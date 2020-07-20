Псориаз: причины, провоцирующие факторы и лечение

Псориаз является хроническим аутоиммунным заболеванием/ Pixabay

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Псориаз является хроническим аутоиммунным заболеванием, которое вызывает быстрое накопление клеток кожи. Это накопление клеток вызывает образование накипи на поверхности кожи.

Псориаз проявляется воспалением и покраснением, образованием чешуек. Типичные псориатические чешуйки беловато-серебряные и развиваются в толстых красных пятнах. Иногда эти пятна трескаются и кровоточат.

Псориаз является результатом ускоренного процесса производства кожи. Как правило, клетки кожи растут глубоко в коже и медленно поднимаются на поверхность. В конце концов они падают. Типичный жизненный цикл клетки кожи составляет один месяц.

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У людей с псориазом этот производственный процесс может произойти всего за несколько дней. Из-за этого клетки кожи не успевают отвалиться. Это быстрое перепроизводство приводит к накоплению клеток кожи.

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Болезнь обычно развиваются на суставах, таких как локти и колени. Но она может развиваться в любом месте на теле, в том числе:

руки

ноги

шея

голова

лицо

Менее распространенные виды псориаза поражают ногти, рот и область вокруг половых органов.

Заболевание обычно связано с несколькими другими условиями, включая:

диабет 2 типа

воспалительное заболевание кишечника

сердечное заболевание

псориатический артрит

тревожность

депрессия

Существует пять видов псориаза:

Бляшечный псориаз

Этот псориаз является наиболее распространенным типом псориаза.

Американская академия дерматологии (AAD) считает, что около 80 процентов людей с этим заболеванием имеют псориаз. Эти пятна часто покрыты беловато-серебряными чешуйками или бляшками. Эти бляшки обычно встречаются на локтях, коленях и коже головы.

Каплевидный псориаз

Каплевидный псориаз часто встречается в детстве. Этот тип псориаза вызывает маленькие розовые пятна. Наиболее распространенные места для капельного псориаза - туловище, руки и ноги. Эти пятна редко бывают толстыми или выпуклыми, как бляшки при псориазе.

Пустулезный псориаз

Пустулезный псориаз чаще встречается у взрослых. Он проявляется белыми, заполненными гноем пузырями и широкими областями красной воспаленной кожи. Пустулезный псориаз обычно локализуется на более мелких участках тела, таких как руки или ноги, но он может и распространятся на другие участки тела.

Обратный псориаз

Обратный псориаз вызывает яркие участки красной, блестящей, воспаленной кожи. Пятна обратного псориаза развиваются под мышками, в паху или вокруг кожных складок в половых органах.

Эритродермический псориаз

Эритродермический псориаз является тяжелым и очень редким типом псориаза.

Эта форма часто охватывает большие участки тела одновременно. Кожа почти не загорает. Развивающиеся чешуйки часто выпадают в большие секции или листы. Человек с таким типом псориаза нередко испытывает лихорадку или сильно болеет.

Этот тип может быть опасным для жизни.

Симптомы псориаза отличаются от человека к человеку и зависят от типа псориаза. Области псориаза могут быть небольшими чешуйками на коже головы или локтя или покрывать большую часть тела.

Наиболее распространенные симптомы псориаза включают в себя:

красные, приподнятые, воспаленные участки кожи

беловато-серебряные чешуйки или бляшки на красных пятнах

сухая кожа, которая может трескаться и кровоточить

болезненность вокруг пятен

ощущение зуда и жжения вокруг пятен

болезненные, опухшие суставы

Не каждый человек будет испытывать все эти симптомы. Некоторые люди будут испытывать совершенно другие симптомы, если у них будет менее распространенный тип псориаза.

Большинство людей с псориазом проходят через "циклы" симптомов. Состояние может вызвать серьезные симптомы в течение нескольких дней или недель, а затем симптомы могут исчезнуть и быть почти незаметными. Затем, через несколько недель или в случае ухудшения состояния при обычном триггере псориаза, состояние может вновь обостриться. Иногда симптомы псориаза полностью исчезают.

Когда у вас нет активных признаков заболевания, вы можете быть в состоянии "ремиссии". Но это не значит, что псориаз не вернется.

