что для того, чтобы уменьшить боль, достаточно просто двигать мышцами, ослаблять суставы и перекачивать кровь в эту область тела. Даже клиенты с хронической болью - например, от боли в пояснице или артрите - улучшили свои ежедневные движения и способность выполнять работу по дому, выполняя регулярные физические упражнения.

Стресс

Люди беспокоятся о финансах, политике, постоянно подвергаются бомбардировке со стороны средств массовой информации и информации, и этот стресс может вызвать у людей болезнь. Но достаточно просто ходить, бегать или укреплять свое тело от 20 до 30 минут три-четыре раза в неделю, чтобы значительно снизить уровень беспокойства. "Если вы имеете дело с трудным решением, вероятно, одна из лучших вещей, которые вы можете сделать, будь то личное или деловое, - это выйти и надеть наушники, чтобы побегать", - говорит Карас.

Гормоны

Упражнения - отличный способ помочь урегулировать ваши гормоны, и вы будете удивлены, насколько это может повлиять на то, как вы думаете, выглядите и чувствуете. Физическая активность может повысить уровень тестостерона, что помогает поддерживать мышцы. Исследования в журнале Американской ассоциации медицинских директоров показали, что даже регулярная ходьба может положительно влиять на уровень гормонов, способствуя силе. А повышение уровня тестостерона также помогает повысить ваш метаболизм, поддержать молодость кожи и поддерживать нормальную работу мозга, считает Карас.

Пищеварение

Если у вас есть проблемы с пищеварением, то 30-минутная пробежка или оживленная прогулка принесут больше, чем просто улучшенный аппетит. Прогулка поможет вам переварить ваш обед тоже. Аэробные упражнения ускоряют ваше дыхание и частоту сердечных сокращений, что, в свою очередь, улучшает сокращение мышц кишечника. В результате ваша переваренная пища проходит быстрее через кишечник, что снижает риск запоров, согласно обзору в Скандинавском журнале гастроэнтерологии. Перемещение любым способом (ходьба, бег, плавание, танцы и даже растяжка или йога) поможет с пищеварением.

Тайм-менеджмент

Личный тренер Эйприл Саттон говорит, что многие ее клиенты обращаются к ней за помощью, когда они чувствуют, что потеряли контроль над тем, как они распределяют свое время из-за огромных трудовых и семейных обязанностей.

Плохой сон

Если вам не удается заснуть или спать по ночам, вам, возможно, придется больше двигаться в течение дня. Исследования, опубликованные в 2017 году в журнале "Достижения в области профилактической медицины", показали, что физические упражнения могут улучшить качество и количество сна независимо от времени, в которое вы работаете.

Другое исследование, опубликованное в Clinical Psychology Review и Journal of Sleep Research, также показало, что физические упражнения улучшают сон людей с бессонницей и могут значительно поднять настроение. Если в последнее время вы плохо спали, то больше активности может помочь вам улучшить сон.