Псориаз не заразен. Вы не можете передать состояние кожи от одного человека другому. Прикосновение к псориатическому повреждению другого человека не приведет к развитию этого заболевания.

Врачам пока неясно, что вызывает псориаз. Однако, благодаря десятилетиям исследований, у них есть общее представление о двух ключевых факторах: генетика и иммунная система.

Иммунная система

Псориаз является аутоиммунным заболеванием. Аутоиммунные состояния являются результатом нападения тела на самого себя. В случае псориаза лейкоциты, известные как Т-клетки, по ошибке атакуют клетки кожи.

В обычном организме белые кровяные клетки используются для атаки и уничтожения вторгающихся бактерий и борьбы с инфекциями. Эта ошибочная атака приводит к перегрузке процесса производства клеток кожи. Ускоренное производство клеток кожи вызывает слишком быстрое развитие новых клеток кожи. Они выталкиваются на поверхность кожи, где они накапливаются.

Это приводит к появлению бляшек, которые чаще всего связаны с псориазом. Атаки на клетки кожи также вызывают появление красных воспаленных участков кожи.

Большинство людей с псориазом проходят через "циклы" симптомов. / Pixabay

Генетика

Некоторые люди наследуют гены, которые делают их более склонными к развитию псориаза. Если у вас есть ближайший родственник с заболеванием кожи, ваш риск развития псориаза выше. Тем не менее, процент людей с псориазом и генетической предрасположенностью невелик. По данным Национального фонда псориаза (NPF), приблизительно у 2–3 процентов людей с геном заболевание развивается.

Внешние "триггеры" могут спровоцировать новый приступ псориаза. Эти триггеры не одинаковы для всех. Они также могут меняться со временем.

Наиболее распространенные триггеры псориаза включают в себя:

Стресс

Необычно сильный стресс может вызвать вспышку. Если вы научитесь уменьшать стресс и управлять им, вы можете уменьшить и, возможно, предотвратить вспышки.

Алкоголь

Сильное употребление алкоголя может вызвать вспышки псориаза. Если вы чрезмерно употребляете алкоголь, вспышки псориаза могут быть более частыми.

Травма, повреждение

Несчастный случай, порез или царапина могут вызвать вспышку. Уколы, вакцины и солнечные ожоги также могут спровоцировать новую вспышку.

Лекарственные препараты

Некоторые лекарства считаются триггерами псориаза. Эти лекарства включают в себя:

литий

противомалярийные препараты

лекарства высокого кровяного давления

Инфекция

Псориаз вызван, по крайней мере частично, иммунной системой, ошибочно нападающей на здоровые клетки кожи. Если вы заболели или боретесь с инфекцией, ваша иммунная система будет перегружена, чтобы бороться с инфекцией. Это может привести к очередной вспышке псориаза. Боли в горле является распространенным триггером.

Псориаз не поддается лечению. Процедуры направлены на уменьшение воспаления и чешуек, замедление роста клеток кожи и удаление бляшек. Лечение псориаза делится на три категории:

Актуальные процедуры

Кремы и мази, наносимые непосредственно на кожу, могут помочь уменьшить псориаз легкой и средней степени тяжести.

Местные методы лечения псориаза включают в себя:

актуальные кортикостероиды

актуальные ретиноиды

аналоги витамина D

салициловая кислота

увлажнитель

Системные лекарства

Людям с псориазом от умеренной до тяжелой степени, а также тем, кто плохо реагировал на другие виды лечения, может потребоваться прием пероральных или инъекционных препаратов. Многие из этих препаратов имеют серьезные побочные эффекты. Врачи обычно назначают их на короткие промежутки времени.

Световая терапия

Это лечение псориаза использует ультрафиолетовое (УФ) или естественное освещение. Солнечный свет убивает сверхактивные лейкоциты, которые нападают на здоровые клетки кожи и вызывают быстрый рост клеток. Как UVA, так и UVB свет могут помочь уменьшить симптомы псориаза от легкой до умеренной степени.

Большинство людей с псориазом от умеренной до тяжелой степени хорошо реагируют на комбинацию лечения. Некоторые люди могут использовать одно и то же лечение всю свою жизнь. Другим, возможно, придется иногда менять процедуры, если их кожа перестает реагировать на то, что они используют.